Amalia Garcia Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Amersfoort met mijn moeder Fuchsia (31), mijn vader Ridge (31), mijn broertje Nathanaël (7) en zusje Rosalina (3). We hebben geen huisdieren, maar ik zou wel graag een hond of een konijn willen.’

Wat vind je het leukst op school?

‘Meestal heb ik het er naar mijn zin, maar ik word ook weleens gepest. Dan zit ik minder lekker in mijn vel. Ik vind het wel leuk dat ik op school lekker met mijn vriendinnen kan spelen en dat ik veel leer. Mijn favoriete vak is Engels, omdat mijn ouders veel Engels met mij praten en ik dat al goed kan.’

Wat vind je het leukst aan jezelf?

‘Ik vind dat ik goed voor mezelf en anderen kan opkomen. Ook als het even niet zo goed met me gaat, blijf ik dat doen. Als iemand anders in de problemen zit, help ik die graag en zorg ik ervoor dat het goed met ze gaat. Ik blijf altijd sterk, daar ben ik trots op.’

Wat vind je niet zo leuk aan jezelf?

‘Ik vind het soms moeilijk om met mijn gevoelens om te gaan. Ik kan weleens heel boos of verdrietig worden om kleine dingen. Mijn emoties gaan elke keer heen en weer, dat is best lastig. Gelukkig kan ik daar vaak met mijn meester en vriendinnen over praten, dan helpen ze me. Dat werkt altijd.’

Wat zou je graag nog eens doen?

‘Dat vind ik moeilijk, want er is veel dat ik graag zou willen doen in het leven. Als ik nu moet kiezen zou ik met mijn familie en vrienden naar een mooie plek gaan, misschien naar een ander land. Bijvoorbeeld naar Suriname, mijn moeders geboorteland, of het geboorteland van mijn vader, de Dominicaanse Republiek. Ik heb gehoord dat het daar erg mooi is.’

Wat is voor jou het belangrijkst?

‘Wat ik vooral bij me draag zijn mijn familie en vrienden. Ze steunen mij altijd. Ik kijk naar ze op en zij ook naar mij. Ik zie ze vaak, dan doen we allerlei leuke dingen. Ik vind hen echt het belangrijkst in mijn leven.’

Wie maken jou aan het lachen?

‘Mijn beste vriendinnen, Delara en Joanna. Zij proberen mij altijd aan het lachen te maken als ik verdrietig ben. Hun goal is om mij blij te maken, daarom zijn zij ook mijn allerbeste vriendinnen.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Mijn droom is om een beroemde danseres of zangeres te worden. Het lijkt me gewoon echt leuk om artiest te zijn en op te treden. Misschien dat ik dan nog in Nederland woon, maar misschien ook wel ergens anders.’