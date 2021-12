‘Ik blijf altijd radio maken, maar zat laatst met mijn baardkapper te filosoferen over een eigen cocktailbar’

Wat zijn dit voor vragen? Zes dilemma’s voor Jurgen van den Berg (57), voormalig NOS Radio 1 Journaal-presentator. Hij krijgt vanaf 3 januari een eigen middagprogramma, Villa VdB bij Omroep Max.

Dj Kas Collins of dj Jeroen Bosch?

‘Die schuilnamen gebruikte ik bij Elko Radio en Sunshine Radio, piratenzenders in Hoogeveen. Op een dag hoorde ik als tiener dat de uitzending van de Tros op Hilversum 3 telkens werd onderbroken. Een hoop geruis en dan een Amerikaanse presentator, een zekere Kas Collins. Hij klonk geweldig. Wie was die man? Het bleek een 1-aprilgrap.

‘De stem was van Kas van Iersel. Hij noemde zichzelf Kas Collins toen hij dj was bij The Voice of Peace. In radiokringen was die zender een begrip. Ze zonden tussen de muziek door vredesboodschappen uit vanaf een schip voor de kust van Israël. Ik heb die schuilnaam overgenomen. Toen Van Iersel een bekende radiopresentator werd in Nederland, heb ik mijn naam veranderd in dj Jeroen Bosch, naar de schilder. Kleurrijk, een beetje warrig, met mijn initialen. Dus die naam koos ik.

‘Mijn zusje vindt het nooit leuk als ik dit vertel, maar ik ben met radio begonnen met haar als enige luisteraar, op mijn slaapkamer. Ik kocht haar om met snoep. Later draaide ik plaatjes bij de jeugdsoos, met houtje-touwtjeapparatuur. Op mijn 17de won ik een dj-wedstrijd bij Skopje, een keten van tien discotheken in het noorden. Mijn vader had me aangemeld. De prijs was een Daihatsu Cuore, zo’n koekblik. Die auto heb ik verkocht om twee platenspelers en een mengpaneel te kopen.’

Hoogeveen of Utrecht?

‘Ik zal nooit mijn afkomst verloochenen, maar dan kies ik voor Utrecht, waar ik al 22 jaar woon. Ik houd van de mentaliteit. Het is er overzichtelijk. Ik ben te provinciaal voor een echt grote stad als Amsterdam, al moet je dat in Utrecht natuurlijk niet te hard zeggen.

‘Ik kom uit een overzichtelijk gezin in Hoogeveen. Mijn vader werkte bij Iglo Ola, mijn moeder deed thuis de administratie voor een bouwbedrijf. We hadden het niet superbreed, maar alles kon. Als ik ergens plaatjes moest draaien, bracht mijn vader me. Er werd nooit gezegd: goed je best doen op school. Ze wisten dat het toch wel goedkwam.

‘Ik wilde iets met radio of journalistiek doen. De decaan raadde dat af, daar viel geen droog brood mee te verdienen. Ik kon beter archivaris worden, maar van mijn ouders heb ik meegekregen dat je zelf je plan moet trekken. Ik hoor weleens dat ik geluk heb gehad. Klopt, maar het helpt als je een plan hebt.’

Jurgen van den Berg Beeld Frank Ruiter

Valencia of Baaléhnthihaa?

‘Haha, Valencia natuurlijk, we wonen in Nederland toch? Luisteraar Pablo van het NOS Radio 1 Journaal vond dat ik het op z’n Spaans moest uitspreken. Dat was een onderwerp in De kritiek van Jan Publiek, een dagelijks item met vragen en opmerkingen van luisteraars. Er wordt wel gezegd dat ik slecht tegen kritiek kan, maar als je elke keer een euro overmaakt aan een goed doel als ik iemand gelijk geef, dan tikt het aardig aan. Wel geef ik graag een beetje tegengas, zeker als het echt onzin is. Zo bleef iemand maar klagen dat ik nooit zei hoe laat het was. Toen heb ik een collega gevraagd om uit één uur te monteren hoe vaak ik de tijd noem: heel vaak. Niet om die luisteraar te kakken te zetten, maar dit zijn de feiten.

‘Dat luisteraars van alles van je programma vinden, zie ik als betrokkenheid. Vooral in het begin was de kritiek dat het allemaal te los was. Mijn uitgangspunt is altijd: serieus als het moet, los als het kan. Je moet niet de muziek of het luchtige onderwerp als eerste schrappen.

‘Kritiek is dus prima, maar ik zit sinds een paar jaar niet meer op twitter. Ik lig er absoluut niet van wakker als iemand me op twitter een klootzak vindt, maar ik heb ook weleens een kleine discussie gehad met iemand uit de boerenwereld. Hij vond dat ik een aantal clichés had aangehaald, en ik had hem op vrijdagmiddag ruiterlijk gelijk gegeven. Vervolgens kreeg ik het héle weekend nog allemaal boeren over me heen met de boodschap dat ‘die klootzak van de NOS’ er weer eens helemaal naast zat – mensen die de uitzending niet hadden gehoord en ook mijn correctie niet hadden gelezen.

‘In mijn afscheidswoordje bij de NOS heb ik mijn zorgen uitgesproken over de agressie tegen de media: verslaggevers die van de weg worden gereden, collega’s die hun werk niet normaal kunnen doen omdat er van die idioten staan te schreeuwen, zenders die logo’s van hun auto’s hebben gehaald. Ik vraag me af hoe de geest weer terug in de fles kan.’

Marcel Gelauff of Jan Slagter?

‘Dan kies ik natuurlijk Jan Slagter. Een grappige man, die ziet wat nodig is voor mijn nieuwe programma bij Omroep Max. Hij is soms ook wel een boefje, net als ik. Marcel Gelauff is een goede hoofdredacteur, maar ik had weinig contact met hem bij de NOS. Op het laatst moest ik nog even bij hem langs, toen ik in Utrecht had meegedaan met een demonstratie voor opening van de nachthoreca. Dat was onschuldig, maar inderdaad niet zo handig. Je wordt geacht geen mening te hebben bij de NOS. Ik heb me zes jaar in geen enkele discussie gemengd. Als je zegt dat je niet van kokosmakronen houdt, is er vermoedelijk de Vereniging van Kokosmakrooneters die jou te kritisch vindt.

‘In mijn nieuwe programma, Villa VdB bij Omroep Max, kan ik meer de diepte in. Een gesprek mag langer duren, we hoeven niet op de minuut te kijken, zo van: snel afronden want er is nieuws uit Myanmar of de Gazastrook. Het journaal is een sneltrein. In de villa kunnen we ook het boemeltje nemen.’

Thee of cocktails?

‘Cocktails. Tijdens uitzendingen drink ik altijd thee, nooit koffie, want als ik koffie drink, dan neem ik koffie verkeerd, met veel melk, maar van die kinderkoffie krijg je speekselvorming, en dat praat niet goed op de radio. Mijn voorkeur gaat uit naar cocktails. Dat is een hobby. Beetje pielen, lezen, uitproberen, zoeken. Ik weet intussen hoe je van dat superheldere ijs kan maken. Mijn favoriete cocktail is de White Russian, dat drinkt The Dude in The Big Lebowski, mijn favoriete film. Een tijdje terug heb ik met vrienden een avondje cocktails gemaakt en geproefd. Ik had een schema gemaakt, ze gingen rollend de deur uit.

‘Ik zal altijd radio blijven maken, maar ik zat een keer te filosoferen over een eigen horecatent met mijn baardkapper in Utrecht, Monsieur Moustache. Hij bedacht een speakeasy-bar, zo’n geheime bar in Amerika tijdens de drooglegging waar je alleen met een wachtwoord binnen mocht. Een hemel-en-hel-bar. Hemels zijn zoete cocktails, zoals de Pornstar Martini. De hel is voor de zware jongens, zoals de negroni.’

Last Dance van Donna Summer of Do I Love You (Indeed I Do) van Frank Wilson?

‘O jeetje, die moeten ex aequo. Ik ben dol op de northern soul, de wat obscure Motownplaatjes die werden opgepikt in Noord-Engeland. Dj’s importeerden die nummers en draaiden ze op dansmarathons. Vrolijke, uitbundige muziek. Do I Love You staat onbetwist op 1 in dat genre. Het was het laatste nummer in Wigan Casino, een befaamde nachtclub in Manchester.

‘Toch kies ik natuurlijk voor Last Dance. Dat nummer heeft de afgelopen jaren tot een bijzondere afslag in mijn leven geleid, nadat er ineens iemand tegen mij aan danste, of ik tegen haar. Het gebeurde op een punt in mijn leven dat ik dacht: laat maar zitten, al die affairettes. Ik geloofde er niet echt meer in.

‘Het was op een dansborrel in Utrecht, georganiseerd door strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma. Ik ken hem uit het popquizcircuit. Mijn vriendin Petra, rechtbanktekenaar voor onder meer De Telegraaf, kende hem uit de rechtszaal. We waren allebei uitgenodigd op dat feestje. Roy, een vriend van me, draaide die avond Last Dance, de lange versie. Dat is een belangrijk detail, wat er zit een rustig stukje in. Daarop konden Petra en ik... slijpen heette dat vroeger, schuifelen. Toen merkte ik al: o, ze voelt lekker gewoon. Ik had nooit iemand gevonden tegen wie je lekker aan kan liggen, ik vind het gauw te warm. We zijn nu al 3,5 jaar zwaar onder de indruk van elkaar, op een of andere manier.’

Villa VdB, vanaf 3 januari, maandag t/m donderdag 14.00-15.30 uur, NPO Radio 1.