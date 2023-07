Ik besluit – dat geeft rust en dan kunnen we de discussie achter ons laten

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: we doen wat ik wil, einde discussie.

Zij wil The Fall kijken, ik The West Wing. Er volgt een discussie, ik betoog dat The West Wing in tegenstelling tot een detective makkelijk te volgen is zonder eerdere afleveringen te hebben gezien. Zij voert aan dat ik de afgelopen zes dagen al mijn zin heb gekregen. Ik heb de macht, want de telefoon waarmee we series naar de televisie streamen is in mijn handen. Ik besluit dat het The West Wing wordt: ‘Dat geeft rust en dan kunnen we de discussie achter ons laten.’

Het trucje werkt, ik heb het afgekeken van minister Yesilgöz. Ze verbiedt alle religieuze uitingen voor politie in uniform, wat de facto betekent dat moslimvrouwen die een hoofddoek dragen het vak niet meer kunnen uitoefenen, tot grote vreugde van ... nou ja, van mensen die er moeite mee hebben gezag te aanvaarden van een moslimvrouw.

De kwestie in The West Wing is als volgt: er ligt een voorstel om het verbranden van de Amerikaanse vlag strafbaar te stellen. Het idee is populair bij de Republikeinen, die er nogal fanatiek over zijn. De Democratische president, gespeeld door Martin Sheen, stelt tijdens een discussie met voor- en tegenstanders van de wet een goede vraag: ‘Is there an epidemic of flag burning going on that I’m not aware of?’

Het Nederlandse verbod op religieuze uitingen komt er om ‘neutraliteit van het uniform te waarborgen’. Zover ik weet zijn er geen concrete problemen met politievrouwen met hoofddoek die zich in hun werk laten leiden door hun godsdienst. Wel met diversiteit. Persoonlijk zou ik zeggen dat het neutrale imago van de politie eerder in gevaar komt doordat de politievakbond oproept linkse activisten op te sluiten, of door racistische uitspraken van agenten die op gezette tijden aan het licht komen, maar die discussie ligt nu dus achter ons.