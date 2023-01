‘Ik besloot: nog één stap en ik schiet hem door z’n kop’

Beeld Anne Stooker

‘Mijn maatje Juup en ik kregen een melding over een man die op straat zijn vrouw sloeg met een hondenriem. Bij aankomst was de vrouw gevlucht en de man zijn flatwoning weer ingegaan. Het was een stralende dag, veel mensen zaten buiten op de galerijen van de flat.

Juup en ik liepen het trapportaal in. ‘Ik schiet jullie kapot en ik heb een handgranaat!’, hoorden we ergens boven ons schreeuwen, dus wij trokken ons terug. Juup ging met de meldkamer overleggen, ik bleef in de hal totdat de man riep: ‘Ik kom naar beneden!’ ‘Achterwaarts liep ik de flat uit en koos positie achter een geparkeerde Toyota recht tegenover de flat.

‘Scheldend kwam hij naar buiten, met in zijn linkerhand een handgranaat en in zijn rechterhand een revolver, met zo’n draaicilinder en een dikke loop die hij op mij richtte.

‘Op zo’n moment word je scherp, je focust op al zijn bewegingen en vergeet alles om je heen. Hij keek me aan en liep naar me toe, moeizaam, met een voet in het gips. Ik trok mijn wapen, legde mijn gestrekte arm met mijn vuurwapen op het dak van de Toyota en riep: ‘Politie, laat vallen dat wapen!’, maar hij luisterde niet.

Het is over

‘‘Schieten! Schiet hem dood!’ riepen die mensen op de galerijen, zij waren die overlastgever duidelijk spuugzat. Ik dacht: voor een revolver kan ik wegduiken, maar als hij die handgranaat naar me toe rolt, onder de Toyota, kan ik niks. Ik begon te schreeuwen: ‘Stop! Blijf staan!’, maar hij bleef komen.

‘Dan flitst van alles door je hoofd. Een vuurwapendocent zei tijdens de opleiding: ‘Dat wapen hangt niet voor je evenwicht aan je koppel, je hebt het om te gebruiken.’ Die man naderde me tot dertien meter, dat is later allemaal nagemeten. Hij schreeuwde, ik schreeuwde, de mensen op de galerijen schreeuwden. Ik richtte op zijn borst en dacht: het is over. Als jij niet luistert, maak ik een eind aan jouw leven. Ik vertel het nu gedetailleerd, maar dat gaat allemaal razendsnel.

‘Die vuurwapendocent zei destijds ook: ‘Als je je wapen niet goed gebruikt, sta je met één been in de gevangenis.’ Dat flitst in milliseconden door je hoofd. Ik richtte op zijn benen, riep nog een keer ‘Stop!’, tevergeefs, en haalde de trekker over. Ik verwondde hem net boven zijn knie, maar dat had geen effect, die man blééf op me afkomen. Ik richtte omhoog, schreeuwde weer dat hij moest stoppen en besloot: ik heb geen keus. Nog één stap en ik schiet hem door z’n kop.

‘Ineens bleef hij stilstaan. Als bij toverslag draaide hij zich om en liep naar onze dienstwagen. Hij trok de deur open, ging erin zitten en begon het interieur te slopen.

‘Op dat moment hoorde ik de sirenes van collega’s. De situatie werd weer heel gespannen toen die man uit onze auto kwam. Ik hield hem strak in mijn vuurlijn. Hij bleef schelden: ‘klootzak, kankerlijer’, en verdween de flat in. Daar hield het voor mij op. Het arrestatieteam blies later zijn voordeur eruit en hield hem aan.

Wat als?

‘De volgende dag fietste ik langs de plaats delict, die lag op mijn route. Ik zag de Technische Recherche er aan het werk, zij hebben mijn kogel teruggevonden in het deurkozijn van de ingang van de flat.

Van collega’s hoorde ik dat zijn revolver onklaar was gemaakt en de handgranaat nep was. Uit verhoren bleek dat die man mij bedreigde omdat hij door de politie wilde worden doodgeschoten – suicide by cop.

‘De hoofdofficier van justitie stelde me gerust: ‘Je hebt alles keurig volgens de ambtsinstructie gedaan.’ Toch begon het te malen. Als hij nog één stap had gezet, had ik hem doodgeschoten. Wie ben ik om iemand van het leven te mogen beroven? Die vraag heeft me jaren achtervolgd: wat als ik hem had doodgeschoten? Moordenaars zullen zichzelf dat niet afvragen, maar ik ben gewoon een politieman die werkt voor de overheid. Mijn geweten zei: jij mág zo’n beslissing helemaal niet nemen. Ik liep daarin vast en werd heel emotioneel. Nu weer, zoals je ziet.

‘Ik zat drie weken ziek thuis. Iedereen probeerde me gerust te stellen: je stond in je recht, zeiden ze dan. Maar alle argumenten helpen je geen stap verder. Iemand van het leven beroven is het ergste wat een politieman kan overkomen. Alleen collega’s die ook ooit gericht moesten schieten, begrijpen dat. Ik schaam me niet voor mijn tranen. Iemand doden is tegennatuurlijk. Als iemand dit zonder emoties kan vertellen, dan is er iets goed mis.

‘Jaren later overkwam me iets soortgelijks, ik werd met een karabijn bedreigd. Ook dat liep ternauwernood goed af. Toen ik daarna in de woning van die man kwam was alles vernield, behalve een foto van zijn zoontje aan de muur. Ik keek ernaar en dacht: bijna had ik jou je vader ontnomen. Hoe had ik daarmee moeten leven?’