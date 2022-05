‘Ik bepleit niet dat iedereen maar drugs moet nemen als ze seks willen, maar ik zeg ook niet: pas op, het is gevaarlijk’

Dries Verhoeven voor het huis waarin de performance ‘The NarcoSexuals’ plaatsvindt. Beeld Renate Beense

In een loods op een industrieterrein in Almere bevindt zich dansstudio Paul & Cynthia. ‘Je verdient het om gezien te worden’, luidt de slogan van het duo, dat de ballroomdans hoog in het vaandel heeft. Aan de achterkant van het gebouw heeft theatermaker Dries Verhoeven zijn atelier en werkplaats. De afgelopen weken heeft hij daar met zijn team gewerkt aan de voorstelling The NarcoSexuals, die deze week tijdens het festival Spring in Utrecht in première gaat. Waar Paul & Cynthia gezien willen worden, is het zoeken naar Studio Verhoeven, een ruimte die slechts bereikbaar is via een geblindeerde deur zonder naambordje.

Eenmaal binnen stoomt het. Althans: in een soort bouwkeet met grote ramen bevinden zich zeven grotendeels naakte performers, in een Big Brother-achtige situatie, maar dan net even anders. Ook hier wordt af en toe lamlendig op een bank of in bad gelegen, maar uiteindelijk wordt er toegewerkt naar één grote orgie van seksueel genot.

Of het inderdaad genot is, en zo ja, wat voor genot, mag de bezoeker zelf uitmaken. ‘Aan de hand van een gedrogeerde seksmarathon onderzoekt Verhoeven de erfenis van de seksuele revolutie en de toekomst van intimiteit’, zo staat het in de aankondiging van dit project.

Verhoeven wil met The NarcoSexuals een openbaar gesprek op gang brengen rondom de betekenis van chemseks, seks onder invloed van drugs, een fenomeen dat vooral onder homoseksuele mannen populair is. Maar zijn bedoelingen zijn breder: hij wil het ook hebben over de relatie tussen lust en intimiteit, en over het feit dat waar de homobeweging vroeger juist zichtbaar wilde zijn, de chemseks-scene vooral in het verborgene floreert.

Onder de titel Aan nabijheid zo een verlangen – vrij naar Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen (1917) van Jacob Israël de Haan – schreef Verhoeven een essay over het onderwerp chemseks. ‘Zelf heb ik er een paar grensverleggende ervaringen mee. De seksuele speeltuin die ik aantrof op dit soort feestjes was indrukwekkend. Ik trof jongens die met uitbundig plezier de erotische mogelijkheden van elkaars lichamen onderzochten en elkaar zorg en aandacht gaven. Bij het woord ‘orgie’ denk je misschien aan urenlang wilde seks, maar op deze feesten ging het net zo goed om het schillen van een appeltje voor de ander.’

Verhoeven: ‘Dus ja, ik heb wel wat ervaring, of zoals de Engelsen zeggen I dipped my toe in the water. Het kan zijn dat het te maken heeft met dat ik nogal lang in de kast heb gezeten, en ik ben een avonturier. Ik ken de positieve kanten van chemseks. Maar ik zou dit niet regelmatig of excessief willen doen. Ik bewaar mijn energie liever voor het maken van kunst. Daarin vind ik een veel grotere vorm van vrijheid.’

Ervoer je ook gevaarlijke kanten aan seks en drugsgebruik?

‘Er zijn genoeg middelen die ik niet zou willen gebruiken. Ik ben een controlfreak en ik zie te veel mannen om me heen bij wie de link tussen seks en drugs een automatisme wordt, voor wie het een niet meer zonder het ander kan. Dat is voor sommige jongens echt een probleem, waardoor het ze nauwelijks nog lukt een vorm van intimiteit met iemand op te bouwen zonder dat daar drugs aan te pas komen.’

Het publiek dat The NarcoSexuals bezoekt, krijgt een tijdslot en kan net zo lang rond het huis lopen en naar binnen kijken als het wil. De performers zijn allemaal professionals die na audities en gesprekken hieraan mee wilden doen, en het fysiek ook aankunnen. Ze werken zes uur aan één stuk, in zes loops. In het huis bevinden zich een slaapkamer, badkamer, zithoek met tv en een keukentje met kruidenpotjes en blikjes cola. Via een koptelefoon hoor je de geluiden van binnen: flarden gesprek, gehijg, muziek, dansen. Iemand zegt: ‘Wie heeft nog familie nodig als je met elkaar een orgie kunt hebben? En een ander: ‘Ik lik zijn kont en ik ben in het universum, de melkweg!’ Wat de mannen doen, is de eenzaamheid weg neuken. ‘Het is fastfood, maar het is heerlijk.’ Niets in de voorstelling is echt, de drugs niet, de seks niet – het is theater, geen porno. Naarmate de (gefingeerde) drugs hun uitwerking krijgen, wordt de performance heftiger, culminerend in een uitzinnige gemeenschappelijke orgie.

Wat betreft het onderwerp chemseks is er intussen sprake van een kleine trend in het Nederlandse theater. In 2020 waren al de voorstellingen Bleeding Love (over de Groninger hiv-zaak, waarbij drie mannen deelnemers aan hun seksfeesten inspoten met door hiv besmet bloed) en Chemsex Stories te zien, losjes gebaseerd op The Chemsex Monologues van de Britse auteur Patrick Cash. Wat Verhoeven in zijn werk wil, is grenzen verkennen, en als het even kan, grenzen verleggen. Het is hem in dit geval niet te doen om het propageren van chemseks of het ontmoedigen ervan.

Wil je met dit project chemseks bespreekbaar maken, kennis delen?

‘Het is niet educatief bedoeld, ik maak geen infotainment. Ik maak dit om jou te laten nadenken over de tijd waarin dit fenomeen voor een groeiende groep de norm wordt. En daarnaast ook om jou te laten nadenken over het bronstige beest in jezelf, het beest dat misschien niet altijd, of misschien wel nooit, het hok verlaat. Dat je misschien ook naar jezelf kijkt, dat je misschien ook wel een seksleven op de vulkaan zou willen hebben, maar geen idee hebt waar te beginnen.

‘In mijn werk ben ik altijd geïnteresseerd geweest in mensen die zich onderscheiden van de norm. Via de uitzondering bevraag ik de regel. Dat doe ik door te werken met blinden, met vluchtelingen of met Bulgaarse seizoenarbeiders. In dit geval wilde ik het hebben over seksuele vrijheid en de manier waarop we kijken naar het subversieve. Uit gesprekken met mijn vrienden blijkt dat drugsgebruik tijdens seks steeds gewoner wordt, maar er wordt ook behoorlijk beschaamd over gepraat. Die schaamte vind ik interessant, het zegt iets over hoe wij omgaan met de ongemakkelijke kanten van onze seksualiteit. Wat mij ook interesseert: de zichtbaarheid van viezigheid, van onze onderbuikgevoelens, in een steeds netter wordende wereld.’

Is The NarcoSexuals in die zin ook een statement tegen de nieuwe preutsheid waarin we nu schijnen te leven?

‘Laat het duidelijk zijn: ik ben blij dat we ons eigen doen en laten wat meer tegen het licht houden, zeker als het gaat om machtsongelijkheid in velerlei vormen. We zijn allemaal wat minder onbesuisd. Maar de manier waarop we onszelf en elkaar tegenwoordig de maat nemen kan er ook voor zorgen dat we gedrag gaan verstoppen. We ontwikkelen een ongemakkelijke verhouding met het subversieve. En juist dat subversieve geef ik in mijn kunst een plek. Ik bepleit dus niet dat iedereen maar drugs moet nemen als ze seks willen, maar ik zeg ook niet: jongens pas op, want het is gevaarlijk. Ik hoop dat de bezoeker gaat wankelen, even geen houvast heeft, zich op drijfzand bevindt.’

Er zitten aan chemseks ook zelfdestructieve kanten. Hoe kun je dat voorkomen?

‘Zeker, het is niet alleen de hemel, het kan ook de hel zijn. We willen dit niet te lichtzinnig benaderen, en zeker niet verheerlijken, want de realiteit is ook dat er elk weekend mannen op de eerste hulp liggen die daar belanden vanuit hun zoektocht naar intimiteit en exces. Ik heb met de performers lange gesprekken gehad over dat destructieve. Wat mij opvalt, is dat het verlangen naar exces en verbinding zo groot is, in een tijd die veel mensen als competitief en individualistisch ervaren. En het hyperconsumentisme maakt het allemaal wel erg makkelijk: alles wat je in je lichaam wilt stoppen, staat tot je beschikking. Net zo makkelijk als je de flitsbezorger van Gorillas laat komen, bestel je bij een koerier je cocaïne en ghb en laat je twaalf jongens je huis binnen.’

Vind je dat het ook moet, omdat het nu eenmaal beschikbaar is?

‘Nu probeer je mij een morele uitspraak te ontlokken, maar eigenlijk vind ik dat je zo’n vraag niet meer kunt stellen. In deze tijd, met de impact van het digitale, de impact van de geglobaliseerde wereld waarin we ons bevinden, zal alles er altijd zijn. De war on drugs is verloren, dus zolang we in een economisch systeem leven dat grote druk legt op mensen, zullen ze middelen zoeken om die druk te verminderen. De drugs zijn niet het probleem, het is de context. De belangrijkste vraag is of je een fenomeen als chemseks ondergronds of bovengronds wilt bespreken. Door het ongemakkelijke gesprek een plek te geven, kun je veel problemen voorkomen. Gebrek aan kennis maakt de kans dat je over de schreef gaat groter. Weten wat je slikt, weten dat crystal meth heel gevaarlijk is – daar gaat het om. Door gebruikers te stigmatiseren zullen ze niet minder gaan gebruiken, ze hangen gewoon nog dikkere gordijnen op.’

Is bij dit soort chemseksfeesten het gevaar van misbruik niet evident? Dat jongens worden gelokt met het idee van grenzeloos drugsgebruik? Zie ook de Groninger hiv-zaak.

‘Misstanden zijn er, en die komen in de voorstelling ook voorbij, maar ik wil niet dat het gevaar het startpunt is. Het startpunt was de vraag: wat is het keurslijf waaruit mannen willen breken? Het erbij halen van de Groninger hiv-zaak en het ‘binnenlokken met drugs’ vind ik een demoniserend perspectief. Er zijn ook veel mannen die relatief zorgeloos eens in de maand deze ‘hobby’ bedrijven, je wilt niet dat zij zich continu moeten verdedigen voor de excessen. Zoals je ook niet iedere drinker van comazuipen verdenkt.’

Je benadert dit alles vrij rationeel, als kunstenaar op afstand. Waar zit je persoonlijke betrokkenheid in deze voorstelling?

‘Het heeft me erg geraakt om vrienden te zien die alleen nog maar op deze manier met intimiteit en fysieke nabijheid kunnen omgaan. Omdat een goede kennis van me zichzelf het leven benam – hij was bang dat zijn leven zonder gebruik saai zou zijn – wilde ik nadenken over zijn beweegredenen. Ik stelde mezelf vragen over de vrijheid, de herkenning en het gemeenschapsgevoel dat hij blijkbaar miste en ging met die blik naar mijn leefwereld kijken. Andere vrienden toonden mij hoe de middelen hen écht vrij maakte, hoe ze erotische mogelijkheden zagen waarvan ze hadden geleerd die te verstoppen, dat wilde ik ook tonen. Ik zie veel wanhoop in de scene, die wanhoop wil ik niet veroordelen. Ik wil de waarheid zien die in die wanhoop schuilt.’

The NarcoSexuals van Studio Dries Verhoeven; 12/5 t/m 6/6 in Festival Spring Utrecht; van 4/8 t/m 14/8 Festival Boulevard Den Bosch; 22/9 t/m 1/10 in Amsterdam (via Theater Frascati).