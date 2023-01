‘Ik ben lang weggeweest, dus ik wilde een halfjaar nemen om me opnieuw voor te stellen met een paar liedjes’

Naaz: ‘Al het geld dat in mijn comeback is gaan zitten, is van mijzelf.’ Beeld Martijn van de Griendt

Driehoog-achter, Amsterdam-West. Naaz Mohammad (24) verontschuldigt zich voor de berg rotzooi voor haar voordeur: kartonnen dozen, afgedankte spullen, klusafval, de evidente sporen van een verhuizing. Pas een paar dagen woont ze hier, op haar nieuwe stek. Ze heeft een etagegenoot, maar haar helft is van háár, met eigen voorzieningen. Een huis. Terwijl we praten, kruipt hondje Kiki tussen ons in op de tweezitter.

‘Een zelfstandige woning voor een zelfstandige vrouw. Dat heb ik nooit eerder gehad’, zegt ze.

Daar heb je ’m al, terloops, een beetje vermomd: de titel van haar album, Never Have I Ever, een conceptalbum over de stappen die ze de laatste jaren heeft gezet, de ontwikkeling die ze doormaakte. Je zou het een opsomming kunnen noemen van alle dingen die ze nooit eerder had of deed, maar zichzelf nu eindelijk gunt.

We zijn op de officiële releasedag (11 januari) bij haar op de koffie. Op haar telefoon komen de reacties binnen. Naaz beleeft hectische, opwindende tijden: verhuizen, interviews geven over haar terugkeer en ondertussen lange repetitiedagen maken met haar band voor haar grote comebackconcert op 27 januari in theater Carré, een handvol kilometers verderop in haar nieuwe thuisstad.

‘Ja, het is druk’, zegt ze, ‘maar het zijn allemaal zulke spannende, positieve stappen. Dan voel je geen vermoeidheid.’

Naaz verzilvert eindelijk haar vrijheid, onafhankelijkheid, volwassenheid en vrouw-zijn. Dat bedoelt ze dus met die albumtitel: ze deed het nooit eerder.

Het prachtige Never Have I Ever is haar eerste échte album, na een reeks losse singles en de EP’s Bits of Naaz (april 2018) en The Beautiful Struggle (oktober 2019). Vanaf eind 2019 verdween ze lang uit beeld.

Vreemd, want het leek zo goed te gaan met haar carrière. Vanaf het moment dat ze haar debuutsingle Words uitbracht (mei 2017, het ‘schetsje’ Sadboy uit september 2016 telt ze niet mee) gold ze als een groot poptalent. Elektronische quirkpop, noemde ze haar muziek, gemaakt in haar slaapkamer, in het ouderlijk huis in Beverwaard, Rotterdam Zuid-Oost.

In december 2017 riepen 250 muziekprofessionals haar in de Volkskrant uit tot Nederlandse popbelofte voor 2018. Ze won twee Edisons, op haar 19de. Ze trad internationaal op. Naaz stond voor biculturele empowerment: een Koerdische moslima die zelfbewust haar eigen westerse succesverhaal schreef. Een vluchtelingenkind (haar Koerdische ouders kwamen ten tijde van de tweede Golfoorlog naar Nederland) dat rolmodel werd.

Op 23 mei 2022, om 1 minuut over 6 ’s avonds, kondigt Naaz op Twitter haar terugkeer aan. De tweet bevat een videofragmentje van de comebacksingle die op 27 mei verschijnt, Sad Violins. Mooi liedje, heel anders dan de quirkpop van voorheen, een volwassener, wat triphopachtig geluid. ‘One year ago you almost lost her’, zingt ze. ‘But she’s back. She’s back.’

Ruim zeven maanden later is er eindelijk een volwaardig album en is ook haar terugkeer op de podia aanstaande. ‘Als ik al die tijd muziek was blijven uitbrengen, zou ik na die single sneller met een album zijn gekomen. Maar ik ben lang weggeweest, ik begin op nul, dus ik wilde een halfjaar nemen om me opnieuw voor te stellen met een paar liedjes.’

Na Sad Violins verschenen Azadî (augustus) en Daughter (november). Wat ze zegt, bleek waar: ze begint opnieuw. Vergeleken met de streamingcijfers van oude liedjes als Words en Up to Something (samen meer dan 28 miljoen keer gestreamd, alleen al op Spotify) zijn die van haar nieuwe werk zeer bescheiden.

‘Dat is dan maar zo’, zegt ze. ‘Het voelt zo fijn dat niemand meer financieel van mij afhankelijk is. Mijn bandleden betaal ik natuurlijk zo goed als ik kan, maar ze verwachten geen roem of rijkdom. Ze hebben mij niet nodig om hun huur te kunnen betalen. Dat geeft vrijheid en neemt veel druk weg. Al het geld dat in mijn comeback is gaan zitten, is van mijzelf. Niemand hoeft zijn investering in mij terug te verdienen.’

Wat opvalt, is dat het comebackliedje Sad Violins uiteindelijk niet op Never Have I Ever is beland. ‘Ik schreef het in februari. De liedjes op het album kwamen pas een tijdje daarna. Ze vormen een geheel. Op het album grijpen ze in elkaar en lopen ze in elkaar over. Sad Violins viel daar uiteindelijk toch net buiten. Toen het verscheen, was het album nog niet eens voor de helft af: het album is eigenlijk pas net af. Een van de twee Koerdische liedjes, Kche Baralla, schreef ik begin december. Ik leverde het album pas begin deze maand in. Op het album volg je de coming of age van een jonge vrouw, bijna live.’

Wat Sad Violins al deed (‘one year ago you almost lost her’) doet het album nog nadrukkelijker: de waaromvraag opwerpen. Wat was de reden van haar lange afwezigheid?

Het antwoord is even pijnlijk als eenvoudig: ze was kapot, gebroken, depressief en had PTSS, posttraumatische stressstoornis, waarvoor ze behandeld werd. De oorzaak? Daar valt het grote, lelijke M-woord. Misbruik.

Al in mei 2022 praatte Naaz uitgebreid met de Volkskrant over wat ze als tienermeisje meemaakte en waarvoor ze na haar 20ste pas echt de geestelijke rekening kreeg gepresenteerd. Na dat gesprek concludeerde ze dat ze nog niet goed op een rij had wat ze er precies over gepubliceerd wilde zien en wat niet. Moesten de details op tafel? Wilde ze echt wijzen met een beschuldigende vinger? Moest ze namen noemen?

Nog even geen publicatie, zo luidde de slotsom. Een parallel met haar liedjes dringt zich op: zoals Sad Violins uiteindelijk niet op het album paste, past haar persoonlijke verhaal van toen ook niet goed meer bij het nu.

‘Ik gebruik het woord misbruik bewust’, zegt ze beslist, ‘want dat was het. Ik zeg er ook bij dat het financieel, geestelijk en fysiek misbruik was. Maar daar laat ik het bij. Ik wijs niemand aan. Wraak is mijn doel ook niet. Ik wil geen slachtoffer zijn. Ik zeg erover wat voor míj op dit moment het best is. Mijn album is het antwoord. Prima als mensen zich in de teksten verdiepen. Sterker, dat wil ik natuurlijk juist graag.’

Ze begint over de tekst van de titelsong, Never Have I Ever: een liedje als een bucketlist, een opsomming van dingen die ze eindelijk deed toen ze haar geestelijke vrijheid had herwonnen.

‘Voor het eerst een date via Tinder. Voor het eerst de kroeg in. Dat had ik nooit gedaan! Uitgaan. Drinken. Dronken worden. Alles was nieuw. Het liedje gaat over de dingen die je nog wilt doen, maar ook over het besef dat je kennelijk dus ontevreden bent met wat je tot nu toe gedaan hebt. Heb je er dan wel uitgehaald wat erin zat?’

Na de titelsong volgt Subliminal Message, het eerste liedje dat ze na Sad Violins schreef. Het gaat over het huwelijk dat ze aanging nadat ze de muziek de rug had toegekeerd. Het is inmiddels ontbonden. Geen kwaad woord over haar ex-echtgenoot, zo benadrukt ze, maar het ‘huisvrouwenleven’ was niets voor Naaz.

‘Vaak leveren ervaringen een liedje op, maar soms is het andersom: dan leidt een liedje tot een ervaring. Dat was bij Subliminal Message en Never Have I Ever het geval: ze brachten me het besef dat ik weer jong moest zijn, dat ik mijn lijst van ‘never have I evers’ moest gaan afwerken. Vóór die liedjes was ik nog niet zo ver.’

Zo slaan we de bladzijden om in het dagboek van Naaz. In Hyper Independence zingt ze dat ze zich zo onafhankelijk ging opstellen dat ze niemand meer toeliet om haar te helpen. One Day is het liedje waarin ze na een terugval in depressie haar zelfvertrouwen hervindt. Alive is de weerslag van haar verhuizing naar Amsterdam, waar ze aanvankelijk een appartement deelde met een huisgenoot, op het Zeeburgereiland.

‘Uitgaan, drinken, een wild leven leiden: ik had het nooit gedaan. Ik begon er euforisch aan, maar het duwde me daarna weer even een sombere periode in: was ik wel écht zo gelukkig als ik mezelf vertelde? Tegelijkertijd wist ik dat ik eindelijk leefde.’

Richting het eind van de rit staat Good Story, geschreven naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa ‘Jina’ Amini, die werd gearresteerd omdat ze haar hijab niet droeg en waarschijnlijk door politiegeweld stierf.

‘Net als zij heb ik een olijfkleurige huid. Als je dood bent, wordt die wit. Soms lijkt het alsof je als vrouw uit het Midden-Oosten dan pas meetelt. Good Story gaat over het feit dat Jina pas na haar dood een goed verhaal werd voor veel mensen, terwijl we al bij leven een goed verhaal willen zijn.’

Pal vóór Good Story wordt de voertaal gedurende twee liedjes Koerdisch, in Kche Baralla en Azadî.

‘Baralla betekent losbandige vrouw. Hoer, in dagelijkse spreektaal. In dat liedje noem ik mezelf een hoer. Niet in de seksuele betekenis van dat woord, maar gewoon omdat ik een jonge vrouw ben die dingen heeft gedaan die van God niet mogen en die maken dat ik als een baralla word gezien in de Koerdische cultuur. Er zijn me dingen overkomen die mij in die cultuur bevuild maken. Azadî is vrijheid. In dat lied zing ik: je gaat nú naar me luisteren, ik ben een vrouw, ik bén de vrijheid en ik ben niet wat jij van me wilt maken.’

Dat liedje, Azadî, bevat een diep ontroerende geluidsopname van Naaz’ moeder, die als ‘traditionele Koerdische vrouw’ weinig begrijpt van het levenspad dat haar dochter koos, maar in Azadî desondanks hartverwarmend lieve woorden tot haar dochter spreekt: ‘Jij doet het goed. Het maakt mij en papa echt blij.’

‘Ze zegt dat ze trots op me is’, zegt Naaz. ‘Ze zegt: jij laat zien dat een Koerdische vrouw alles kan doen wat ze wil.’

Ze zullen erbij zijn als Naaz op 27 januari in Carré optreedt: vader en moeder Mohammad én haar twee broers. Ze zullen de titel van de voorstelling verstaan: Jin, Jîyan, Azadî. Vrouw, Leven, Vrijheid. Zullen ze snappen wat die begrippen voor Naaz betekenen?

Ooit, jaren geleden, moesten haar ouders niets hebben van haar muziek en de weg die ze bewandelde, maar protest werd zorg en zorg werd acceptatie. Ze steunen haar nu, ‘op een ingewikkelde manier’, zonder écht te willen weten wat Naaz allemaal doet en deed.

Naaz: Never Have I Ever

‘Ik ben loyaal aan ze’, zegt Naaz, ‘en zij op hun manier aan mij. Ik wil ze niet afvallen en ik voel hun liefde, maar ik praat nooit met ze over mijn muziek of mijn teksten. Wat ik precies heb meegemaakt: ze zouden het niet begrijpen, ze dragen hun eigen trauma’s met zich mee. In onze cultuur krijgt de vrouw al snel de verwijten. Het is beter dat ze het niet weten. Ik denk dat zij dat zelf stiekem ook zo zien en het zo willen houden. Het is goed zo. Dat ze naar Carré komen, betekent veel.’

Daar zal Naaz zingen over haar leven, over wat ze overwon, over wat ze nog van plan is. In Carré. Met haar ouders in de zaal.

Never had she ever.

Naaz: Never Have I Ever. Eigen beheer. Live: 18/1, Stadsschouwburg, Groningen (ESNS). 27/1, Carré, Amsterdam.