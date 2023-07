Ella Mertens: ‘Ik moet altijd hard lachen als iets een beetje verkeerd gaat.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Den Bosch met mijn moeder Ardelle (47), mijn vader Gérard (44) en onze hond Nola (2,5).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik speel piano, ik tennis en ik zit op hockey. Ik vind hockey wel leuker dan tennis, omdat je gezellig samen speelt en veel kinderen leert kennen. Iemand uit ons team heeft een zwembad, waar we aan het eind van het jaar altijd gaan zwemmen. Surfen is ook nog een van mijn hobby’s. Dat doe ik vaak in de vakantie. Ik kan zelfs al rechtop staan op een surfplank.’

Waar heb je leren surfen?

‘Ik heb het voor het eerst gedaan toen ik op vakantie was in Australië. Daar komt mijn moeder vandaan. Ze heeft nu de regel dat we er één keer in de twee jaar heen gaan op vakantie, dan kan ik mijn opa en oma zien. Zij hebben een hele lieve hond waar ik altijd mee knuffel.’

Spreek je thuis Engels of Nederlands?

‘Met mijn moeder praat ik Engels en met mijn vader Nederlands. Mijn moeder wil vaak dat we tijdens het eten Engels praten, maar dat vind ik irritant. Als ik daar geen zin in heb, dan praat ik soms toch gewoon Nederlands, want dat verstaat mama ook.’

Haal je de twee talen weleens door elkaar?

‘Ja, soms zeg ik op school per ongeluk iets in het Engels. Dan denken mensen: ‘Huh? Wat zeg jij nou weer?’ Maar het is ook handig, want als ik thuis een woord in het Nederlands niet meer weet, dan kan ik het gewoon in het Engels zeggen of andersom.’

Waar ben je goed in?

‘Ik ben goed in mensen blij maken. Als iemand zich niet goed voelt, help ik altijd. Ik probeer dan iets liefs te zeggen. Ik ben ook goed in hockey. Veel teamgenoten vinden dat ik hard kan rennen.’

Wat maakt je aan het lachen?

‘Ik vind het grappig als Nola achter haar eigen staart aan gaat. Dan rent ze rondjes en probeert ze erin te bijten. Ik vind het ook leuk als er iets grappigs in een boek staat, zoals de Donald Duck. En ik moet altijd hard lachen als iets een beetje verkeerd gaat. Als iemand bijvoorbeeld iets wil zeggen en dan opeens een boer laat.’

Waar ben je over tien jaar?

‘Ik wil politieagent worden. Ik hou van raadsels oplossen zoals bij Wie is de Mol, maar het echte werk is natuurlijk wel serieuzer. Ik wissel nog wel vaak van idee. Ik dacht eerst dat ik dierenarts wilde worden, toen veearts, toen dokter en toen weer iets anders. Dus nu denk ik wel agent, maar dat verandert vast weer. Ik denk er gewoon nog heel lang over na.’