Pieke Roeleveld Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

‘Ik woon in Weesp met mama en papa. En met mijn broer Yoep (12) en mijn zusje Swaen (3). Aan het water. We woonden eerst zes jaar in Weesp en zijn toen even naar Eindhoven verhuisd. Nu zijn we weer terug.

‘Mijn vader Tim (45) weet trouwens niet dat ik in de krant kom. Mijn moeder Yvonne (43) en ik gaan hem verrassen.’

Ben je op vakantie geweest?

‘Ja, ik was met de hele familie in Frankrijk, op een camping. En ik ben ook met mijn vriendin Mhara en haar familie in een heel groot huis in de Ardennen geweest. Een villa met een groot zwembad. Er was daar een heel grote yogazaal. We zitten allebei op turnen, dus we hebben daar een optreden gegeven voor Mhara’s familie.’

Heb je huisdieren?

‘Ik heb best wel veel huisdieren gehad. Een kat bijvoorbeeld, Baas, maar hij was aangevallen door een ander dier. We moesten hem laten inslapen en we hebben hem in de tuin begraven. Ik heb ook veel konijnen gehad, bijvoorbeeld Kiki en Sammy, maar het was veel werk om ze te verzorgen. Daarom hebben we ze naar een konijnenopvang gebracht, daar zijn allemaal andere konijnen.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn?

‘Daar hoef ik niet lang over na te denken: een konijn! Ik ben zelf flexitariër en konijnen eten vegetarisch, dat vind ik leuk. En ik ben gewoon benieuwd hoe het is om een konijn te zijn.’

Naar wat voor muziek luister je?

‘Ik luister veel naar Suzan en Freek. Maar ik luister ook wel eens naar het nummer Blinding Lights van The Weeknd. Yoep draait dat vaak op vrijdag. Op die dag luisteren we met het hele gezin muziek of kijken we een film.’

Wat lust je niet?

‘Bruine bonen. En ik hield heel lang niet van curry. Mijn ouders hebben me toen een blinddoek voorgedaan, zodat ik niets kon zien van wat ik at. Toen vond ik het ineens helemaal niet vies meer! Ik lust het nu zelfs zonder de blinddoek.

Waar ben je trots op?

‘Ik heb met turnen de selectie gehaald. Dat betekent dat ik drie keer in de week drie uur mag turnen, op maandag, woensdag en zaterdag. Negen uur dus, en zaterdag is het een half uur langer, dus eigenlijk negen en een half uur. Ik heb al twee zwemdiploma’s, en ik ben in het water voor ons huis over een stuk van 20 meter diep gezwommen. Daar ben ik ook wel trots op!’

Wat doe je over tien jaar?

‘Ik hoop dat ik dan nog steeds sportief ben. Ik weet niet zeker of ik alleen woon. Maar ik wil in elk geval veel met vrienden op stap om te shoppen. Als werk wil ik dierenarts worden. Ik hou heel veel van dieren en ik kan goed tegen bloed. Kapper worden lijkt me ook leuk, maar ik weet nog niet of ik de hele tijd aan mensen hun haren wil zitten.’