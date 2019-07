‘Ik ben Floris’, zei Hauer en niemand twijfelde eraan

Tranen in de regen

Je kunt rustig zeggen dat de monoloog van Hauer, aan het slot van de sciencefictionklassieker Blade Runner de grootste bijdrage van een Nederlandse acteur aan de mondiale popcultuur is. En het leverde hem de rest van zijn carrière de status van een cultacteur op. Onvergetelijke scène, wat bewezen wordt door elke nieuwe generatie fans, die de speech wel zo’n beetje van buiten kent. Een speech die door de gezaghebbende criticus Mark Rowlands ‘de ontroerendste monoloog van een stervende uit de filmgeschiedenis’ werd genoemd. De monoloog wordt uitgesproken door de stervende replicant (kunstmatig wezen) Roy Batty, terwijl hij net Rick Deckard (Harrisson Ford) het leven heeft gered in – ook al zo memorabel – de stromende regen. De oorspronkelijke tekst was van scenarist David Peoples, maar de nacht voor de opnames voegde Hauer een zin toe die de scène onsterfelijk maakte.

‘I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate.’

En de speech sloot af met de woorden die Hauer zelf voor zijn personage schreef:

‘All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.’