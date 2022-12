‘Ik ben een lelie der dalen’, zegt de bruid in het Hooglied

Een vliegtuig landt in de jaren dertig in het Israëlische Lod. Beeld Getty

Tel Aviv, 12 december 1949

Op hetzelfde ogenblik dat het vliegtuig landt, besef ik met een lichte schok dat de wielen de bodem van het Heilige Land hebben geraakt. Terwijl het gevaarte over de startbaan rolt, zie ik door de ruitjes hoe bliksemschichten de nachtelijke hemel doorklieven.

Jehova was van oudsher vertoornd op de Philistijnen en wij zijn geland op hun voormalige grondgebied. Buiten gietregent het. Zoëven vlogen wij nog door een zilver en blauw heelal en nu, een ogenblik later, staan wij rillend in de slagregens, waarvan het Testament zo vaak melding maakt.

En men beseft ineens, wat het zeggen wil, wanneer er van Jezus geschreven staat dat hij geen steen had om zijn hoofd op neer te leggen. Drie jaar lang trok hij predikend rond. Hoe doorweekt moet hij menige winterdag van dorp tot dorp getrokken zijn.

Buiten staan de taxi’s van de KLM. Ze brengen de passagiers naar Tel Aviv. Maar er is niets te zien in het roetzwarte van de nacht. In mijn hand ontdek ik de lelietjes der dalen (door Aafjes meegenomen uit Nederland, red.). Het zijn de bloemen van dit land. Zegt de bruid in het Hooglied niet: ‘Ik ben een lelie der dalen?’ Waarop Salomon antwoordt: ‘Als een lelie onder de doornen, is mijn liefste onder de meisjes.’

Ik vraag de chauffeur te stoppen. Door de plasregen waad ik naar de berm. Ik maak een gat in de grond en plant de bloempjes.

Bertus Aafjes (1914-1993), schrijver en dichter. Uit Vorstin onder de landschappen. Meulenhoff, 1952.