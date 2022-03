‘Ik ben blij dat mijn moeder nooit moeilijk deed over naakt’

Kitty Nusteling en dochter Mignon Nusteling Beeld Eva Roefs

Mignon Nusteling (31) is kunstenaar en activist. Haar moeder Kitty Nusteling (56) is mede-oprichter en directeur van Stichting Beschermde Wieg.

Kitty: ‘Mignon is in de belachelijkste kleding naar school gegaan.’

Mignon: ‘Een gebakken ei, zo’n rubberen kip; ik naaide op de middelbare school allerlei plastic spullen aan mijn kleding. Dat vond ik grappig, maar ik ben er ook mee gepest. ‘Als je rust wil, zou je ermee op kunnen houden’, zei mijn moeder toen. ‘Maar als je je er prettig bij voelt, moet je niet stoppen omdat zij je beperken.’ Ik ga nooit gericht shoppen, ik word verliefd op wat ik zie. De kleren op mijn Instagramaccount zijn niet extraverter dan hoe ik me normaal kleed. Er zit geen stijlgedachte achter, ik doe gewoon op elk gebied waar ik zin in heb. Maar wat mensen vaak niet snappen, is dat er een verschil is tussen sexy poseren voor de aandacht, of bloot voor het onderwerp feminisme.’

Kitty: ‘Als ik jouw posts op Instagram zie, heb ik heb nooit gedacht: je bent te bloot. Dat moet je echt zelf bepalen.’

M: ‘Bij sexy denk je snel aan de stereotypen: panterprint, kokerrokken, knotten die worden losgegooid. Voor mij is dat kostuumachtig: je verkleedt je als sexy vrouw, maar je voelt je niet per se zo.’

K: ‘Het is natuurlijk smaakafhankelijk. Iemand anders vindt rode lingerie misschien wel sexy. Ik vind het eerder sexy als je straalt.’

M: ‘Wat ultieme vrouwelijkheid is, lijkt nu vooral vormgegeven door de Kardashians. Maar ik ben niet op die manier in contact met mijn vrouwelijkheid, voor mij zit het niet in de vorm. Dus ik hoef ook niet op die manier aantrekkelijk gevonden te worden. Kant vind ik prachtig in magazines, maar als ik het aantrek, heb ik jeuk en voel ik me opgejaagd door mijn kleding. Voor mij is functionaliteit een voorwaarde. Ik wil een broek waarin ik Tomb Raider kan naspelen, ik wil het gevoel hebben dat ik nú op een paard zou kunnen springen met mijn haar in de wind; dan voel ik me sexy, omdat ik alle vrijheid heb.’

K: ‘Al ben ik 1 meter 83, ik hou enorm van mooie hakken. Ik krijg er een gelukzalig gevoel van.’

M: ‘Ik zie je dan weleens op je plaats bewegen, alsof je extra stapjes zet om je hak te voelen.’

K: ‘Vlak voordat mijn echtgenoot overleed, zei hij: op mijn begrafenis moet je echt die dunne hakken aan. En toen Mignon en ik op de dag zelf het huis uit liepen, zeiden we tegen elkaar: hoofd omhoog. Ik stond enorm stevig, al zou je dat niet denken, en dat kwam ook door die hakken. Punt in de grond en gáán. Ik zou bijna zeggen dat ik me sexy voelde achter zijn kist, omdat ik me zo krachtig voelde. Toch is sexy geen fijn woord, omdat het zo gericht is op het opwekken van erotische gevoelens bij de ander. Daar gaat het me niet om. En toch ga ik hier niet met hoge hakken alleen op de bank zitten.’

M: ‘Ik loop voor mijn werk vaak in schilderskleren met verfvlekken erop. Maar waar ik vroeger vond dat het echt niet uitmaakte hoe dat eruitzag, kies ik nu toch vaker een broek die íéts beter om mijn kont zit. Als ik na mijn werk nog wat ga drinken in de kroeg, zie ik er nog steeds niet mooi uit, maar voel ik me toch zelfverzekerder doordat die broek in mijn maat is. Doe ik het dan voor de goedkeuring van anderen? Nee, maar ik ga wel wat makkelijker door het leven als ik me niet aangestaard voel. En aangestaard worden omdat ik een rare combinatie aanheb, vind ik iets anders dan er niet mooi uitzien en jezelf ook niet mooi vinden. Het is niet zozeer de blik van de ander waar ik het voor doe, meer het ontwijken van die blik. Maar als ik echt mijn ware strijdkostuum zou moeten kiezen, de outfit waarin ik me het allermeest sexy voel, dan is dat toch een soort Mammaloe van Pipo de clown.’

K: ‘Bedoel je niet meer Dolly Parton?’

M: ‘Nee, die is te verkleedachtig. Dolly Parton die de hond gaat uitlaten, misschien. Of zo’n huilend meisje op een jarenzeventigschilderij. Als je eruitziet alsof je naar patchoeli ruikt, dat vind ik echt sexy, omdat het me doet denken aan het buitenleven: terwijl er verderop vijf ezels staan te poepen, toch een beetje je blouse van je schouder laten zakken, zoiets.’

K: ‘Ongetemd!’

M: ‘Dat is het.’

Milou Deelen en Barbara van Beukering Beeld Eva Roefs

Milou Deelen (26) is journalist. Haar moeder Barbara van Beukering (55), journalist en schrijver, was 21 jaar hoofdredacteur, onder meer van Het Parool en Volkskrant Magazine.

Milou: ‘Hoge hakken, een jurk en een decolleté. Toen ik opgroeide, was dat mijn moeders stijl.’

Barbara: ‘Nu ik geen representatieve functie meer heb en grotendeels in Friesland woon, vind ik het comfortabeler om een jumpsuit met Crocs te dragen, maar toen voelde ik mezelf toch een beetje het uithangbord van de krant.’

M: ‘Wat vet dat je je tussen die mannen durfde te kleden hoe je wilde.’

B: ‘Ik kan me herinneren dat ik een vergadering van de wetenschapsredactie bijwoonde om te vertellen wat mijn plannen als nieuwe hoofdredacteur waren. Er zaten alleen maar mannen. Toen ik was uitgepraat en vroeg of er nog vragen waren, was de enige opmerking: ‘Wat een leuk bloesje heb je aan.’’

M: ‘Zó erg.’

B: ‘Maar het heeft me er nooit van weerhouden om me toch zo te kleden.’

M: ‘Als kind was ik trots op hoe mijn moeder eruitzag.’

B: ‘Milou heeft een goede smaak, vind ik. Stoer, chic en sexy. Toen we twee jaar geleden samen naar het Boekenbal gingen, zag je er geweldig uit.’

M: ‘Ik had sandalen met dikke zolen aan en een baggy broek, een zwarte top en lange oorbellen, ik weet het nog precies. Toen voelde ik me héél sexy en knap, een heerlijk gevoel. Maar het was niet heel naakt.’

B: ‘Nou ja, die top wel.’

M: ‘Maar het was niet jouw definitie van een jurk en hakken.’

B: ‘Mijn definitie van sexy is sowieso een beetje passé, denk ik. Het decolleté zie je nooit meer, hoge hakken zijn ook niet meer van deze tijd.’

M: ‘Ik heb geen enkele korte rok. En ook niet het soort jurken dat jij vroeger droeg.’

B: ‘Je draagt soms wel een pak en daaronder helemaal niets. Ook geen bh.’

M: Sexy zijn gaat bij mij gepaard met zelfverzekerdheid. Maar dat kan ook gewoon in een trui, omdat ik me daarin heel erg mezelf voel.’

B: ‘Ik hoop dat ik mijn dochters heb meegegeven dat ze op alle gebieden vrij moeten zijn en hun eigen keuzes moeten maken, dus ook op kledinggebied.’

M: ‘Ik ben blij dat mijn moeder nooit moeilijk deed over naakt.’

B: ‘Ik heb er geen enkele moeite mee als Milou schaars gekleed gaat. Toen mijn dochters rond hun 16de hun eigen seksualiteit gingen ontdekken, vond ik dat wel aandoenlijk om te zien. Andere ouders zeiden soms: vind je het goed als ze in zo’n kort rokje uitgaan? Dan zei ik: ja, natuurlijk. Bovendien nemen ze dat rokje gewoon mee als je dat verbiedt. Ik was nooit bang.’

M: ‘Dat lijkt me lastig: aan de ene kant maak je je misschien zorgen dat je dochter in zo’n rokje eerder wordt aangerand of erger, aan de andere kant wil je ook geen signaal afgeven dat de wereld een gevaarlijke plek is. Maar fijn dat jij dat niet zo hebt ervaren, mam.’

B: ‘Oké, misschien was ik iets te goed van vertrouwen, dat kan.’

M: ‘Ik ben lid geweest van een studentenvereniging in Groningen waar iedereen er hetzelfde uitzag. Nu dragen ze dat allemaal, maar toen ik in die tijd Dr. Martens en een heuptasje droeg, werd ik erom gepest. Er was altijd gedoe. Droeg ik een truitje met een lage rug, dan was ik sletterig. Er werd met twee maten gemeten: als jongens seks hadden en er openlijk over spraken, was het tof, als meisjes zoals ik het deden, was ik ineens een slet en werd er een lied over mij gezongen: dat ik het laagste meisje van het jaar zou zijn. Er was zoveel negativiteit dat ik ben gestopt, maar ik ben nog één keer terug geweest om een lezing te geven over de video die ik had gemaakt tegen slut shaming. Ik droeg een heel vet wit pak, als verwijzing naar de suffragettes die in het wit de straat opgingen om vrouwenkiesrecht op te eisen, met niks eronder.’

B: ‘Ik ben opgegroeid met een negatieve klank bij het woord feminist: er kleefde okselhaar aan, geen make-up en kort haar, alsof feministen zich expres lieten verslonzen of zich mannelijker kleedden om zich tegen het vrouwelijke af te zetten. Terwijl ik vind: het is juist heel erg leuk om vrouw te zijn. De hoge hakken, de jurken en de make-up die ik jarenlang droeg, gaven me zelfvertrouwen, ik voelde me er sterk in. Het was een power dress. Daarom vind ik sexy kleding ook feministisch. Sinds Milou me vier jaar geleden vroeg waarom ik mezelf geen feminist noemde, kom ik er volop voor uit.’

Holly Mae Brood en Xandra Brood (Jansen) Beeld Eva Roefs

Holly Mae Brood (27) is actrice, presentatrice en zangeres. Xandra Brood (63) is stylist, werkt bij LaDress en is weduwe van rocklegende Herman Brood.

Xandra: ‘Dat mijn dochter als knap wordt gezien, vind ik leuk. Mensen zeggen soms: ze lijkt precies op jou. Dat vind ik een groot compliment.’

Holly: ‘Maar vind je het erg als mensen me sexy vinden?’

X: ‘Nee, daar ben ik trots op. Ze kunnen dat wel vinden, maar je loopt er zelf nooit bij van: kijk mij eens.’

H: ‘Soms denk ik: misschien moet ik me ook eens wat sexyer vóélen, of zo. Het is niet alsof ik de hele dag in de spiegel kijk en denk: zo, hállo! Ja, ik sta in de FHM 500 (website met ‘alle mooiste vrouwen van Nederland’, red.) , maar ik heb geen idee waar. Dat vind ik onzin.’

X: ‘Nu lig je eruit, denk ik.’

H: ‘Niet alleen omdat het gewoon om stemmen gaat, als in: wie heeft de meeste fans? Maar ook omdat er zo de nadruk op uiterlijk wordt gelegd. Ik zou het veel interessanter vinden als er wordt gekeken naar wat iemand betekent of bijdraagt en op basis daarvan wordt uitgeroepen tot power vrouw.’

X: ‘Jij bent gewoon jezelf. Als mensen je sexy vinden, dan is dat zo, maar het is niet alsof je strakke truitjes aandoet om gezien te worden.’

H: ‘Ik vind het wel leuk om voor een fotoshoot meer bloot te laten zien. Ik heb bijvoorbeeld helemaal geen borsten, dan kun je makkelijker dieper en bloter gaan qua kleding, omdat het dan minder overdonderend voelt. Bovendien: dit is gewoon een huid en een lijf dat iedereen heeft gekregen, af en toe wordt daar wel erg spastisch over gedaan. Al voel ik me bij shoots niet heel sexy. Het is vaak koud en je moet lang in moeilijke houdingen zitten, maar het is leuk om mooie foto’s te hebben. Ik bemoei me er altijd mee, zodat het niet alleen maar geil wordt. Er moet wel een rauw randje aan zitten.’

X: ‘Vroeger voelde ik me sexy in korsetjes en een hele strakke broek. Mijn vader zei altijd: je bent je rokje vergeten, je hebt alleen een brede riem om. Op zich heb ik de benen ervoor, maar ik zou nooit zo’n kort rokje meer aandoen. Ik wil er nu liever leuk uitzien.’

H: ‘Voel jij je nooit meer sexy?’

X: ‘Nee, niet echt. Soms denk ik weleens: dat ziet er mooi uit, maar ik vind het best lastig om ouder te worden. Ik weet nog dat ik bij de kapper ineens mijn nek zag en dacht: wow. Hoe ouder, hoe mooier, zoals sommige mensen zeggen, dat heb ik niet hoor.’

H: ‘Als ik ’s zomers een beetje bruin ben, voel ik me een stuk knapper. Warm weer, jurkje, hakken eronder. Blote schouders vind ik heel sexy. Blote buiken vind ik juist moeilijk, ik heb lang geen bikini gedragen.’

X: ‘Het was vroeger heel raar als je een bovenstukje aan had op het strand. De jaren tachtig waren sowieso veel vrijer, alles kon en mocht. Toen ik in de Richter werkte, een discotheek in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, wikkelde ik mezelf in aan elkaar geknoopte stoffen of vlaggen, met Pasen had ik kippen in mijn haar. Nee, geen levende. Er was geen T-shirt in mijn kast zonder scheuren erin, ik maakte ook veel zelf. Een beetje hippiepunk, of zo.’

H: ‘Aan de ene kant zijn we nu ook best vrij. Denk aan de body positivity-beweging, dat je mag dragen wat je wil, dat mannen ook gewoon make-up en nagellak op kunnen doen. Aan de andere kant vinden we er allemaal wél lekker wat van. Ik wil het niet opblazen, maar ik ben weleens ge-thinshamed. Alsof ik de hele dag alleen maar bleekselderij zou eten, dit is gewoon mijn figuur. En al was dat zo, laat me lekker. Er wordt voortdurend op elkaar gelet.’

X: ‘Vooral door sociale media.’

H: ‘Mensen hebben besloten: ik laat alleen nog maar het perfecte leven zien. Ik merk zelf ook dat ik daar onzeker door word. Dat je denkt: wat ziet zij er goed uit, kák, dit doe ik niet goed! Je voelt toch de druk.’

X: ‘Toen ik jong was, kon je met de huistelefoon iemand opbellen of je kwam iemand tegen, maar verder ging het niet. Je was elkaar niet voortdurend aan het beoordelen. Ik heb het in mijn jeugd enorm leuk gehad, omdat alles kon. Als er in de Richter mobiele telefoons waren geweest, was de sfeer veel minder vrij geweest. Iedereen rookte, iedereen blowde, iedereen zoop.’

H: ‘Op zich ook niet héél erg dat daar verandering in is gekomen.’ Lacht.

Hasna El Maroudi en Ines Beeld Eva Roefs

Hasna El Maroudi (37) is oprichter van feministisch platform Lilith Magazine en columnist. Haar dochter Ines is 7.

Ines: ‘Vroeger hield ik heel erg van prinsessenjurken, maar ik ben veranderd van stijl. Eerst was ik schattig. Nu ben ik stoer en nog een klein beetje schattig. Dit zijn mijn lievelingskleren: een vestje met een T-shirt en een broek. En nog een ander shirt.’

Hasna: ‘Daarop staat ‘wild feminist’. Papa heeft ook een trui met ‘feminist’ erop, jullie hebben er vanochtend nog een gesprek over gevoerd.’

I: ‘Ja, maar ik ben vergeten wat het betekent.’

H: ‘Weet je nog wat mama doet met vrouwenrechten? Dat ik het belangrijk vind dat vrouwen...’

I: ‘... zichzelf kunnen zijn, ik weet het weer.’

H: ‘En kunnen doen wat ze willen, net als alle anderen.’

I: ‘Mag ik nu gaan spelen?’

H: ‘Toen Ines nog een baby was, heb ik haar bewust geen roze kleding aangedaan. Dat lukte niet altijd, we kregen toch cadeautjes van familie die het zo leuk vond dat er een meisje geboren was. Inmiddels ben ik het idee kwijt dat ik haar nog echt kan kneden.’ Lacht. ‘Zo’n term als feminist, daar hebben we het vaak over, maar dat is opgelegd, dus dat gaat het ene oor in, andere oor uit. Ik denk inmiddels dat ze meer meekrijgt door te zien hoe wij leven. Wat me nu vooral verbaast, is hoezeer groepsdruk al belangrijk is. Laatst had ik haar haar ingevlochten, maar toen ze in de spiegel keek, zei ze dat ze dat toch liever niet wilde. Waarom niet, vroeg ik. ‘Ik denk dat ze me lelijk vinden, op school.’ Dan ben je 7, en nu al bezig met wat de wereld van je vindt.

Tot mijn 12de kon ik alles dragen wat ik wilde, daarna werd het toch wat ingewikkelder. Maar ik heb nooit ouders gehad die zeiden: dat mag je niet aan. Ik had vaak van die strakke shirtjes met een lage broek, dat mocht niet maar ik deed het wel en ze werden nooit boos. Mijn moeder liet wel duidelijk merken wat ze vond, door me een vest te geven bijvoorbeeld. Sexy duidde op seks, dat was iets voor na het huwelijk en je moest mannen vooral niet verleiden.

Dat je je ook sexy kunt kleden voor jezelf, daar heb ik nu leuke gesprekken over met mijn moeder. Vooral wanneer het gaat over nagesist worden op straat. Dan was zij van de school: ja, maar die broek zit ook wel heel strak. Vroeger explodeerde ik dan, maar sinds een paar jaar leg ik uit: het is mijn lichaam en dit is hoe ik eruit wil zien, en die ander heeft niks met mij te maken en hoort zijn mond te houden. Opmerkingen op straat, daarvan word ik echt woest. Een tijd geleden was ik aan het hardlopen, toen een oudere man in een scootmobiel me inhaalde en via zijn spiegels van alles ging zeggen: dat heb je niet nodig, je ziet er toch goed uit, dat soort dingen. Hij bleef maar voor me rijden, het was zo naar. Op een gegeven moment heb ik mijn oordopjes uit gedaan en gezegd dat hij moest oprotten. En toen stapte hij uit zijn wagentje en bleek ineens heel goed te kunnen staan. Hij zou me wel even op mijn bek timmeren, godzijdank was ik alles aan het filmen. Uiteindelijk kalmeerden we allebei. ‘Ik mag toch wel gewoon een compliment geven’, zei hij. En ik antwoordde: ‘Ik ben aan het hardlopen, we kennen elkaar niet, het is hier donker en afgelegen; ik vráág niet om complimenten.’

Dat zijn heftige dingen, maar ik weiger mijn mond te houden. Het is gewoon genoeg geweest. We hoeven elkaar als vrouwen niet te beschermen, we moeten ervoor zorgen dat die mannen ermee kappen, en de enige manier waarop je dat kunt doen, is door je uit te spreken. Ik hoop dat Ines er later net zo mee zal omgaan als ik, dat ze draagt wat ze wil en zich daar ook niet voor schaamt. Daarmee is niet gezegd dat ze geen rekening hoeft te houden met anderen, maar niet omdat mannen misschien wel getriggerd kunnen raken. Ik hoop dat het nog even duurt, maar als zij zich later sexy wil voelen, zal ik zeggen: leef je uit. Het enige wat ik haar kan meegeven, is dat ze zelf stevig in haar schoenen staat, dat ze weet dat ze alles waard is en dat ze de mooiste is.’ Lachend: ‘Dat vind ik niet eens belangrijk, maar dat ís ze gewoon.’