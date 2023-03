Dionne van Dijk: 'Op mijn twintigste wil ik een boek hebben uitgebracht.' Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn zussen Kiki (13) en Nadien (15) en mijn ouders Mariëlle (48) en Gerben (50).’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op acteren, daar ben ik vorig jaar mee begonnen. Ik hou ook van tekenen en knutselen.’

Wat teken en knutsel je allemaal?

‘Kawaii poppetjes of figuren uit Rainbow Friends, een serie op YouTube. Als ik niet weet wat ik wil maken, haal ik knutselideeën van internet. Mijn beste vriendin bewaart alle tekeningen die ik haar geef in een boekje.’

Wat is je lievelingseten?

‘Pizza, maar als het om hartig eten gaat, rode kool. Het is heel zoet, ik vind dat echt lekker.’

Help je al mee in de keuken?

‘Mijn zus Nadien krijgt op haar school kookles, ik help haar soms met koekjes bakken. Ook vind ik ui en aubergine snijden leuk als ik meehelp in de keuken. Tijdens het koken proef ik soms stiekem een hapje, dan neem ik snel een lepeltje gehakt als mama niet kijkt.’

Wat voor muziek luister je?

‘Ligt aan mijn mood. Soms Billie Eilish, dan wil ik rustige liedjes. Maar meestal Katy Perry of Antoon. Sped up liedjes luister ik ook, dat zijn bekende liedjes die versneld worden afgespeeld. Die zie je veel op TikTok. Zoals Just Dance van Lady Gaga, daarop drum ik mee.’

Hoe ben je bij drummen gekomen?

‘Ik zat eerst anderhalf jaar op viool. ‘Moet jij niet iets drukkers doen, want je bent best druk’, zei mama een keer. Toen dacht ik: ‘Ik ga op drumles’. Dat doe ik nu bijna een jaar, maar ik denk dat ik er af ga. Bij elk instrument heb ik moeite met oefenen, dat vind ik niet leuk.’

Wie zou je wel een dag willen zijn?

‘Mag het ook een dier zijn? Dan een kat. Ik ben benieuwd hoe het is om als een kat te leven. Dat je achter speeltjes aan springt die mensen naar je gooien. Helaas is mijn moeder allergisch voor katten.’

Heb je wel andere huisdieren?

‘We hadden een Russische dwerghamster, Lucy. Maar die is overleden. We kunnen geen nieuwe nemen want vanaf 2024 mag je zulke hamsters niet meer houden. Niet omdat ze Russisch zijn, maar blijkbaar zijn ze gevaarlijk ofzo.’

Wat wil je over tien jaar doen?

‘Ik wil schrijver en actrice worden. Op mijn twintigste wil ik een boek hebben uitgebracht. Of ik word stemacteur, bijvoorbeeld voor een nieuw typetje bij Varkentje Rund van Het Klokhuis. Nu zou ik graag een kind in een kinderfilm spelen. Maar dat kan niet echt, want kinderen moeten toch naar school?’