‘Ik ben alles’, is het thema van de volgende Boekenweek – het is weer eens wat anders dan ‘wij zijn sterrenstof’

‘Het thema van de Boekenweek 2023 is ‘literatuur’’, twitterde een lolbroek afgelopen dinsdag. Een paar uur later maakte de CPNB, organisator van de Boekenweek, het echte thema bekend: ‘Ik ben alles’. Het Boekenweekgeschenk wordt geschreven door Lize Spit, het Boekenweekessay door Raoul de Jong.

Mij persoonlijk lijkt ‘literatuur’ een perfect thema voor alle Boekenweken, die immers georganiseerd worden om de boekverkoop te bevorderen. Maar omdat jaren geleden is bedacht dat het Boekenweekthema elk jaar anders moet zijn en liefst een beetje raar, zitten we nu opgescheept met ‘Ik ben alles’. Wat moet je ervan zeggen? Het is weer eens wat anders dan ‘wij zijn sterrenstof’. Leuk is ook dat je jezelf er helemaal gek mee kunt filosoferen. Is ‘ik ben alles’ het tegenovergestelde van ‘ik ben niets’, of komt het uiteindelijk neer op hetzelfde? Als ik ‘alles’ ben, ben ik dan ook een duikboot? Een deserterende Rus? Wat is ‘alles’? Wat is ‘ik’? Bestáán alles en ik wel?

Volgens de CPNB moeten we ‘Ik ben alles’ zien als een thema dat ‘in een tijdperk van verdeeldheid heel verbindend kan werken’. Met dit thema, aldus de CPNB, ‘vieren we de talloze identiteiten die mensen kunnen hebben’.

Lisa Spit en Raoel de Jong, de auteurs van het Boekenweekgeschenk en -essay 2023. Beeld Pauline Niks

Dat mensen talloze identiteiten hebben, is een waarheid als een koe – ‘onze maatschappelijke persoonlijkheid is een schepping van andermans brein’, schreef Marcel Proust ruim honderd jaar geleden al – maar het kan natuurlijk nooit kwaad haar weer eens onder de aandacht te brengen. Identiteit is al een tijdje een uiterst populair onderwerp, veel populairder dan het klimaat of de wereldvrede. Alleen benadrukken deelnemers aan het verhitte debat meestal niet dat mensen ‘alles’ zijn maar reduceren ze zichzelf en elkaar liever tot ‘iets’: hun kleur, sekse, gender, gewicht.

Illustratief voor de narigheid waartoe hardnekkig wij-zij denken kan leiden, was een uitspraak van Raoul de Jong, die woensdag in de Volkskrant vertelde dat hij had moeten huilen toen hem werd gevraagd Boekenweekessay-auteur te worden. Aangezien de biologische vader van De Jong is geboren in Suriname, leggen overijverige boekhandelaren zijn roman Jaguarman niet bij de literatuur maar op de stapel ‘slavernij’ of ‘Suriname’. Om potentiële lezers zónder biologische Surinaamse vader voor zijn boek te interesseren, moet De Jong ze er eerst van overtuigen dat hij heus niet zo veel van hen verschilt. ‘Ik huilde omdat ik het zo prachtig vond dat het Boekenweekessay nooit op een apart plankje wordt gelegd. Iedereen weet dat het voor iedereen is.’

‘Ik ben alles’ is bij nader inzien een prima thema. Maar misschien was ‘wij zijn iedereen’ nog beter geweest.