Ik ben al even op zoek naar mijn vroegere oppas, die de Bijlmerramp overleefde. Nu probeer ik het met briefjes

Sam Sheeta was een man die tachtig à negentig uur per week werkte, totdat hij zijn vrouw en enige zoon verloor door een auto-ongeluk. Daarna besloot hij zijn leven radicaal om te gooien, en dankzij deze koerswijziging ontmoet ik hem als ik op een regenachtige dag een kerk binnenren om te schuilen en te vragen of ik er een briefje mag ophangen. Ik was van plan mijn briefjes op te hangen in de twee supermarkten een paar honderd meter verderop, maar de supermarkten in winkelcentrum Reigersbos bleken geen borden voor briefjes te hebben. Het regende heel hard en ik zag de kerk, waar ik als kind met mijn moeder kwam. Kerken hebben prikborden, dacht ik, en hun deuren zijn altijd open, dus ik rende ernaartoe, en nu zit ik op een stoel in de hal naast Sam Sheeta, die erop staat een kopje thee met me te drinken.

Ik vertel hem dat ik een vrouw zoek, Magda Abosim, die toen ik als kind in Amsterdam-Zuidoost woonde mijn oppas was en in de flat woonde die in 1992 werd getroffen door een neerstortend vrachtvliegtuig. Ik ben bezig met een boek over die ramp, de Bijlmerramp, over de dingen die Magda en haar bovenburen hebben meegemaakt. Ik wil er meer van weten dan alleen de vier zinnen die ik heb onthouden: dat Magda een vliegtuigvleugel in haar keuken kreeg, dat ze met haar kinderen over de balkons klom om te ontsnappen, dat al haar vier (of vijf?) kinderen het overleefden, ook de dochter die op dat moment ergens anders was, en dat hun vriendje en vriendinnetjes, de kinderen van de bovenburen (of beneden?) alle drie omkwamen. Maar ik kan haar niet vinden, Magda, en ook haar kinderen niet.

Op internet is er één Facebookprofiel van een Magda Abosim, met een bloemstuk als profielfoto, maar een persoonlijk bericht naar haar heeft geen antwoord opgeleverd, en de kinderen, van wie ik me herinner dat er een Dwayne heette en een Saskia, kan ik ook niet vinden. Op het adres waar ze na de ramp naartoe verhuisden wonen nu andere mensen, en de bovenbuurvrouw dacht dat ze twaalf jaar geleden al verhuisd moest zijn. Waarheen wist ze niet, maar ze dacht dat ze Magda nog weleens had gezien bij de grote Jumbo in winkelcentrum Reigersbos.

Dus nu probeer ik briefjes, zeg ik tegen Sam Sheeta, en hij vertelt over zijn zoon en vrouw, en dat hij daarna minder is gaan werken en besloten heeft zijn leven aan God te wijden. Hij studeert theologie en is diaken van de kerk. Het belangrijkste in zijn leven is nu om mensen blij te maken, en ieder mens wordt van iets anders blij, de een van lekker eten, de ander van een mooie auto, maar het koninkrijk Gods zul je toch binnen moeten gaan met lege handen. Daarna vraagt hij of ik ook geloof, en zegt dat ik een keer naar de dienst moet komen met mijn zoon. Dat doe ik misschien weleens, antwoord ik, en ik geef hem de briefjes. Hij belooft ze op te hangen, hier in de kerk op het prikbord en ook op het mededelingenbord bij het metrostation, waarvan hij de sleutel heeft.

Een paar weken later stuurt hij me een e-mail. Hij heeft de briefjes opgehangen en op Radio Zuidoost en in de kerk over mijn zoektocht verteld, maar zonder resultaat. Heb je misschien een foto van deze vrouw, vraagt hij. Of heb je haar al gevonden? Ik antwoord dat ik alleen een foto van een bloemstuk heb waarvan ik niet zeker weet of zij het is.