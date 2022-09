IJzig Ests-Fins drama met stille landschappen en moreel rotte personages ★★★★☆

The Last Ones

Het voelt alsof er vanbinnen een gat zit, zo beschrijft iemand in The Last Ones zijn gemoedstoestand. Waarschijnlijk zouden alle personages van dit ijzige, maar onderhuids kokende drama dat kunnen zeggen. En dan bevolken ze ook nog eens een landschap dat tot onder de bodem is uitgehold.

De vijfde, deels met Nederlands geld en Nederlandse mankrachten gemaakte speelfilm van de Estse cineast Veiko Õunpuu speelt zich af in het Finse gedeelte van Lapland, in een bar gehucht waar enkel de lokale mijn nog voor wat arbeid zorgt. Kari (Tommi Korpela), de eigenaar van de mijn, wil uitbreiden, maar stuit op verzet van een stokoude traditionele rendierhouder. Rupi (Pääru Oja), werknemer van Kari én de zoon van de rendierbaas, probeert vergeefs te bemiddelen tussen de kampen. Net als Kari lonkt Rupi, zij het met meer succes, naar Riita (Laura Birn), een jonge vrouw die met haar vriend in een caravan woont en geen idee heeft hoe ze haar leven uit het slop moet halen. Dat kan allemaal niet goed gaan.

Als er al weinig voor deze mensen te hopen valt, dan vinden Õunpuu en cameraman Sten-Johan Lill in ieder geval een verbluffende, bleke schoonheid in het landschap. Herhaaldelijk werpt de film lange blikken op de bergen en vlaktes, waarin de personages voortkruipen als nietige stipjes of zelfs helemaal uit zicht zijn verdwenen.

Een nordic western, zo wordt The Last Ones (Viimased) wereldwijd gepitcht. Daar valt veel voor te zeggen, vanwege die nadrukkelijk aanwezige landschappen, de zwijgzame held, het (falende) machismo en de duel-achtige confrontaties. Maar Õunpuu (Free Range, The Temptation of St. Tony Veiko Õunpuu) heeft in de eerste plaats een film noir in toendra-winterjas afgeleverd, die zich helemaal begraaft in de rusteloosheid en morele rot van de personages.The Last Ones is net zo ongrijpbaar en rauw als Rupi, Riita en Kari, en soms net zo dronken.

Dat is zeker ook te danken aan het werk van wijlen editor Wouter van Luijn. Toen de Nederlander in Mallorca door een misdrijf om het leven kwam, had hij de haast muzikale montage van The Last Ones bijna voltooid; collega Xander Nijsten klaarde de klus geheel in Van Luijns geest. Het resultaat is een barse maar ook zinnelijke film, die naar de horizon grijpt terwijl elk spoor dood lijkt te lopen.