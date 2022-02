Igone de Jongh, ’s lands bekendste ballerina staat weer op de planken – en tussendoor is tijd voor vragen

Igone de Jongh in haar voorstelling Igone de Jongh – I. Beeld Altin Kaftira

Halverwege de voorstelling slaat Igone de Jongh (42) haar fenomenale balletbenen over de rand van het podium en begint uit de losse pols een gesprekje met haar Alkmaarse publiek in Theater De Vest. ‘Jullie mogen alles vragen’, zegt ze met een knipoog. ‘Eindelijk zie ik jullie ook eens van dichtbij.’ Het blije gevoel is duidelijk wederzijds. Toeschouwers vergapen zich aan de ontspannen aanwezigheid van Nederlands bekendste ballerina, die in de herfst van 2019 onverwacht afscheid nam van Het Nationale Ballet – één jaar voor haar 25-jarig jubileum.

In november 2020 haalde ze in haar biografie Igone ongekend fel uit naar de artistiek leider van het gezelschap. Ted Brandsen zou volgens haar te weinig aandacht hebben gehad voor haar inzinkingen en paniekaanvallen. Hij boorde haar bovendien een toekomst door de neus met vurig gewenste hoofdrollen in balletklassiekers, zo liet ze door een journalist optekenen in haar boek. Brandsen heeft de kritiek altijd weersproken: het zou De Jongh nooit aan steun en mogelijkheden binnen het gezelschap hebben ontbroken. De breuk is nooit meer geheeld.

Niet dat een van de toeschouwers ernaar hint tijdens de première in Alkmaar van Igone de Jongh – I . Met dit zelf geïnitieerde project onderstreept de danseres haar terugkeer naar het podium. Een vriendinnenclub geeft na afloop aan de sterballerina nu pas voor het eerst live te zien dansen. Een kaartje voor een grote balletklassieker in de Nationale Opera en Ballet behoorde nooit tot de opties.

‘Wat dans je ontroerend goed’, complimenteert een vrouw op rij 5. Anderen willen weten hoe De Jongh de drie lockdowns heeft ervaren (de laatste vond ze het ergst), hoe ze als veertiger zo geweldig in vorm blijft (door elke ochtend anderhalf uur te trainen) en hoe het is om zonder het vertrouwde grote balletgezelschap te dansen. ‘Heerlijk’, antwoordt De Jongh. ‘Eindelijk kan ik lekker mijn eigen ding doen.’

Tussen haar solo’s op het podium vertelt een voice-over hoe ze zich na haar afscheid, in de armen van echtgenoot en acteur Thijs Römer, wekenlang te buiten ging aan witte wijn en bitterballen, normaliter gevaarlijk voedsel voor balletdansers. Ze durft eindelijk te dromen van een leven zonder pijn, vertelt ze in weinig opzienbarende teksten van Römers hand. Veel dieper gaat de voorstelling niet in op de veeleisende strijd om een danserslichaam in topvorm te houden. Wel hoopt ze zich ooit te kunnen overgeven aan haar verlangen naar het warme Italië en bijbehorende eetcultuur (lievelingsgerecht: pasta carbonara, zonder room).

Operazanger Walther Deubel voedt De Jonghs romantische begeerte met Italiaanse aria’s, zoals La donna è mobile, Questa o quella en Funiculì funiculà. In de regie van Ruut Weissman lijken die bedoeld om de tijd te overbruggen wanneer De Jongh zich in de coulissen omkleedt.

Terwijl ze haar spitzen aantrekt, vertelt haar stem op band hoe ze de tel kwijt raakt bij het uitrekenen van de keren dat ze dat in haar leven heeft gedaan: ‘Ik kan niet rekenen. Ik kan dansen.’ Dat laatste onderstreept de ballerina door in een stralend witte tutu voor het eerst van haar leven de beroemde solo De stervende zwaan (1905) te dansen voor publiek. Niks geen gefladder met armen als zwanenvleugels; intens en virtuoos is elke beweging perfect in balans.

Alexis Tutunnique en Igone de Jongh tijdens The Theory of Letting Go. Beeld Altin Kaftira

Ook de beroemde pas de deux uit Giselle en Le Corsaire vertolkt De Jongh met opperste precisie en beheerste overgave, aan de zijde van Alexis Tutunnique en Stanislav Olshanski, solisten bij de Nationale Opera van Oekraïne. Wanneer beide balletdansers zich met Oekraïense poëzie voorstellen aan het publiek, gaat er een golf van medeleven door de zaal, al verstaat niemand een woord van het gedicht over dromen. De wetenschap van de actuele Russische agressie in hun geboorteland is genoeg.

Voor hun wijdbeense sprongen is het podium soms te klein – ze vliegen bijna de coulissen in. En de dienstbare aanwezigheid van het muziektrio, achter in een prieeltje, roept ook vragen op. Fagot, viool en elektrische piano zouden actiever en brutaler ingezet kunnen worden. Beter tot zijn recht komt het in 2016 gemaakte trio The Theory of Letting Go, van het Italiaans choreografenduo Riva & Repele, over de helende werking van het verstrijken van de tijd op een liefdesbreuk.

Ze verkoopt na afloop geen gesigneerde exemplaren van haar biografie. Misschien beter. Het zou de romantische balletdroom van de tienjarige Liselotte wreed kunnen verstoren. Nu huppelt ze dolgelukkig de zaal uit, met een kersverse handtekening van De Jongh op het vest van haar dansschool.

Igone de Jongh – I door Senf Theaterpartners, tournee t/m 5 februari 2023.