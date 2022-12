Igone de Jongh danst nog steeds geweldig, maar als acteur is ze een amateur ★★☆☆☆

Igone de Jongh en Sasha Riva tijdens ‘Zin in Liefde'. Beeld Altin Kaftira

Misschien had balletdanseres Igone de Jongh toch even géén zin in de liefde. In ieder geval heeft de titel van haar tweede tourneevoorstelling Zin in Liefde weinig tot niets met de inhoud te maken. Na haar veelbesproken vertrek in 2019 als eerste soliste bij Het Nationale Ballet, liet ze haar biografie optekenen door journalist Marcel Langedijk en benadrukte ze ‘eindelijk lekker haar eigen dingen te gaan doen’. De Jongh keerde terug naar het podium in een door haarzelf geïnitieerd project, I Igone , waarin ze ontspannen gesprekjes aanknoopte met haar publiek en aan de zijde van twee Oekraïense balletdansers enkele beroemde klassieke duetten en solo’s danste.

Daarna stopte ze ziel en zaligheid in de oprichting en leiding van een dansgezelschap voor gevluchte Oekraïense balletdansers: The United Ukrainian Ballet Company in Den Haag. En nu is daar haar tweede eigen tourneeproject waarvoor Sasha Riva en Simone Repele de choreografieën maakten en dramaturg Cecile Brommer een beschamend simpele tekst schreef, live vertolkt door een jong meisje op een schommel. Dit kind (alternerend gespeeld door Lara Lina Uribe Echevarria en Josephine Krijnen) blikt vooruit tussen rode toneelgordijnen – we kijken tegen de achterkant aan, als insluipers op een toneel – naar een gedroomde toekomst als beroemde vrouw; ze is overtuigd een podiumster te worden.

De Jongh geeft vervolgens in verschillende scènes dit bij elkaar geshopte beeld van een diva gestalte, voortdurend met dezelfde getormenteerde blik in haar ogen. ‘Licht zonder donker bestaat niet’, filosofeert het meisje terwijl De Jongh bossen bloemen krijgt toegesmeten, in rode japon op een verhoging wordt voortgeduwd (een kruising tussen Maria Calas en Marina Abramovic?) en in trouwjurk voorbij schrijdt, zich wapenend tegen flitsende camera’s. Het meisje draagt haar sleep en vraagt zich af waarom ‘de vrouw op een dag wilde trouwen, om te stralen of te verdwijnen?’

Igone de Jong Beeld Altin Kaftira

De Jongh is geen actrice en dat speelt haar parten. Wanneer ze haar fenomenale balletlichaam in kan zetten, komt dit relaas over de voor- en achterkant van een divabestaan nog enigszins tot leven. Maar als ze neerzijgt achter een kleedkamerspiegel blijft er weinig van haar aanwezigheid over. Tenenkrommend is het bureaustoelendansje dat ze uitvoert met balletdansers Alexis Tutunnique en Sasha Riva. Die vertolken samen met Veronika Rakitina schimmen uit diverse levensfasen. Alledrie zijn ze geschminkt als variétéclowns. Ook de playbackversie van Whitney Houstons hit How will I know (over een bedrieglijke liefde) is een dieptepunt in deze teleurstellende regie van Ruut Weissman.

Gelukkig wordt er geregeld wel scherp en flitsend gedanst door Riva, Tutunnique en Ratikina – aan hun inzet ligt het zeker niet. En ook De Jongh zelf legt haar fenomenale balletbenen nog steeds moeiteloos langs haar oor en in een fraaie spagaat op spitzen. Wanneer ze gezamenlijk de voorstelling swingend openen met een glitterdansje op Judy Garlands I Got Rhythm krijg je er zin in. Maar dan moeten de flauwtes, de twijfels en de treurnis uit dit tuttig geschetste divaportret nog komen.

Igone de Jongh en Alexis Tutunnique. Beeld Altin Kaftira

Zin in Liefde Dans ★★☆☆☆ Door Igone de Jongh, Sasha Riva, Alexis Tutunnique en Veronika Rakitina. 1/12, Singer Laren. Tournee t/m 15/3.