Iggy Pop verkent op ‘Every Loser’ zestig jaar rock-’n-roll zonder echt gevaarlijk te klinken ★★★☆☆

‘Every Loser’ van Iggy Pop.

De eerste rock-’n-rollboodschap van 2023 komt van Iggy Pop. ‘My mind is on fire when I ought to retire’, brult de inmiddels 75-jarige peetvader van de punk in Frenzy, het openingsnummer van zijn twintigste solo-album Every Loser.

Nee, van de pop van de man geboren als James Osterberg zijn we nog lang niet af, maar dat wisten we al toen we hem vorige zomer een buitengewoon gedreven concert zagen geven in het Utrechtse TivoliVredenburg. Niks pensioen, gewoon doorgaan met waarvoor hij geboren is: confronterende rock-’n-roll maken, zoals hij zelf zegt.

Dus begint zijn nieuwe album met een schreeuwerig punkrock-liedje Frenzy. Leuk, maar toch wat braafjes geproduceerd. Jammer dat hij niet opnieuw in zee ging met Josh Homme, waarmee hij in 2016 een van zijn betere platen afleverde: Post Pop Depression. Dit keer zit Andrew Watt achter de knoppen, die eerde werkte voor artiesten als Dua Lipa, Justin Bieber en Ozzy Osbourne. De opdracht die hij meekreeg lijkt te zijn: maak een lekkere popplaat. Afwisselend, niet te rauw en meer fun dan punk. Dus schakelt Pop in het tweede liedje Strung Out Johnny een tandje terug naar het post-punkgeluid van gothic rockband Bauhaus. Zo raakt hij in de elf liedjes op Every Loser diverse kanten van zestig jaar rock-’n-roll zonder eigenlijk echt gevaarlijk te klinken. Confronterend? Geen moment. Maar aangenaam klinkt het wel. En het opmerkelijke is dat Pop de laatste jaren zijn donkere bariton meer kleur geeft. Binnen de vaak niet al te creatieve rocksound die leden van de Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses en Blink-182 neerzetten, is het iedere keer vooral Pops stem die overtuigt.

Iggy Pop Every Loser Pop ★★★☆☆ Warner Music