IFFR eert de Japanse animatieregisseur Masaaki Yuasa, de alleskunner met het opgewekte mensbeeld

'Mind Game' van de Japanse animatieregisseur Masaaki Yuasa (2004).

De totale beweging in de verbluffend creatieve films van de Japanse animatieregisseur Masaaki Yuasa (57) komt wellicht het best tot uiting in de scène waarin het hoofdpersonage van zijn debuutfilm Mind Game (2004) God ontmoet. De sukkelige twintiger Nishi is zojuist door een toevallige samenloop van omstandigheden in een restaurant doodgeschoten door een lid van de yakuza, de Japanse maffia, en belandt bij Yuasa’s interpretatie van de hemelpoort, waar hij op reusachtige digitale schermen de laatste tellen van zijn leven mag herbeleven. Dan verschijnt Kami-sama, een woord dat zich laat vertalen als godheid of opperwezen. Elke fractie van een seconde verschiet het wezen van vorm: een rokende vis, een vogel met een groen hoedje, een roze fantasiebeestje met steltachtige benen en een vlaggetje op zijn hoofd. Sneller dan je brein het kan verwerken. ‘Het maakt niet uit hoe je ons noemt’, stelt Kami-sama gerust. ‘We zijn slechts symbolen.’

Welkom in het volledig vrijgevochten animatie-universum van Masaaki Yuasa, waar de surreële landschappen van Salvador Dalí en de expressieve figuren van Disney-tegenhanger Tex Avery een wonderlijk verbond aangaan – om slechts twee namen te noemen van de talloze kunstenaars die Yuasa in interviews aanwees als bron van inspiratie. Op het filmfestival van Rotterdam wordt de Japanner dit jaar eindelijk geëerd met een uitvoerig retrospectief. Inclusief uitgebreid interview op de eerste festivalvrijdag, in het Wintergastenachtige IFFR Talks-programma.

‘Wild en fragmentarisch’, noemde Yuasa zijn Mind Game destijds in de The Japan Times. ‘Ik denk dat Japanse animatieliefhebbers tegenwoordig niet per se gepolijste films willen zien. Ze weten het doorgaans te waarderen als je verschillende stijlen tegelijk gebruikt.’

Improvisatietalent

Dat viel in het begin toch een beetje tegen. Mind Game bracht Yuasa internationale aandacht op nichefestivals en hij vergaarde halverwege de jaren nul een onbetwiste cultstatus onder liefhebbers van tegendraadse animatie. Maar de film werd óók een commerciële flop.

Dat hij in de daaropvolgende jaren toch volop aan het werk bleef zonder creatieve compromissen te hoeven sluiten, is te danken aan zijn indrukwekkende staat van dienst in de Japanse animatiewereld tot dan toe. Daar heerste al enige tijd een rotsvast vertrouwen in de snel werkende Yuasa, wiens grote improvisatietalent al vroeg was opgevallen. Na een schilderstudie (gespecialiseerd in olieverf) aan de Kyushu Sangyo Universiteit in zijn geboortestad Fukuoka werkte hij vanaf 1987 voor verschillende studio’s in verschillende fasen van het animatieproces. Voor zijn eerste regieklus was hij onder meer storyboarder, karakterdesigner, planner en hoofdanimator. Het fundament voor zijn latere inhoudelijke en stilistische veelzijdigheid werd hier gelegd.

Een greep uit de periode voor zijn start als regisseur zou in het IFFR-retrospectief in ieder geval niet hebben misstaan: de hysterisch energieke cyberpunk-kortfilm Noiseman Sound Insect (1997) bijvoorbeeld, met de dan 32-jarige Yuasa als een van de animatiedesigners. Of het Dalí-achtige korte meesterwerk Cat Soup (2001, producent en scenarist). Yuasa belandde zelfs even bij anime-gigant Ghibli, als animator van My Neighbors the Yamadas (1999) van wijlen animatiegrootmeester Isao Takahata, een film vol fraaie vignetten over het moderne Japanse gezinsleven. (Voor de nieuwsgierigen: Netflix en YouTube bieden uitkomst.)

Hij zei het mooi tegen de (ter ziele gegane) anime-website Wave Motion Cannon: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een animator zijn stijl moet kunnen aanpassen als het materiaal daar om vraagt. Mij is geleerd dat je een bekwame animator herkent aan het vermogen om zijn of haar stijl in een oogwenk te veranderen. Toen ik jonger was experimenteerde ik met zoveel stijlen als ik kon.’

'The Tatami Galaxy' (2010).

Die experimenteerdrift maakte het na Mind Game weliswaar moeilijk om direct aan een nieuwe bioscoopfilm te werken, maar hij paste zijn plannen even moeiteloos aan: korte films en series zijn in deze tak van de animatiewereld minstens even waardevol. Opvallend was de razendsnel gemonteerde 11-delige tv-reeks The Tatami Galaxy (2010), waarin een aanmodderende jongeman (wellicht Yuasa’s favoriete menstype) een kans krijgt zijn verloren jaren opnieuw te leven.

Beweeglijke stijl

Het ging Yuasa nog meer voor de wind nadat hij met de vrouwelijke Zuid-Koreaanse animator en producent Eunyoung Choi een eigen animatiestudio oprichtte, Science Saru. Samen werkten ze aan het eerste geslaagde Kickstarterproject in de Japanse animatiewereld, Kick-Heart (2013), over de liefde tussen een profworstelaar en een non.

Die korte film benadrukte nog maar eens hoezeer Yuasa zijn kleurrijke en beweeglijke stijl inzet om een constante stroom visuele komedie te creëren. In Kick-Heart verdwaalt een kleine worstelaar tijdens een wedstrijd in de vetrollen van zijn kolossale tegenstander, waar hij onder meer het skelet van een van zijn voorgangers aantreft. Verzin het maar!

'Kick Heart' (2013).

En het blijft verrassen welk opgewekt mensbeeld geregeld uit die komedie voortkomt. Neem de yakuza-achtige figuur dat tijdens een auto-achtervolging in Mind Game met 120 kilometer per uur buiten boord valt en als een soort Looney Tunes-figuurtje begint te rennen, om tot zijn eigen verbazing te ontdekken dat-ie de achtervolging te voet moeiteloos kan voortzetten. Mensen zijn alleskunners, bij Yuasa. Hij gunt ze het beste door allerlei natuurkundige wetten in hun voordeel te buigen. Het loopt opvallend vaak goed met ze af.

Zo ook met Yuasa zelf. Sinds 2017 leverde hij vier speelfilms af waarmee hij meer dan voorheen een stap zette richting een breder publiek. Vooral Lu over the Wall (2017), over een jongen in een klein vissersdorpje dat vriendschap sluit met een soort zeemeermin, is te zien als vriendelijke ode aan de fantasierijke films van Hayao Miyazaki, die andere meester uit de Ghibli-studio. Tegelijk werd hij binnengehengeld door Netflix, de streamingreus die in alle richtingen van de cinema zoekt naar eigenzinnige makers, en verkende hij voor de aardbevingsserie Japan Sinks een meer realistisch ogende animatiestijl.

Yuasa Masaaki - Inu-Oh (2022)

Inmiddels is Yuasa sinds de wereldpremière van zijn nieuwste film Inu-Oh (2021), een in de 14de eeuw gesitueerde rockmusical, nu zo’n anderhalf jaar op sabbatical. Even bijkomen van de haast onafgebroken stroom projecten die de afgelopen jaren op zijn pad kwam. Ongetwijfeld de stilte voor alles weer in totale beweging wordt gezet.