IFFR-docu doet uitstekende poging de commerciële italodiscomuziek uit de jaren tachtig een betere naam te bezorgen

De Italiaans-Britse zangeres en actrice Sabrina Salerno (‘Boys’), 1988. Beeld Angelo Deligio/Mondadori/Getty

Italianen dansen niet met een doel, stelt een socioloog in de heerlijke muziekdocumentaire Italo Disco – The Sparkling Sound of the 80s, te zien op het IFFR. Ze dansen niet om een revolutie te ontketenen, zoals er werd gedanst in Mexico, of om de wereld te veranderen, zoals er werd gedanst in het Londen van de jaren zestig. Italianen dansen omdat het mooi is om te dansen. Ze trekken hun beste kleren aan en vergeten al hun zorgen. De esthetiek van de dans, de uitbundige, gedetailleerde aandacht voor uiterlijkheden, dát is de Italiaanse touch.

En waar kun je beter op dansen dan op een discobeat? Geen wonder dat de Italiaanse muziekindustrie zich op disco stortte, niet lang nadat het genre halverwege de jaren zeventig opkwam in de Verenigde Staten. De Italianen gaven er een eigen draai aan, zoals ze dat eerder hadden gedaan met Amerikaanse films. Wat de spaghettiwestern was binnen de filmwereld, dat was italodisco in de muziek.

Het Italiaanse muziekduo Righeira (‘Vamos a la playa’), 1983. Beeld Angelo Deligio/Mondadori/Getty

De spaghettidisco-sound bleef jarenlang populair, met megahits als Vamos a la playa van Righeira en I Like Chopin van Gazebo. Het was het geluid van de zomer, van disco’s op de camping en vakantieliefdes. Tegelijk stond italodisco te boek als ultracommercieel, simpel en clichématig, kortom, het tegenovergestelde van cool.

Italo Disco – The Sparkling Sound of the 80s doet een uitstekende poging het genre een betere naam te bezorgen. Italodisco was meer dan een paar beats en een synthesizerdeuntje, toont regisseur Alessandro Melazzini aan met hulp van diehardfans, muziekdeskundigen én natuurlijk de muzikanten zelf. Neem alleen al die synthesizer, een nieuw instrument met ongekende mogelijkheden, door de Italianen gebruikt voor een futuristisch, spacy geluid. De aankleding van de acts was al even hypermodern, net als de vaak baanbrekende videoclips.

Muziekduo La Bionda ('Disco Bass’, ‘Burning Love’) bestond uit de broers Carmelo en Michelangelo la Bionda, 1980. Beeld Angelo Deligio/Mondadori/Getty

Melazzini brengt alle hoofdrolspelers uit de jaren tachtig samen, van de broers La Bionda (de genieën achter vele monsterhits) tot Sabrina Salerno (‘Boys boys boys, I’m looking for a good time/ Boys boys boys, Get ready for my love’). Een glansrol is weggelegd voor de Italiaanse socioloog die de muziekstroming en al zijn bijverschijnselen perfect weet te duiden.

Wanneer hij uitlegt dat het genre niet zomaar fake was, als kopie van Amerikaanse disco, maar vaak ook dubbel fake en zelfs driedubbel fake, begint het te duizelen. De sterren van italodisco waren regelmatig playbackers, terwijl de echte zangers anoniem bleven. Ondertussen begonnen Duitse producenten zich met de muziek te bemoeien. Duitsers, die deden alsof ze Italianen waren die deden alsof ze Amerikanen waren.

Je vraagt je af of die markante socioloog wel echt een socioloog is, of een goedgekozen stand-in. Het maakt niet uit: Italo Disco is een film die de jaren tachtig met zijn hysterische kleuren, opgewekte hypocrisie en futuristische dromen geweldig weet te verkopen.

Italo Disco –The Sparkling Sound of the 80s Regie Alessandro Melazzini 62 min., tijdens het IFFR (26 januari t/m 6 februari) online te zien op iffr.com.