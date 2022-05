Iets kleins en tuttigs dat toch angst inboezemt

Wekelijks bespreken we een kunstwerk dat nú om aandacht vraagt. Deze week: The Clip van Anna Uddenberg.

The Clip van Anna Uddenberg (39) is een angstaanjagend ding. En tegelijk is het gewoon een uitvergroot grijs haarklemmetje. Dat ligt in een hoek als de klauw of de kaken van een monster, wachtend op een prooi op de expositie in Kunstfort bij Vijfhuizen. Nooit gedacht dat ik bang kon worden van een haarklemmetje. De suspense bij The Clip, goeie titel voor een horrorfilm trouwens, zit niet alleen in de sculptuur. Dit hele fort, dat deel is van de Stelling van Amsterdam, en de belichting maken het kunstwerk extra spannend.

De Zweedse kunstenaar Uddenberg is vooral bekend van levensgrote vrouwfiguren in striptease- of paaldansposes. Ze doen denken aan seksrobots, uitgevoerd in cleane kleuren met futuristische vormen, de billen omhoog gedraaid. Ik heb er een in Stedelijk Museum Amsterdam gezien. Sommige mensen vinden die vast spannend om naar te kijken, maar mij zijn die sculpturen te in your face en afstotelijk.

The Clip van Anna Uddenberg in Kunstfort bij Vijfhuizen. Beeld Natascha Libbert

Geef mij dus maar The Clip. Ik waande me meteen in een horrorfilm én terug op de middelbare school. Ik ben namelijk bekend met dit accessoire. Het is niet zomaar een ‘haarklem’ (in het Engels mooier, want een ‘hair claw’), maar de tuttige miniversie, populair in de jaren negentig. Ik heb ze zelf op mijn hoofd gehad, meestal twee stuks, een boven elk oor. Ze gaan snel kapot, dan heb je twee losse delen, die heeft Uddenberg uitvergroot nagemaakt en op elkaar gelegd. Simpel, maar het resultaat is vol tegenstrijdigheden. Iets kleins en tuttigs dat monsterlijk is en angst inboezemt.

Salvador Dalí: Shirley Temple, le plus jeune monstre sacré du cinéma de son temps, 1939. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Beeld Studio Tromp

Diezelfde tegenstrijdigheden vond ik in het schilderij Shirley Temple, le plus jeune monstre sacré du cinéma de son temps van Salvador Dalí uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. In 1939 knipte Dalí (1904-1989) een foto van kindsterretje Shirley Temple (1928-2014) uit een tijdschrift. Hij plakte haar hoofd op een stuk karton en maakte eronder een leeuwenlijf met vervaarlijke klauwen. Aan de schedel en botten op de grond is te zien dat deze sfinx al een slachtoffer heeft verslonden.

Het werd Dalí destijds niet in dank afgenomen dat hij dit filmidool, toen pas 10 jaar, op deze vreemde manier verbeeldde. ‘Wat heeft Shirley Temple hem ooit aangedaan?’, riep een bezoeker uit toen het schilderij voor het eerst werd getoond in New York. Een interpretatie is dat de piepjonge Temple hier als ‘mannenverslindster’ is afgebeeld. Het kan ook gewoon dat Dalí een geintje uithaalt met de Franse aanduiding ‘monstre sacré’, een soort overtreffende trap van ‘beroemdheid’.

Niet alleen Temples klauwen vertonen gelijkenis met The Clip, ook de botten om haar heen doen me aan Uddenbergs sculptuur denken. Natuurlijk draagt Temple geen minihaarklemmetje, dat kenden ze toen nog niet. Zij heeft een strik op haar hoofd. Daar boven op zit een vampiervleermuis met de vleugels gespreid. Een behoorlijk gevaarlijk accessoire ook. Het schijnt overigens dat minihaarklemmetjes aan hun comeback bezig zijn. Ik denk dat ik dit keer even oversla.

Anna van Uddenberg Beeld Valeria Herklotz