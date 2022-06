Afgelopen donderdag was het 16 juni, een dag die voor de meeste Nederlanders weinig betekenis heeft, maar voor Ieren des te beduidender is. Het is namelijk de dag waarop een van de grootste literaire werken van de twintigste eeuw wordt gevierd: James Joyces Ulysses. Die datum stemt niet alleen overeen met de datum waarop alles in die geweldige roman plaatsvindt, maar is ook de dag waarop Joyce naar het schijnt voor het eerst de liefde bedreef met Nora Barnacle, de vrouw die weldra zijn echtgenote zou worden. Ieren weten wel hoe ze de literatuur moeten vieren. Wie op 16 juni door de straten van Dublin gaat, ziet weelderig uitgedoste mensen. Het is nog net geen nationale feestdag, maar het scheelt niet veel.

De Ierse ambassade in Den Haag besloot Bloomsday – want zo heet deze dag officieel – ook eens in Nederland te vieren en organiseerde daartoe een heuse James Joyce-lunch. Tussen literatuur en eten bestaat een innig verband, een verband dat met name in Ulysses goed tot uiting komt. Beroemd is de vierde episode waarin protagonist Leopold Bloom ‘met veel smaak van de inwendige organen van zoogdieren en gevogelte’ at. Vooral nieren worden hier gulzig verorberd, terwijl er flink wordt gediscussieerd over metempsychose (zielsverhuizing). Joyce, zoveel wordt duidelijk uit zijn brieven, moest niets van vegetariërs hebben. ‘Zo vervloekt zij Russell’, schreef hij eens, ‘vervloekt Yeats, vervloekt Skeffington, vervloekt Darlington, vervloekt de redacteuren, vervloekt de vrijdenkers, vervloekt het groentenvers en dubbel vervloekt zij de groentenfilosofie!’

Daar wist de Ierse ambassade wel raad mee. Zij vloog de Ierse chefkok Rory Morahan in om ten overstaan van diplomaten en journalisten een Bloomsday-lunch te bereiden. Hij was met veel moeite voorbij de douane op Schiphol gekomen. 48 kilo aan bagage bracht hij mee, waaronder zijn door hemzelf in Guinness gelakte zalm. Wat er verder op het menu stond? Nier, lamslever, gizzards (spiermagen), spek, pan roast stuffed pork steak en Zwitserse chocoladetaart (Joyce verbleef enige tijd in Zürich, hij stierf er ook). En dat alles werd verorberd onder begeleiding van de bulderende stem van Morahan, die dankzij een fout Joyce-achtig leesbrilletje niets van zijn aantekeningen kon lezen. Maar alles wat hij zei, alles wat hij maakte, kwam ‘straight from the heart’. En al die gerechten waren op de een of andere manier verbonden met Ulysses.

James Joyce (1882-1941) rond 1917 in Zürich, Zwitserland. Beeld Getty Images

Kijk, zo kun je je literaire voorouders ook eren: niet met dodelijke leeslijsten, maar met copieuze maaltijden. Ik keerde in elk geval met andere ogen terug naar dat majestueuze, blauwkaftige boek. Misschien moeten wij onze Koningsdag rap inruilen voor een Bloomsday. Of voor een dag gewijd aan een Nederlandse auteur; al zou ik niet weten aan wie.