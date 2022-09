Iedereen zocht schaduw, maar de mooiste schaduw hing in het Rembrandthuis

Beeld Van Gogh Museum, Amsterdam

Iedereen zocht deze zomer de schaduw op. Met de hond wandelden we een parcours alsof het een spelletje de-vloer-is-lava was; van schaduw naar schaduw. Als we gingen zwemmen, kozen we de kant van de rivier zonder zon. Terrasjes waren pas aantrekkelijk als er een weelderige druif of ander gebladerte boven je hoofd hing. De tijd dat we als zonnebloemen onze koppies naar de warmtebron keren als we naar buiten gaan, leek mij deze zomer definitief voorbij. De tijd dat de parasol een herwaardering krijgt als accessoire, zou zo maar eens opnieuw in de buurt kunnen komen.

Een prachtige schaduw zag ik op een van de heetste dagen in het Rembrandthuis in Amsterdam: een lichte schaduw van een dunne parasol op het gezicht van een vrouw. Geen Caravaggio-achtig spel waarbij een gezicht half uiteenvalt tussen extreem licht en zeer donker, geen oog dat verdwijnt in duisternis zoals bij een paar van Rembrandts beste portretten. Nee, een vrouw die haar ogen sluit omdat het zonlicht deels door de stof van haar witte parasol priemt, maar wel stukken minder fel dan het volle licht uiteraard.

Félix Bracquemond (1833 - 1914): ‘Het terras van Villa Brancas (La terrasse de la Villa Brancas)’, 1876. Beeld Van Gogh Museum, Amsterdam

Lichte schaduwen van zon die door een enigszins lichtdoorlatend materiaal schijnt, hebben een heel eigen eisenpakket voor de kunstenaar. Net als slagschaduwen – licht dat weerkaatst naar een schaduwrijk deel. Kunstenaars hebben er lol in. In dit geval lijkt het of het rechterdeel van haar gezicht ‘parasol’-schaduw vangt en de voorkant echt in de schaduw valt. Waarom het meest linkse deel van haar gezicht vol licht vangt, is me eigenlijk niet duidelijk; blijkbaar staat de zon zo hoog dat hij ook aan die kant net op haar gezicht valt.

Félix Bracquemond, een weinig sympathieke schilder (waarover zo meer), gaf in deze ets een vrouw weer terwijl ze door zijn eigen vrouw Marie, rechts, geportretteerd wordt. Marie was schilder en is een triest voorbeeld van een kunstenaar die het kwalijk werd genomen dat ze als vrouw schilderde. Door haar eigen man, in dit geval. Marie had Monet als mentor en had even beroemd kunnen zijn als Berthe Morisot, als ze zich niet door haar jaloerse echtgenoot had laten ringeloren. Ze gaf het schilderen uiteindelijk op. Haar zoon Pierre was er verbolgen over dat zijn vader zijn moeder professioneel kleineerde en dat hij weigerde haar werk aan bezoekers te tonen. Tot zover Félix.

Marie Bracquemond: 'Trois femmes aux ombrelles'. Beeld Musee D'Orsay

Juist de impressionisten hadden liefde voor alle manieren waarop licht de werkelijkheid kon veranderen voor je oog. Monet schilderde vrouwen met zo’n schaduw door een parasol, en Marie Bracquemond zelf heeft er ook een juweel van een voorbeeld van geschilderd, in 1880; drie vrouwen in fel zonlicht, onder twee parasols. De vrouw rechts, net als deze hier in het wit gekleed, heeft net zo’n mooi spel van wittinten door (indirect) licht. Maar het knappe van dit detail hier is dat er geen verf en geen kleur aan te pas is gekomen. Alles is geëtst in een plaat. Dat betekent dat dat lichteffect puur is bereikt door kleine streepjes. Dat, en wat mij betreft dat alleen, is waarvoor Félix Bracquemond applaus verdient.

Félix Bracquemond, La terasse de la villa Brancas, 1876, ets op papier, collectie Van Gogh Museum Amsterdam. Te zien t/m 30/10 in de tentoonstelling Rembrandt Revival in het Rembrandthuis, Amsterdam.