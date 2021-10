Iedereen was verzadigd na het concert van Danny Vera in de Melkweg ★★★★☆

Danny Vera in TivoliVredenburg op 23 september 2021. Beeld Ben Houdijk

‘Gaat op werk lijken dit’, verzucht Danny Vera met een grote grijns op zijn gezicht vlak voordat hij in de uitverkochte Melkweg toe is aan zijn hit Roller Coaster. Het leek er niet alleen op, het was echt hard werken voor Vera, maar dat is de Zeeuw inmiddels wel gewend. Een optreden voor hem is niet even met bandje een paar liedjes eruit knallen. Nee, wie naar een concert van Danny Vera gaat, krijgt de nu 44-jarige zanger met een mini-orkest bestaande uit veertien muzikanten, onder wie vier strijkers, drie blazers en een koortje.

Deze aanpak stond hij al voor voordat Roller Coaster in 2019 de harten van heel Nederland begon te veroveren. Alleen zo komt zijn sterk op de Amerikaanse Nashvilleshows gestoelde muziek het best tot uiting, is de gedachte. En denk maar niet dat hij zijn muziek aan zijn grote hit heeft aangepast. Zijn vorig jaar verschenen album The New Now bevat eenzelfde mix van van rock-’n-roll, country, western swing en rhythm-and-blues als eerdere albums en live bleken de liedjes Hold On To Let Go en The Weight prima gangmakers. Vera zette de vaart er lekker in. Geen pauzes. Na een stevig stukje rockabilly-swing stond hij even stil bij Another Goodbye, dat hij schreef voor zijn vijf jaar geleden overleden vader.

De snik van Roy Orbison was niet ver weg. Vera stond daar met de allure en uitstraling van andere grote voorbeelden, als Chris Isaak en Lyle Lovett. Hij gaf zijn gitaar de juiste twang, liet strijkje en blazers net niet te stroperig aan de liedjes plakken, en croonen kan hij ook, zo bewees hij in Snow in April, halverwege het concert waarna hij met zijn band een tandje bij schakelde. Dampende rock-’n-roll voerde de band in Honey South dan toch naar het onvermijdelijke moment waarop Vera even alleen met strijkers op het podium staat en zijn gitaar aanslaat voor Roller Coaster. Dat de barkeeper in een muisstille zaal zijn emmer glas moest leeg gooien, wekte geen ergernis maar eerder hilariteit op.

Vera had zijn publiek waar hij het hebben wilde. Niet schaapachtig wachten op dat ene liedje, maar meegaand in een wervelende rock-’n-rollshow met Roller Coaster als smakelijk toetje. Zo’n evergreen schrijf je maar eens in je leven, dat weet Vera ook wel, maar als hij met zijn huidige liveshow iets bewijst, dan is het wel dat hij Roller Coaster niet eens echt nodig heeft om volle zalen te overtuigen. Een mooi rustmoment was de hit vrijdag wel en een uitstekende opmaat voor een soulvolle finale. Na een opgewekte versie van Jackie Wilsons soulklassieker Your Love Keeps Lifting Me Higher maalde niemand nog om een toegift. Iedereen was verzadigd, het was mooi zo.