‘Iedereen op de opleiding kon zeggen: ik ben sopraan, ik ben tenor, maar ik was even niks’

Sopraan Lise Davidsen Beeld Ray Burmiston

Singer-songwriter worden, net als Joni Mitchell, dat leek Lise Davidsen wel wat. Maar ja, zó’n glorieuze toekomst, voor een 15-jarig meisje uit Stokke, een Noors dorp op anderhalf uur treinen van Oslo, met een moeder die in de zorg werkt en een elektricien als vader – ze zag het niet gebeuren.

Maar kijk hoe Lise Davidsen (35) er nu bij zit. Ze zoomt vanuit een chic hotel in Wenen, de muziekstad waar ze de avond tevoren nog op de planken stond. Niet met een gitaar, maar in de opera. In Benjamin Brittens vissersdrama Peter Grimes deelde ze het podium met twee prijsdieren uit het operavak: de tenor Jonas Kaufmann en de bas-bariton Bryn Terfel. ‘Op zulke momenten knijp ik nog steeds in mijn arm’, zegt ze.

Voorlopig kan ze blijven knijpen, de sopraan die wereldwijd furore maakt als stemwonder. Alle operahuizen willen haar hebben. Na Wenen volgen twee maanden aan de Metropolitan Opera in New York. In mei keert ze terug naar Europa, waar ze slalomt tussen gouden klussen in Londen, Parijs en Berlijn.

Arbeiderskind verovert elitegenre: het heeft Lise Davidsen zelf verbaasd. ‘Tot na mijn 20ste ging ik ervan uit dat muziek een hobby zou blijven. Zonder beroepsmusici in je omgeving bedenk je niet zo snel dat je er misschien je geld mee kunt verdienen. Dat ik zingen leuk vond, wist ik sinds de solo’s die ik op de basisschool in een kerstmusical mocht doen. Verder heb ik geboft met de gesubsidieerde muziekschool in Stokke. De combinatie van zang- en gitaarles was goedkoop, anders hadden mijn ouders het nooit kunnen betalen.’

Een stem uit miljoenen, een legende in de maak. Wie Lise Davidsen hoort zingen, grijpt gauw naar grote woorden. Ze heeft een uitzonderlijk bereik, van laag naar hoog en van zacht naar luid. Techniek lijkt niet te tellen. De stralende klank kan naar alle kanten worden bijgekleurd. Ook de Volkskrant bejubelde onlangs haar recente cd met liederen van landgenoot Edvard Grieg. ‘Volvette stem’, ‘fijnbesnaarde souplesse’, vijf sterren.

Identiteitscrisis

Op de middelbare school koos ze de specialisatie muziek. Misschien kon ze naar het conservatorium, maar Davidsen schrok terug. Ze was vast niet goed genoeg. In Oslo werd ze inderdaad afgewezen. In Bergen kwam ze op de wachtlijst. Toen ze eenmaal in het eerste jaar zat, genoot ze met volle teugen. ‘Ik specialiseerde me als mezzosopraan in barokmuziek. Ik zong in passies van Bach en de Messiah van Händel. Vanaf het tweede jaar draaide ik mee in Det Norske Solistkor, een professioneel kamerkoor.’

Langzaam zag de mezzosopraan die ook altpartijen aankon een toekomst gloren: die van barokzangeres. Dat visioen spatte uiteen nadat ze zich voor de masteropleiding opera had gemeld in Kopenhagen. Haar lerares luisterde en zei: jij bent geen mezzo, jij bent een sopraan. En jouw toekomst ligt niet in de barok, maar in de grote romantische opera. ‘Had ik net mijn draai gevonden, kon ik opnieuw beginnen. Iedereen op de opleiding kon zeggen: ik ben sopraan, ik ben tenor, maar ik was even niks. Het voelde als een identiteitscrisis.’

Ze moest een ander stemvak leren, operakenners spreken van de jugendlich-dramatischer Sopran. Het jeugdige van zo’n stem zit in kleur en karakter, het dramatische in de kracht. Het is ideaal materiaal voor de heldinnen van Verdi, Wagner en Strauss. Stap voor stap veroverde Davidsen haar nieuwe geluid, aanvankelijk gedesoriënteerd, als een spits die wordt omgeschoold tot centrale verdediger. ‘Het duurde tot m’n 24ste voordat ik dacht: dit ligt me, hiervoor ga ik knokken. Als ik hiervan mijn beroep kan maken, teken ik bij het kruisje.’

Stem met een hoofdletter s

Ze studeerde af en won concours na concours. 2015 werd het jaar van de doorbraak. Davidsen veroverde de hoofdprijs van Operalia, de zangwedstrijd die plaatsvindt onder auspiciën van de Spaanse stertenor Plácido Domingo. Ze kreeg de pers- en publieksprijs op de Belvedere Singing Competition in Amsterdam. Ze sleepte fraaie debuten binnen, met een Straussopera op het festival van Glyndebourne en Wagners Ring des Nibelungen in het Londense operahuis Covent Garden.

Vaste prik in recensies: Lise Davidsen heeft geen stem, maar een Stem. ‘Vraag me niet hem te beschrijven’, zegt ze. ‘Hij is deel van mijn lichaam en ligt niet in een vitrine voor me. Maar ik weet hoe hij werkt, onderhoud hem goed en leef gezond. Dat is in coronatijd trouwens lastig genoeg. Ik studeer, sport, rust uit, treed op, maak een wandeling en keer terug naar het hotel. Niet ziek worden is het devies, het sociale schiet er te vaak bij in.’

Haar vader en moeder komen geregeld kijken. ‘Natuurlijk zijn ze trots, ze genieten van mijn succes. Maar sommige aspecten van mijn wereld zullen ze nooit begrijpen. De concentratie die een operacarrière vergt, zowel fysiek als mentaal, het eeuwige studeren, rol na rol, ook in vakanties, dat snap je misschien alleen als je zelf in het vak zit.’

Leif Ove Andsnes en Lise Davidsen.

Het album Edvard Grieg van Lise Davidsen en Leif Ove Andsnes is verschenen op Decca.