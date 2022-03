‘Iedereen kan zich thuis voelen, hier in Madrid’

Beeld Joost Stokhof

Lucas van Esch (44), artdirector bij uw eigen Volkskrant, woont sinds 2016 in Madrid. Zijn Nederlandse vriendin woonde daar toen al. ‘Ik wilde haar vaker zien,’ zegt hij, ‘en ik had Fernweh, dat je graag een nieuw land, een nieuwe stad wil ontdekken. Madrid is daar echt een stad voor. Hier wonen nauwelijks geboren Madrilenen, maar Spanjaarden uit alle delen van Spanje. Niemand woont hier op een plek die per se de zijne is, iedereen kan zich er thuis voelen. En ik voel me altijd erg thuis in Madrid. Het is een chique stad, maar ook studentikoos; een grote, anonieme stad, maar ook behapbaar. En het leven speelt zich op straat af. Door de pandemie zijn de terrassen uitgebreid, een noodoplossing die een blijvertje werd, deze winter hebben we veel op straat gezeten. De Madrileense winter is koud, maar meestal strakblauw. De keerzijde is de zomer, kom niet in augustus. In het voorjaar is het heerlijk.’

Schilder van het heldere licht

Lucas van Esch: ‘Het Prado, het Reina Sofía, het Thyssen-Bornemisza, iedereen weet de grote musea te vinden. Het leek mij leuk een kleiner museum te noemen. Museo Sorolla is het oude woonhuis van de 19de-eeuwse schilder Joaquín Sorolla y Bastida. Overal hangen zijn schilderijen, met dat heldere licht. De bedstee is er nog, zijn kwasten staan er nog. Als je de kunst niets vindt, is het huis mooi, als je het huis niets vindt, is de kunst mooi.’

Museo Sorolla, Paseo del General Martínez Campos 37

Kunstpaleizen in het park

‘Nog twee kleine musea, in stadspark Retiro: Palacio de Cristal is een uit de kluiten gewassen tuinhuis, een kleine kopie van The Crystal Palace in Londen. Het is gratis toegankelijk en er is altijd moderne kunst te zien. Palacio de Velázquez ligt ook in het park, een dependance van het Reina Sofía met moderne kunst, om voor een uur of wat naar binnen te lopen en niet de hele dag kwijt te zijn. Retiro is erg toeristisch, maar er zijn rustige stukken waar families picknicken, mensen gitaar spelen, rolschaatsen of halfnaakt oefeningen doen. Ontzettend leuk, ik kom er altijd ogen en oren tekort.’

Parque del Buen Retiro

Palacio de Cristal, Paseo de Cuba 4

Palacio de Velázquez, Plaza Venezuela 2

Vintage bodega

‘Casa Camacho, een bar midden in de wijk Malasaña, is zo’n typische vintage bodega met houten vaten en rijen flessen tegen de wand. Cafégangers moeten onder de bar door kruipen om naar de wc te kunnen. Laatst zag ik dat een van de camareros in de keuken een dutje lag te doen. Overdag komen de buurtbewoners, ’s avonds de studenten. Het is heel klein. Ik zou in Casa Camacho de yayo proberen, een Madrileens drankje, vermouth met gin en citroen-limoenfrisdrank.’

Casa Camacho, Calle de San Andrés 4

Tortilla poco hecha

‘Daar om de hoek zit nog zo’n typisch ouderwets, roodgeverfd café: Bodega de la Ardosa. Ze hebben er een van de lekkerste pinchos de tortilla, poco hecha, nog een beetje vloeibaar vanbinnen. Na de eerste lockdown zijn de bars en cafés hier altijd opengebleven, al stonden we meestal buiten. Eten en drinken hoort zo bij de Spaanse cultuur: Spanjaarden zitten altijd samen te eten en drinken, niet alleen bij een speciale gelegenheid. Als ik afspreek met iemand, zit ik binnen de kortste keren met een neef en nog een vriend en iemands achternicht aan tafel.’

Bodega de la Ardosa, Calle de Colón 13

Luide eetmarkt

‘Eerst waren de markten van Madrid nog puur om in te kopen, groente, fruit, gamba’s, kip, maar het zijn, net als overal, steeds meer foodmarkten geworden om wat te gaan eten. De Mercado San Fernando in de levendige wijk Lavapiés is er zo een. Het stikt daar van de bars met tapas, broodjes, taco’s of iets Aziatisch en het is er ontzettend druk, met op elkaar gepakte, luid pratende Madrilenen. Die groeien praktisch op in cafés, ze moeten wel volume maken. In San Fernando vraag ik me altijd af, zoals op zoveel plaatsen in Madrid, deze kwaliteit én betaalbaar, hoe kan het?!’

Mercado de San Fernando, Calle de Embajadores, 41

Houtje-touwtje

‘Madrid ligt op een hoogvlakte en heeft heftige hoogteverschillen. Het straatje bij Bar María Pandora is een mooie plek bij het Koninklijk Paleis, met uitzicht over de Casa de Campo en de bergen in de verte. Het is een soort van bruin café zoals die er niet veel zijn in Spanje, met snuisterijen, boeken, kaarsen en poëziemiddagen, houtje-touwtje, maar supersfeervol. Fijn dat er nog zulke oude, roestige cafés bestaan.’

María Pandora, Plaza de Gabriel Miró 1

Terras en viaduct

‘In Madrid de los Austrias, het mooie, oude gedeelte van de stad met de kronkelstraatjes, leidt een trap naar de Bahiana Club, een goed restaurant met een fijn terras, waar de zon tot laat in de middag is, en dat uitkijkt op het grote, brutalistische viaduct Segovia. Ik hou van die architectuur. Maar het is wel een trieste, lugubere plek, het viaduct staat bekend om het hoge aantal zelfmoorden.’

Bahiana Club, Casa del Conde 4

Dansen met overtuiging

‘De Spaanse passie is een begrip en bestaat echt. Als het Mariabeeld voorbijkomt in een processie in de Semana Santa (de Goede Week, red.), bij een wedstrijd van Real Madrid, bij flamenco, wat dan loskomt aan hartstocht... Dit is natuurlijk niet de regio, maar de flamenco die ik hier heb gezien in Las Tablas, niet eens een heel bijzonder podium, was ongelooflijk. We zaten erg dichtbij. Dat zo met volle overtuiging kunnen dansen, de tranen schoten me in de ogen.’

Flamenco Las Tablas, Plaza de España 9