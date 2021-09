Iedereen kan poëzie lezen. En de Volkskrant Leesclub helpt je op weg

Beeld Schaffer

Beste lezers, we zijn begonnen met het lezen van Alle gedichten tot nu toe, het verzameld werk van dichter en P.C. Hooftprijswinnaar Alfred Schaffer. Enkele leden van de leesclub hebben laten weten dat het voor de onervaren lezer niet altijd even gemakkelijk is om een begin te maken in poëzie. Leesclubbegeleider en Volkskrant-recensent Geertjan de Vugt steekt hun een hart onder de riem: ‘Misschien biedt het verlichting dat menig ervaren lezer telkens weer als een beginner voor een gedicht staat. Mij werd ooit meegegeven: er bestaan geen foute interpretaties, alleen meer en minder plausibele. We gaan een proces van collectieve duiding en betekenisgeving in. Dat is spannend en leuk.’

Eén lezer merkte op dat de titels van Schaffers gedichten een significante rol lijken te hebben. ‘Dat is een terechte observatie’, zegt De Vugt. We zijn benieuwd naar uw observaties! Wees dus welkom in onze Volkskrant Leesclub, die inmiddels ruim 6.100 leden telt. U kunt ons vinden op Facebook (zoek op Volkskrant Leesclub).