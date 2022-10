Iedereen is een potentiële paparazzo: wat betekent dat voor de privacy van prinses Amalia?

Beeld Olivier Heiligers

Vond ze het een goed idee dat ze de eerste achttien jaar was weggehouden van de pers? Dat vraagt koning Willem-Alexander aan prinses Amalia in Amalia, het boekje van Claudia de Breij dat ter ere van Amalia’s 18de verjaardag verscheen. Ja, dat vond ze heel fijn, zei Amalia, al heerste ten paleize toen al het gevoel dat het met de rust gauw klaar zou zijn. ‘Dan kijkt iedereen naar je alsof je een goudvis op je hoofd hebt. Dat is nu al zo als ik met mama de stad in ga.’

Amalia’s voorgevoel klopte, want ze was het paleis nog niet uit, of er werd al driftig gespeculeerd over haar studentenhuis en haar mogelijke lidmaatschap van het studentencorps. Haar woning aan een Amsterdamse gracht heeft ze nauwelijks gezien. Donderdag bevestigden Máxima en Willem-Alexander op hun staatsbezoek in Zweden dat prinses Amalia (18) wordt bedreigd.

‘Ze is het huis niet uit’, zei Máxima. ‘Het betekent dat ze niet in Amsterdam woont en ook dat ze niet echt naar buiten kan. Voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben.’ Op de vraag wat dit met hem als vader doet, antwoordde Willem-Alexander dat het niet te omschrijven valt, ‘heel zwaar’. Amalia mocht nog wel naar de universiteit in Amsterdam om colleges te volgen. ‘Maar dat is het’, zei Máxima. ‘Het heeft echt heel grote consequenties voor haar.’

Over haar gedwongen verblijf bij haar ouders in Huis ten Bosch werd internationaal bericht in onder andere The New York Times en The Guardian. En dat terwijl het juist de bedoeling was om Amalia een zo normaal mogelijke jeugd te gunnen. Niet lang na haar geboorte hebben haar ouders en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een nogal strenge mediacode opgesteld, die voorschrijft dat media geen privéfoto’s van de Oranjes mogen plaatsen. Amalia heeft tot voor kort een tamelijk beschut bestaan kunnen leiden – van het tussenjaar dat ze achter de rug heeft, zijn nauwelijks beelden naar buiten gekomen.

Maar bij de start van Amalia’s studententijd lijkt de poging tot gewoonheid vooralsnog mislukt. Er is niets gewoon aan een student die in een paleis moet schuilen. De politie vermoedt dat ‘kopstukken van de mocromaffia’ het op Amalia hebben voorzien, meldde De Telegraaf in september, op basis van bronnen in opsporingsinstanties.

Spionnen en juice

Het klinkt onwaarschijnlijk dat zware criminelen roddelbladen en juicekanalen afspeuren om informatie over doelwitten te verzamelen. Maar ondenkbaar is het niet. Roddelbladen en showbizzprogramma’s delen al decennialang privéfeiten en fabels over beroemdheden. De afgelopen twee jaar hebben zij daar met de komst van juicekanalen (online oorden vol achterklap) geduchte concurrentie bij gekregen: juicekanalen kunnen 24 uur per dag via sociale media nieuws en gossip delen. Daarbij rekenen ze vaak op hun volgers (ook wel: ‘spionnen’) voor het aanleveren van ‘juice’ (roddels).

Voor beroemdheden betekent het dat ze door iedereen kunnen worden gefotografeerd of gefilmd in de openbare ruimte en dat het beeld altijd openbaar kan worden. Elke voorbijganger is immers een potentiële paparazzo. Veel sneller dan in de Leidse studententijd van haar vader kan Amalia’s doen en laten publiek worden. Dat heeft effect op haar privacy in haar studententijd. Hoe zien de juicekanalen en roddelbladen hun eigen verantwoordelijkheid? Hoe wordt haar privacy beschermd in het tijdperk van snelle juice en sociale media?

Vorstelijk studentenhuis

‘Amalia trekt na de zomer bij haar nicht Eloise in!’, jubelde Story in juli. Dat klopte niet, wist royaltyjournalist Rick Evers, die werkt voor onder andere Vorsten, Weekend en Blauw Bloed. ‘Ik kende iemand die in het huis waar Amalia wél zou komen had gewoond en zei: Amalia gaat dáár wonen. Ik heb twee weken getwijfeld of ik dat zou publiceren, maar ik wilde me niet van de domme houden. Ook Beatrix en Willem-Alexander hebben als student voor hun studentenhuis geposeerd. De RVD had mij off the record verteld dat dat een optie zou kunnen zijn voor het fotomoment van haar eerste collegedag. Ik dacht dat het adres hoe dan ook bekend zou worden.’

Dus schreef Evers voor Weekend een stuk en zette het blad op 20 juli op de cover: ‘Hier gaat Amalia écht wonen – de eerste foto’s van haar vorstelijke studentenhuis.’ Evers: ‘We brachten het huisnummer expres niet in beeld en bleven een beetje vaag. We schreven: het huis zit tussen deze en deze brug, dat waren zo’n vijftig huizen.’ Daarna ging het hard. Media van Flair en Story tot RTL Boulevard namen nog diezelfde dag het bericht over, het blog Allthings Amalia en de website van damesblad Nouveau plaatsten zelfs beeld van Google Maps van het pand met de (toen nog) rode deur, waarop ook te lezen was tussen welke bedrijven en hotels het huis zich bevond. Bekende Buren, een website met huizen van beroemdheden, had zelfs een serie foto’s van het interieur. ‘Overigens zou koning Willem Alexander aan huur voor dit pand 15.000 euro per maand betalen’, schreef Bekende Buren.

Een maand later schreven tal van media, waaronder Beau Monde, Story, Flair, en Ditjes en Datjes, dat de huur van Amalia’s Amsterdamse studentenhuis 15 duizend euro per maand bedroeg – ze refereren allemaal aan Weekend, maar het is onduidelijk waarom: in het blad is het bedrag niet terug te vinden, en de redactie weet ook niet waar het vandaan komt. Uit de Weekend, verklaart Rob Vuurens van Bekende Buren desgevraagd over zijn bron. Dan: ‘Nee, kan dat niet? Nou, dan weet ik het niet meer.’ De RVD wil niets zeggen over de huurprijs. Toch bleef die hangen, ook bij juicechannel Roddelpraat, dat schreef: ‘Die meid moet 15 duizend euro per maand neerleggen om in een studentenwoning in Amsterdam te wonen. Godsammekrake.’

Eerste biertje als student

Het resultaat: Amalia’s adres werd zo algemeen bekend dat Google je aanvult als je ‘adres Amalia’ intypt en je het huisnummer presenteert. Met Google Maps wandel je er vervolgens zo naartoe. En nu woont ze er niet meer. ‘Ze heeft er vermoedelijk ook nooit gezeten’, zegt Evers. ‘Op de eerste dag dat ze naar de universiteit ging, heb ik daar even gelopen, en ze was daar door buren nog helemaal niet gezien. Ze kwam die dag uit Den Haag, en niet uit Amsterdam.’

‘We zouden het precies weer zo doen’, zegt Dennis Schouten, die met Jan Roos het duo Roddelpraat vormt (258 duizend youtubevolgers). Het duo postte verschillende keren over Amalia’s nieuwe huis op hun website. ‘Wij stoorden ons aan het astronomische bedrag dat moest worden betaald voor haar studentenhuis.’ Ook nu duidelijk is dat Amalia wordt bedreigd, zullen zij beeld van haar blijven posten, mits ‘nieuwswaardig’. ‘Als zij nu ergens wat aan het doen is in het openbaar, zal het veilig zijn voor ons om daarover te berichten of foto’s te plaatsen. Anders was ze daar niet.’ Schouten zegt dat hij niet meer interesse heeft voor Amalia dan voor andere BN’ers. Met zijn compagnon zal hij ‘per geval’ bekijken of iets nieuwswaardig is. ‘Wij hanteren daarvoor andere criteria dan de Volkskrant. Amalia’s eerste biertje als student, is voor ons nieuws. Het vierde niet meer.’

Desgevraagd zegt Schouten dat hij rekening houdt met de veiligheid van de prinses. ‘We wegen het iedere keer af.’ Ook als herkenbaar is waar Amalia zich bevindt in de stad, ziet Schouten geen probleem: ‘Er zit toch nog wel tijd tussen ontvangen en publiceren van een foto. Maar mensen mogen wel weten dat zij daar en daar is. Alleen als wij als enigen weten dat ze ergens op een geheime plaats is ondergedoken, dan gaan we dat niet delen.’

Corebusiness

Bart Ettekoven, ten tijde van de publicatie van Amalia’s huis hoofdredacteur van Weekend, zag genoeg reden om de foto’s van Amalia’s studentenhuis te plaatsen. ‘Het is een corebusiness van de roddelbladen om woningen van bekende Nederlanders te laten zien. Uit ieder lezersonderzoek blijkt dat mensen dat heerlijk vinden. Van alle leden van het Koninklijk Huis is bovendien duidelijk waar ze wonen.’

Toch zou hij nu voorzichtiger zijn. ‘Als je weet dat iemand ernstig wordt bedreigd, of gestalkt, gaan we geen huizen publiceren. Ook bij misdaadjournalisten die worden bedreigd zijn we terughoudend. Je wilt niet op je geweten hebben dat iemand iets geks doet en dat achteraf wordt geroepen: dat komt omdat het in de Weekend stond.’ Toch vraagt Ettekoven zich af of het niet-publiceren iets zou hebben veranderd aan Amalia’s positie. ‘Een grachtenpand blijft een lastig te beveiligen object.’

Ook royaltyverslaggever Evers, die het stuk voor Weekend schreef, zou met de wetenschap van nu terughoudender zijn geweest. ‘Dan zou ik nooit zo expliciet zijn geweest. Dan denk ik wel dat de publicatie er was gekomen, maar dan misschien zonder foto’s. En dan had ik de RVD tevoren gevraagd of ze bezwaar hadden.’

Op de faculteit van Amalia zijn alle studenten van haar studierichting (PPLE: Politics, Psychology, Law and Economics) gewezen op de Nederlandse privacywet en UvA-huisregels, die voorschrijven dat je niet zomaar foto’s, filmpjes of audio van andere studenten of werknemers mag opnemen of verspreiden. Hen is ook verteld dat er discreet beveiligers in het gebouw aanwezig zullen zijn. ‘Het is Amalia’s nadrukkelijke wens dat zij, ondanks haar achtergrond en de nodige voorzorgsmaatregelen voor haar veiligheid, in de PPLE-gemeenschap wordt opgenomen als elke andere student’, schreef de decaan in een mail aan de studenten.

Mensen uit eigen omgeving

Maar het lijkt dweilen met de kraan open. Ook Evers krijgt inmiddels veel Amalia-amateurbeeld toegestuurd. ‘Op vakanties, Amalia in een skigebied aan de drank, het komt nooit van professionals. Vaak is het afkomstig van ouders van schoolgenoten van Amalia. Vooral in haar middelbareschooltijd ontving ik vaak dat soort beeld.’ Evers doet niets met de foto’s, maar door juicekanalen komt dit soort materiaal vaak wel naar buiten. ‘Het is het volk dat om dit soort beeld vraagt, maar inmiddels is het ook het volk dat die dynamiek voedt. Fotografen maken niet meer de meest spectaculaire foto’s, het zijn juist mensen uit de semi-nabije omgeving die grenzen overgaan om beelden te maken.’

Mensen vragen Evers geld voor de foto’s: ‘Meestal iets van 250 euro, sommigen denken nog meer te krijgen. Ik doe er niet aan mee. Ja, heel misschien, als Amalia zoenend met haar nieuwe liefde te zien is, dan zou ik er best over nadenken. Maar foto’s van Amalia met een sigaret in haar hand, daarbij denk ik: laat maar gaan.’

Mediacode

Zo’n foto publiceren zou Evers ook gedoe op kunnen leveren met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Een heimelijk gemaakte foto van Amalia met sigaret op een besloten feestje, is wat de dienst betreft privé en dus niet conform de mediacode. De code is in 2005 in het leven geroepen om de privélevens van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Wie zich niet aan de code houdt, loopt het risico niet te worden uitgenodigd op de halfjaarlijkse persmomenten die de RVD organiseert. De RVD, die valt onder het ministerie van Algemene Zaken, heeft de mediacode in 2005 eenzijdig vastgesteld. Het document heeft juridisch geen enkele status, zo staat ook in de code zelf.

Sinds de introductie krijgt de code er regelmatig van langs uit juridische of journalistieke hoek. Volgens mediarechtadvocaat Ewout Jansen is de code een eenzijdige en onjuiste samenvatting van de rechtspraak van het Europese Hof. ‘Volgens een vrij vernietigende overweging van de rechtbank in Amsterdam uit 2009 doet de mediacode eigenlijk niets. De RVD heeft van alles op een rijtje gezet en dan lijkt het heel wat. De mediacode zou gewoon moeten zeggen: wij zouden het prettig vinden als je ons alleen fotografeert in functie. Jullie hoeven niet te gehoorzamen, maar als je het wel doet dan krijg je een extraatje, het fotomoment.’

Nu geeft de dwingende tekst journalisten de indruk dat ze minder mogen dan juridisch is toegestaan, zegt Jansen.‘ Ik denk dat veel media denken: ik mag geen foto maken van de koning in Griekenland, hij is niet in functie. Maar de enige vraag die voor journalisten belangrijk is, is: is het publiek belang?’

De RVD beaamt dat de mediacode tamelijk succesvol is gebleken: sinds 2005 zijn er een ‘handvol’ media niet uitgenodigd op het persmoment wegens het overtreden van de code. Uit voorzorg overleggen veel media met de RVD. ‘Dat bestaat alleen in Nederland’, zegt Evert Santegoeds. Maar om gedoe uit de weg te gaan, doet hij het ook.

Flamencojurken

Royaltyjournalist Justine Marcella, voormalig hoofdredacteur van Vorsten, hing regelmatig met de RVD aan de telefoon. ‘Ik had bijvoorbeeld foto’s van de koninklijke familie in Sevilla, de prinsessen dansend in mooie flamencojurken. Dat is op vakantie, dus privé.’ Desondanks kreeg Marcella positief advies. De RVD zegt in een reactie dat het gaat om de vraag of het gezin zich ‘onbespied mag wanen’. Dat was op een openbaar straatfeest als de Feria in Sevilla niet het geval.

In zijn boek Amalia (2021) schrijft schrijver en bestuurder Peter Rehwinkel dat de RVD zich steeds minder op de code beroept, en in plaats daarvan wijst op privacywetgeving. Justine Marcella zegt dat het document bij de RVD ‘in een diepe la’ ligt. Gevraagd naar de relevantie van de code, schrijft de RVD: ‘De RVD heeft als een van haar wettelijke taken de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Daarbij volgt zij de geldende Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie.’

Sinds 2005 heeft het Koninklijk Huis volgens de RVD in vijf gevallen een rechtszaak gevoerd tegen een medium, in alle gevallen oordeelde de rechter dat de privacy van het Oranjes was geschonden. Sommige media riskeren liever geen rechtszaak meer tegen de Oranjes. ‘Ik heb de grenzen opgezocht, maar nu heb ik er geen zin meer in’, zegt Santegoeds. Privé moest al eens 25 duizend euro naar het Rode Kruis overmaken vanwege de publicatie van foto’s van een digitale camera die van Máxima was gestolen.

Ouderwets en achterhaald

Schouten (Roddelpraat) heeft nog nooit contact gehad met de RVD. Hij noemt de code ‘ouderwets en achterhaald’: ‘Wij doen daar niet aan mee.’ Ook het grote juicekanaal @marwasjuice (136 duizend instagramvolgers) ontvangt weleens foto’s van Amalia, maar vindt die niet per se interessant. Oprichter Marwa (ze wil niet met haar achternaam in de krant) vindt dat Amalia vanwege haar leeftijd en erfelijke positie meer recht op privacy heeft dan andere BN’ers. ‘Ze heeft al geen privéleven en ik vind dat al erg genoeg. Wij posten liever niet iets dat iemand kan schaden.’ Van de mediacode heeft Marwa nog nooit gehoord.

Dat gold ook voor Dephlin Jacobs van @JuiceChannel (214 duizend instagramvolgers), tot hij een foto deelde van prinses Alexia met haar vriendinnen op school. ‘Van die code hoorden we pas toen die foto werd besproken bij Shownieuws. De foto werd door een aantal nieuwssites overgenomen, maar meerdere sites hebben hem vervolgens weer verwijderd. Ik weet niet waarom, wij hebben van de RVD niets gehoord.’ Jacobs zegt niet bang te zijn voor juridische consequenties. Foto’s van Amalia die op straat loopt, vindt Jacobs geen instagrampostje waard.

Aperol Spritz

Yvonne Coldeweijer, die met haar 630 duizend instagramvolgers regeert over het rijk der juicekanalen, krijgt kennelijk eveneens beeld opgestuurd van Amalia in privésituaties. Ze toonde in februari een foto van de prinses in vakantieoord Lech, in een glittertopje en op krukken. Volgens Coldeweijers spionnen dronk Amalia er menig Aperol Spritz, wat haar de koosnaam ‘Spritzes’ opleverde.

Coldeweijer, die geen gehoor gaf aan een verzoek om reactie, kreeg volgens haar instagramstories meteen bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Of ik geen privéfoto’s meer van onze Spritzes wil posten. Want dat mag niet. Want die regel hebben ze zelf ingevoerd.’ Ze haalde ze de foto weg, maar plaatste de onderste helft opnieuw, zodat alleen Amalia’s benen en de krukken te zien waren.

De mediacode lijkt dus nog maar weinig indruk te maken op nieuwe roddelaars. Dat belooft volgens royaltyjournalist Evers weinig goeds voor Amalia’s studententijd – wanneer er überhaupt weer sprake kan zijn van een leven buiten de deur. ‘In principe wordt er in roddelbladen niet zo veel over haar privéleven gepubliceerd. Het zijn nu de toevallige voorbijgangers die de foto’s maken en doorsturen naar juicekanalen, voor de kick of om bij te verdienen. Dat is misschien nog wel erger.’ En, zeker nu, gevaarlijker.

Enorme blunder

De verhouding tussen Amalia’s privéleven en de pers zal opnieuw op spanning komen te staan als zij zich buiten waagt met een potentiële partner. ‘Dat is juice’, zegt Dephlin Jacobs van Juice Channel. Ook Santegoeds heeft er vertrouwen in dat foto’s van een nieuwe partner met Amalia geoorloofd zullen zijn in de ogen van de rechter. ‘Het is mogelijk dat zo iemand de nieuwe prins-gemaal is – de Britse prins William en Kate hebben elkaar ook op jonge leeftijd leren kennen – en dan is het in het publiek belang om zijn antecedenten te onderzoeken.’

Even dacht Santegoeds dat hij beet had, toen hij begin dit jaar een foto in handen kreeg waarop prinses Amalia te zien zou zijn met haar nieuwe vriend. Hij maakte er de Privé-cover van die week van, maar de vrouw op de cover bleek Amalia helemaal niet te zijn. Santegoeds kreeg er een telefoontje over van de RVD. ‘Dit was natuurlijk een enorme blunder. Enig leedvermaak viel daar wel te bespeuren.’

Voor Amalia is het te hopen dat ze buiten het zicht van smartphonehoudend en socialemediaminnend Nederland kan daten. Santegoeds heeft in elk geval het vermoeden dat Amalia niet naar Amsterdam zal terugkeren, om haar privacy en veiligheid te beschermen. ‘Ze gaat waarschijnlijk in Amerika studeren. Daar heeft ze toch minder te vrezen.’

Mediacode Prinses Caroline von Hannover van Monaco werd voortdurend belaagd door telelenzen en stapte naar de rechter. Het Europese Hof besloot in 2004 dat het recht op privacy hier zwaarder woog dan het recht op vrijheid van meningsuiting. De uitspraak werd de basis van de Mediacode. In 2012 besloot het Hof ook dat in sommige gevallen privébeelden wél kunnen worden toegestaan, maar die nuancering haalde de mediacode niet.

Speedbootfoto’s De Duitse krant Bild plaatste twee jaar geleden foto’s van Máxima en Willem-Alexander op hun speedboot in Griekenland. De Duitse rechter vond de foto’s niet noodzakelijk voor de publieke discussie over de boot en verbood de beelden. Nederlandse kranten plaatsten de foto’s niet. Maar foto’s van het stel zij aan zij met een restauranthouder publiceerden Nederlandse media wél. Het koningspaar schond de anderhalvemeterregel, en dat lag op dat moment gevoelig.