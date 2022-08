Idris Elba strijdt tegen een vraatzuchtige leeuw in de al te serieuze monsterfilm Beast ★★☆☆☆

Beast

Drie jaar geleden schreef Rob van Scheers voor de Volkskrant een uitstekend overzicht van de tien meest spraakmakende leeuwen in de filmgeschiedenis. Aanleiding was de première van een nieuwe, fotorealistische uitvoering van The Lion King. Bladerend door die lijst (van het waanzinnige filmproject Roar, vol échte ongetemde leeuwen, tot de geestige pulpfilm Prooi van Dick Maas) is maar één conclusie mogelijk: die top-10 blijft zoals-ie is. Het saaie exemplaar in Beast is volkomen kansloos voor een topnotering.

In Beast doet Idris Elba aan traumaverwerking (zijn echtgenote was dodelijk ziek, hij was te weinig thuis) door met zijn twee tienerdochters in een voor toeristen verboden uithoek van een Zuid-Afrikaans wildpark rond te dolen. Daar komen ze tegenover een bovengemiddeld vraatzuchtige leeuw te staan, terwijl de lokale stropers zich qua bloeddorst eenvoudig met het beest kunnen meten. Op het hoogte- dan wel dieptepunt gaat Elba de leeuw met zijn blote vuisten te lijf – precies het type zomerkolder waar de rest van deze serieuze doorsnee-monsterfilm om verlegen zit.