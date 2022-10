Idris Elba duikt in de sporten van de wereld, in de Nederlandse serie ‘Human Playground’

Idris Elba Beeld Getty

In de ambitieuze Netflix-serie Human Playground komen 24 sporten voorbij, van rendierraces in Finland via de krijgsdans capoeira in Brazilië tot stokvechten (‘donga’) in Ethiopië. Maar vraag Idris Elba, de Britse acteur van onder meer Luther en The Wire die steevast wordt genoemd als de nieuwe – en eerste zwarte – James Bond, welke van die sporten hij het liefst zou willen doen, en hij begint over een oude traditie uit Friesland. ‘Ik zou graag eens fierljeppen. Het klimmen in de paal ziet er leuk en zwaar uit. En ik houd van de geschiedenis ervan, van de boeren die sloten moeten oversteken.’

Elba (50) geeft een telefonisch interview aan de Volkskrant vanwege zijn betrokkenheid bij Human Playground. Het is de eerste in Nederland geproduceerde documentaire die wereldwijd te zien is op Netflix. Elba is voice-over en uitvoerend producent van de zesdelige serie, waarvoor in 25 landen is gefilmd. Hoe hij bij het Nederlandse initiatief betrokken raakte? ‘Ik werd uitgenodigd om de eerste aflevering te zien en vond het meteen geweldig. Aan zo’n serie, die verhalen laat zien die we niet eerder hebben gezien, wilde ik graag meewerken. Ik heb zo veel over culturen geleerd.’

Human Playground verbeeldt de universele behoefte aan sport en spel. In de eerste aflevering gaat het onder meer over de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix en volgt de camera de Nederlandse Ellen van Dijk. Ze begint als een van de favorieten, maar gaat twee keer hard onderuit. De beelden waarop te zien is hoe haar banden wegglijden en haar behelmde hoofd op de kasseien ketst, zijn huiveringwekkend gedetailleerd. Later komt er nog een Nederlander voorbij: bij het fierljeppen maakt melkveehouder Ysbrand Galama – ‘Als je het Nederlands record hebt, ben je ook wereldrecordhouder’ – zijn favorietenrol evenmin waar.

Human Playground op Netflix

Veel van de sporten die in Human Playground voorbijkomen worden al eeuwenlang door lokale gemeenschappen beoefend. Ruimschoots aandacht is er voor tradities en rituelen. Zo is te zien hoe een krijsende hummel van de Betsileo, een etnische groep uit Madagascar, wordt besneden, waarna zijn opa de voorhuid in zijn mond stopt en, met behulp van een banaan, wegslikt. Daarop volgt een ceremoniële week met sporten, zoals savika, een levensgevaarlijke mengeling van stierenvechten en rodeo, die met fraaie dronebeelden is vastgelegd. ‘Ik vond het fascinerend om te zien hoeveel risico zij nemen’, zegt Elba. ‘In plaats van de stier te ontwijken, klampen ze zich eraan vast.’

De sporten waar Elba zich aan waagt, zijn ook niet zonder gevaar. Naast voetbal – hij is groot Arsenal-fan – doet hij aan kickboksen. Vijf jaar geleden, hij was toen 44, maakte hij daarin zijn professionele debuut. Na een jaar voorbereiding, waarbij hij werd gevolgd voor de documentaire Idris Elba: Fighter, nam hij het op tegen de ruim tien jaar jongere Nederlander Lionel Graves. ‘Hij vocht bij Mike’s Gym, een gerespecteerde kickboksschool’, zegt Elba. ‘Vanwege die documentaire had ik zoveel te verliezen, dat ik niet bereid was te verliezen.’ In de eerste ronde sloeg hij Graves knock-out.

Elba, die opgroeide in Hackney, een arme wijk in Londen, heeft een eigen boksschool, die te zien is in het op NPO 3 uitgezonden Idris Elba’s Fight School. Daarin krijgen acht jongeren uit achterstandswijken drie maanden lang training. Dat is niet zijn enige blijk van maatschappelijke betrokkenheid: hij steunt kankeronderzoek, zet zich in voor de strijd tegen aids en is samen met zijn vrouw VN-ambassadeur voor het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling. In die hoedanigheid vergaderde hij vorig jaar met de Franse president Emmanuel Macron.

De veelzijdige Elba is boven alles acteur. In het misdaaddrama The Wire speelde hij tussen 2002 en 2004 de koelbloedige drugsbaron Stringer Bell, volgens Esquire ‘het beste personage in de beste tv-show ooit’. Een andere memorabele rol was die van de getormenteerde rechercheur John Luther in de serie Luther (2010-2019). In de film Mandela: Long Walk to Freedom (2013) speelde hij Nelson Mandela – de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder overleed op de avond van de galapremière.

Human Playground begon als fotoboek van de Vlaamse fotograaf Hannelore Vandenbussche. Toen ze er een multimediaal project van wilde maken, ging ze samenwerken met de Nederlander Isidoor Roebers van de producent Scenery. Samen stapten ze naar Netflix, dat positief reageerde. De vermogende ondernemer Marcel Boekhoorn raakte betrokken als uitvoerend producent.

Samenwerken met Nederlanders is Elba bevallen. ‘De regisseur, Tomas Kaan, is ongelooflijk innovatief’, zegt hij. ‘Veel onderwerpen in de serie zijn cultureel delicaat, daar is hij zeer bekwaam mee omgegaan.’ Om de voice-over in te spreken, is hij een aantal keer naar Amsterdam gekomen. ‘Voor het eerst ben ik door de grachten gevaren. Gezien mijn lengte (1,89 meter, red.) was ik nogal nerveus als we bruggen naderden, maar dat is goed gekomen.’

