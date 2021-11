Idfa opent met de Nederlands-Chinese documentaire ‘Four Journeys’

Beeld uit 'Four Journeys' van Louis Hothothot, de openingsfilm van Idfa 2021.

De Nederlands-Chinese documentaire Four Journeys opent op woensdag 17 november de 34ste editie van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (Idfa). In de door Pieter van Huystee Film geproduceerde documentaire reist filmmaker Louis Hothothot terug naar China, na jaren in Nederland te hebben geleefd, om zijn ouders en zus uit te horen over hun door de eenkindpolitiek verscheurde familie. Hothothot (echte naam: Louis Yi Liu) werd in 1986 geboren als tweede en illegaal kind, waarna het Chinese regime zijn ouders strafte met boetes en carrièrebeperkingen. In Four Journeys rakelt hij de bittere, onverwerkte en verzwegen familiegeschiedenis op, gewapend met zijn camera.

De programmering van het tiendaagse festival, dat aanvangt met de wereldpremière van Hothothots film, werd maandagochtend bekendgemaakt door festivaldirecteur Orwa Nyrabia. Na de online-editie van vorig jaar zijn de films nu weer gewoon in de theaters te zien. Ook worden er in Amsterdam weer veel bezoekende regisseurs verwacht.

De hoofdcompetities van Idfa hebben een metamorfose ondergaan, en bestrijken voortaan twee takken: de internationale competitie voor de meer klassieke documentaires, en de envision-competitie (to envision betekent ‘zich voorstellen’) voor filmmakers die met (stilistisch) gedurfde films de randen van de vertelvormen opzoeken. De prijzen van de internationale jury’s worden dit jaar voor het eerst ‘cross-sectioneel’ verdeeld, wat wil zeggen dat films uit de verschillende competities en programma’s in aanmerking komen voor dezelfde awards. Ook is er geen afgebakend programma meer voor Nederlandse documentaires, die voortaan geheel verdeeld worden over de internationale secties. Wel maken de Nederlandse films nog kans op een eigen juryprijs.

Vrouwelijke filmmakers zijn deze editie extra sterk vertegenwoordigd, maakte Idfa bekend. Van de Nederlandse filmmaker Oeke Hoogendijk (o.a. Het nieuwe Rijksmuseum) gaan twee nieuwe documentaires in première: Housewitz, een persoonlijk portret van haar door oorlogservaringen en fobieën gekwelde moeder, en The Treasures of Crimea, waarin Hoogendijk het getouwtrek volgt over de door het Allard Pierson Museum geleende kunstcollectie uit de Krim. Er worden op het festival in totaal 264 films vertoond.