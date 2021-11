Idfa-jury bekroont Mr. Landsbergis, de vier uur lange historische documentaire van Sergei Loznitsa

Mr. Landsbergis won de prijs voor beste documentaire van de internationale competitie.

In de met archiefbeeld doorvlochten film zet Vytautas Landsbergis (89), het eerste Litouwse staatshoofd, vanuit een rieten stoel in zijn tuin uiteen hoe zijn land begin jaren negentig zijn onafhankelijkheid herwon. Een schaakspel was dat, met als een van de opponenten Sovjet-leider Michail Gorbatsjov, die met zijn aangekondigde perestrojka (‘verandering’) níét bedoelde dat de Litouwen zich zo vlot, als eerste Sovjet-staat, zou losmaken van het communistische Russische gezag. Op iedere zet van de onafhankelijkheidsbeweging volgde een (pro)Russische tegenzet: economische blokkades, machtsvertoon, geweld tegen de demonstrerende massa.

Mr. Landsbergis, tevens winnaar van de prijs voor beste montage, is een Litouws-Nederlandse productie van de Belarussisch-Oekraïense cineast Loznitsa (57), die bekendstaat om zijn imposante historische documentaires en gebruik van bestaand beeld (Maidan, State Funeral).

In de nieuwe Envision-competitie, voor filmmakers die experimenteren met de documentaire-vertelvorm, won de Libanese regisseur Karim Kassem met Octopus. Daarin doet de camera zwijgend verslag van de verwoesting van de havenwijk van Beirut, na de explosie van 2020. Indringende opnamen zijn het, van de voor zich uit starende bewoners, hun kapotte woningen en het puin.

De regieprijs van de internationale competitie ging naar Children of the Mist van Diem Ha Le, waarin een Vietnamees meisje te maken krijgt met de lokale kidnap-huwelijkstraditie. De prijzen voor beste cinematografie en beste debuut werden gewonnen door het Russische metroreizigers-portret Where Are We Headed van Ruslan Fedotow.

Binnen de Envision-competitie werd de regieprijs gewonnen door het Nederlandse O, Collecting Eggs Despite the Times van Pim Zwier, die een documentaire (en fotoboek) maakte over het levenswerk van de Duitse ornitholoog en eierenverzamelaar Max Schönwetter.

Doclab

Binnen de Doclab-competitie voor interactieve nieuwe media werd Museum of Austerity bekroond, een holograminstallatie van de Engelse filmers Sasha Wares en John Pring, waarin de bezoeker meeluistert naar de ontluisterende persoonlijke tragedies achter een kille bezuinigingsronde op gehandicaptenuitkeringen. De Nederlandse virtualrealitytrip Symbiosis, van Marcel van Brakel en Mark Meeuwenoord, won de prijs voor creatiefste technologie.

De Idfa-award voor beste Nederlandse film werd gewonnen door Jason, het derde deel van de falendejeugdzorgtrilogie van Maasja Ooms. Het moederportret Housewitz van Oeke Hoogendijk kreeg een speciale vermelding van de jury.

Idfa maakte ook bekend dat de veiligheidsmaatregelen in verband met het virus succesvol waren: er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. Ook telt het festival, dat nog gaande is, al meer dan 100 duizend bezoeken en zullen er in totaal meer dan drieduizend professionele gasten aanwezig zijn geweest.