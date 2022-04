Ideetje voor de echte leiders op Instagram: de demotiverende mannencoach

Vooral de woorden ‘niet goed genoeg’ en ‘niet de ideale leider’ waren blijven hangen. In het statement waarmee Lilianne Ploumen deze week haar vertrek als PvdA-partijleider aankondigde, schreef ze dat ze haar taak had vervuld met alles wat ze in zich had. Maar dat alles bleek niet genoeg. Althans, dat is wat Ploumen zelf had geconcludeerd. Geen gewoonte in de politiek, viel op te maken uit de verbouwereerde reacties op haar afscheid. Wat een integer besluit, wát een zelfreflectie. Bewonderenswaardig om het landsbelang op de eerste plek te zetten. Moedig. En al snel: dat zouden meer mensen moeten doen. Mannen, om precies te zijn. Al die Haagse collega’s die uitglijer na uitglijer maken, maar er niet over peinzen om hun plaatsje af te staan aan iemand met minder gladde zolen en een beter functionerend evenwichtsorgaan.

Om te onderzoeken hoe het kan dat mannen doorgaans aan de voordelige kant van de confidence gap staan, hebben wetenschappers uit allerlei disciplines monsters genomen van het zelfvertrouwen dat bij het royaal bevinkte geslacht tegen de plinten klotst. Is het nature? Is het nurture? Hoe kan het dat iemand die zich gedraagt als Sywert er vaak ook uitziet als Sywert?

En dat terwijl een kijkje op Instagram eigenlijk al volstaat, waar het mannenmotivatie-universum almaar sneller uitdijt. Geslaagd ogende jongens in strakke pakken peperen hun seksegenoten daar in dat ze, als ze alles benutten wat ze in zich hebben, geen enkel excuus hebben om niet succesvol en rijk te zijn. Moeten de toekomstige leiders wel even investeren in dure coachingprogramma’s met namen als Ultimate Mastermind, Money Focus en Cashflow Mindset, maar je bent een dief van je eigen potentieel als je nu de hand op de knip houdt. ‘Kapitalistisch blikje, hoor’, complimenteert de ene motivatieman onder de selfie van een andere motivatieman. Verliezen is een illusie, lees ik iets verderop, en zelftwijfel is de vijand van groei. Dit zijn leeuwen, eindbazen, rammers met een mindset om te zoenen.

Lilianne Ploumen geeft een toelichting op haar vertrek uit de Tweede Kamer en als partijleider van de PvdA. Ze vond zichzelf ‘niet goed genoeg’ en ‘niet de ideale leider’. Beeld ANP

Als je het vanuit deze hoek bekijkt, had Ploumen haar leiderschap dan wel genoeg gemanifesteerd? Had ze misschien vaker moeten scrollen langs zwart-witfoto’s van voetballers en roofvogels met Engelstalige quotes van Aristoteles eroverheen geplakt? Het zou een hoopgevende verklaring zijn, maar helaas voor de uitbaters van dit genre is het niet zo simpel. Het ligt er bij de mannenmotivators duimendik bovenop dat ze zich succesvoller voordoen dan ze zijn. Wat dat betreft verschillen ze niet veel van hun vrouwelijke equivalent, de holistische boss babe die je belooft dat je slapend op een Balinees strand rijk kunt worden. Het piramidespel van coaches die coaches opleiden wordt nu al zo lang gespeeld, dat je wel van heel goeden huize moet komen om nog meer spelers zo gek te krijgen.

Een echte leider zou er daarom goed aan doen om eens te kauwen op alle lovende reacties op Ploumens zelftwijfel, opmerken hoe andermans gebrek eraan onder een vergrootglas kwam te liggen en concluderen dat er helemaal geen behoefte is aan nog meer mannen die zich onterecht succesnummers wanen. Het zou een gouden business kunnen worden: de demotiverende mannencoach. Dat is een coach die je vertelt dat je geen ruwe diamant bent, maar gewoon een kiezel op het grindpad des levens. Op een inspirerend Instagramplaatje zou dan in plaats van een MMA-vechter in zwart-wit die quote uit Ploumens afscheidsbrief kunnen staan: ‘Het zijn de zachte krachten die winnen.’ Wát een mindset.