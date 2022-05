Ich bin dein Mensch is een soms duister, vaak humoristisch drama over de romantische implicaties van kunstmatige intelligentie ★★★★☆

Ich bin dein Mensch

Het is lastig ruziën met een partner die nooit fouten maakt. ‘Kun je niet één keer iets doms doen?’, verzucht Alma (Maren Eggert), nadat Tom (Dan Stevens) zich weer eens van zijn perfecte kant heeft laten zien. Helaas: Tom is een robot die is geprogrammeerd om het zijn omgeving naar de zin te maken.

Kan liefde bestaan zonder conflict? Het is een van de vele interessante vragen die de Duitse regisseur Maria Schrader (Unorthodox) opwerpt in Ich bin dein Mensch, een soms duister, vaak humoristisch drama over de romantische implicaties van kunstmatige intelligentie. Voordat geavanceerde robots als Tom de markt op kunnen, moeten ze worden getest, en wetenschapper Alma is een van de testers. Ze heeft er weinig zin in, maar het moet van haar baas.

Films over kunstmatige intelligentie vormen haast een genre op zich, zo veel zijn er inmiddels gemaakt. Gelijktijdig met Ich bin dein Mensch is bijvoorbeeld After Yang in de bioscoop te zien, waarin ook een nauwelijks van een mens te onderscheiden robot een hoofdrol speelt. De films onderzoeken dezelfde thema’s, maar bieden elk een eigen blik.

Zo is van sciencefiction nauwelijks sprake in Ich bin dein Mensch: het toekomstige Berlijn waar het verhaal zich afspeelt, is niet te onderscheiden van het heden. Aan het hoe en wat van de robot worden ook niet veel woorden vuilgemaakt. De technologie is er, en niemand maakt zich er druk om, behalve de juristen die zich noodgedwongen buigen over voor robotmensen toepasselijke wetgeving.

En Alma zit plotseling met Tom in huis, die ze drie weken moet uitproberen. Als partner, want dit type robot is ontworpen voor eenzame alleenstaanden. De rationele Alma, die na een stukgelopen affaire met een collega even genoeg heeft van mannen, geeft Tom aanvankelijk een plek in haar bezemkast. Tegelijk is ze gefascineerd door zijn onstuitbare dienstbaarheid. Tegen wil en dank begint ze zich aan hem te hechten.

Ich bin dein Mensch, naar een verhaal van Emma Braslavsky, draait niet zozeer om de vraag hoezeer Tom op een mens lijkt, maar vooral om de reactie van Alma. Als Tom is geprogrammeerd naar haar wensen, wat zegt het dan over haar als ze hem afwijst? En hoe particulier of ingewikkeld zijn haar emoties eigenlijk, wanneer een robot ze moeiteloos doorziet? Is liefde, net als een herinnering, niet altijd een verhaal dat we zelf schrijven? Het sterk geacteerde, knap geschreven Ich bin dein Mensch werpt niet alleen nieuw licht op het robotgenre, maar ook op de romantische film – een indrukwekkende dubbelslag.