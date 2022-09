Ian McEwan lijkt in ‘Lessons’ ook te onderzoeken hoe zijn eigen leven anders had kunnen verlopen ★★★★☆

Beeld Claudie de Cleen

Het oeuvre van Ian McEwan kan worden getypeerd als lean & mean. De zestien romans die hij tot dusver publiceerde, telden in de regel 200 tot 300 pagina’s en waren strak gecomponeerd. In zijn nieuwe roman Lessons breekt hij met die traditie: het boek is bijna 500 pagina’s lang. Maar McEwan heeft ditmaal ook wel heel erg veel te vertellen. ‘The story of a lifetime’, luidt de tekst op het achterplat.

Het levensverhaal dat in Lessons wordt geboekstaafd is dat van Roland Baines. Wie enigszins op de hoogte is van McEwans biografie, ontdekt al snel dat hier ook een schrijver aan het woord is die terugblikt op zijn eigen leven. Zeker niet altijd naar de letter – enkele cruciale gebeurtenissen zijn fictief – maar wel degelijk naar de geest. Het is ook niet verrassend dat in dit boek vrijwel alle thema’s terugkomen die hij gedurende zijn bijna 50-jarige schrijverschap heeft behandeld.

In de openingsscène van Lessons ligt Roland slapeloos in bed en wordt hij geplaagd door een herinnering uit zijn jeugd. Hij is 11, zit op kostschool en heeft pianoles van de 22-jarige Miriam Cornell. Zij fascineert hem, maar ze boezemt hem ook angst in. Ze slaat of knijpt hem als hij een fout maakt, maar is ook op een andere manier handtastelijk, quasi-toevallig steeds onder de gordel. Ze nodigt hem op dwingende wijze uit om op een vrije dag bij haar langs te komen, iets waar de geïntimideerde jongen niet op ingaat.

Cubacrisis

De slapeloze Roland is inmiddels 37, maar wordt nog steeds geplaagd door de gebeurtenissen uit zijn jeugd. Vervolgens wordt, eveneens nog op de eerste pagina’s, duidelijk dat Roland kort tevoren is verlaten door zijn vrouw Alissa en nu in zijn eentje de zorg heeft voor hun zeven maanden oude zoontje. Nieuws over Tsjernobyl maakt duidelijk dat we ons in het voorjaar van 1986 bevinden.

Lessons vertelt Rolands levensverhaal van het moment dat hij in 1959 op kostschool gaat, tot aan de coronapandemie van 2020. Terugblikken voeren tot in de Tweede Wereldoorlog: de periode waarin Rolands ouders elkaar ontmoeten. Zijn vader is beroepsmilitair, raakt gewond in Duinkerken en wordt niet lang na Rolands geboorte in 1948 naar Libië uitgezonden, waar de jongen een onbezorgde jeugd heeft.

De roman springt voortdurend heen er weer in de tijd, en wat al snel opvalt is de samenhang tussen historische gebeurtenissen en belangrijke hoofdstukken in Rolands leven. Van de Suezcrisis tot de oprichting en de val van de Muur, van het genoemde ongeluk in Tsjernobyl tot 9/11, van de kwestie Rushdie tot de Brexit: stuk voor stuk spelen ze een rol.

Cruciaal in het boek, en in Rolands leven, is de Cubacrisis van 1962. De VS en de Sovjet-Unie liggen op ramkoers, een kernoorlog lijkt onvermijdelijk en op de slaapzaal van de kostschool vragen de jongens zich bezorgd af of ze ‘verpulverd’ zullen worden voordat ze ‘het’ ooit hebben gedaan. Roland besluit alsnog, onaangekondigd, bij Miriam Cornell lang te gaan. Zijn seksuele initiatie wordt het begin van een twee jaar durende relatie tussen een schooljongen en een volwassen vrouw die macht over hem uitoefent. Totdat er een dramatische gebeurtenis plaatsvindt.

Kantelpunt

Gaandeweg wordt duidelijk dat de ervaringen met zijn pianolerares een kantelpunt in Rolands leven vormen. Hij maakt zijn school niet af, gaat niet studeren en leidt een ongericht bestaan. Hij speelt piano in een band en later in een hotellounge, experimenteert met mescal en lsd in Kandahar en het Californische Big Sur, geeft wat tennisles, doet wat journalistiek werk, scharrelt teksten voor wenskaarten bijeen en schrijft gedichten. Tijdens een avondcursus Duitse conversatie komt hij de Duits-Engelse Alissa tegen en treedt op een goed moment met haar in het huwelijk. Totdat ze hem weer verlaat.

Een van de terugkerende thema’s in Ian McEwans oeuvre is de willekeur van het lot: een volkomen toevallige gebeurtenis kan een leven een totaal andere kant opsturen. Getuige zijn van een ballonongeluk (Enduring Love), het jaloerse leugentje van een kind (Atonement), een voortijdige ejaculatie (On Chesil Beach), een afgesloten weg (Saturday): ze kunnen stuk voor stuk onomkeerbare gevolgen hebben. In McEwans boeken duikt voortdurend de ‘what if’-vraag op. In Lessons gebeurt dat vaker dan ooit.

Als Rolands vader geen gemankeerde mondorgelspeler was geweest die zijn zoon een échte muzikale opleiding gunde, had hij de jongen nooit op pianoles gedaan. Als Kennedy en Chroesjtsjov niet met een kernoorlog hadden gedreigd, was Roland nooit bij Miriam Cornell langsgegaan. Enzovoort.

Dat laatste is bovendien een voorbeeld van dat andere terugkerende element in McEwans werk: de wisselwerking tussen gebeurtenissen op het wereldtoneel en die in het leven van zijn personages. De meedogenloosheid van het thatcherisme (The Child in Time), de Koude Oorlog (Sweet Tooth, The Innocent), de val van de Muur (Black Dogs), 9/11 (Saturday), de klimaatcrisis (Solar) fungeerden stuk voor stuk als reflectie van de denk- en belevingswereld van zijn personages.

Evaluerende roman

In Lessons komen al deze zaken op indrukwekkende wijze samen, al heeft het boek zijn feilen. Soms doet McEwan een te stevig beroep op onze suspension of disbelief en er zijn momenten dat de roman een beetje in dreigt te zakken. Bijvoorbeeld als we van Rolands kostschooltijd in de jaren zestig naar de wat vlakke passages over het Berlijn van 1979 springen. Maar vervolgens herpakt het boek zich weer: verrassende verwikkelingen, knappe compositie, stilistisch vernuft.

Zoals in al zijn werk voert McEwan in Lessons morele vraagstukken op. Maar daarnaast is dit een evaluerende en elegische roman met een sterk persoonlijk karakter. Via de fictieve gebeurtenissen en personages – de pianolerares, de verdwenen echtgenote – onderzoekt McEwan hoe zijn eigen leven óók had kunnen verlopen.

Met een licht schuldgevoel constateert Roland dat hij tot een gelukkige, uitverkoren generatie behoort. Een generatie die ‘op de beschermende schoot van de geschiedenis lag, genesteld in een kleine plooi van de tijd’. Geboren worden in 1948 in Hampshire en niet in Oekraïne of Polen in 1928 – het maakt nogal uit.

Ooit geloofde Roland, net als zijn schepper, dat de val van de Muur het begin van een glorieus nieuw tijdperk zou betekenen. ‘Maar nu, van Jeruzalem tot New Mexico, worden er nieuwe muren gebouwd. So many lessons unlearned.’ De kalme wanhoop van een babyboomer in een roman die McEwans oeuvre kroont.

Ian McEwan: Lessons. Jonathan Cape; import Penguin Books; 486 pagina’s; € 20,95.

De Nederlandse vertaling verschijnt in januari bij De Harmonie.

