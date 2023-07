‘I don’t know’ van Bdrmm is een wisselvallig album van een avontuurlijke band ★★★☆☆

Bdrmm: ‘I Don't Know’

Wie het openingsnummer Alps hoort naderen uit de verte, zou vermoeden dat zich een house-album ontvouwt, maar dat is niet zo: Bdrmm, uit de Engelse havenstad Hull, doet aan post-punk en shoegaze, twee oude gitaargenres die in Groot-Brittannië een wedergeboorte beleven.

Alps onderstreept wel waarom Bdrmm tot de meer avontuurlijke bands in die drukbevolkte hoek van de ring hoort: ze zijn speelser en lastiger te duiden dan veel andere.

Op hun tweede album I Don’t Know wordt pas na ruim tien minuten (in het Radiohead-achtige It’s Just a Bit of Blood) de eerste robuuste gitaarmuur gemetseld, na flirts met house en triphop. In Advertisement One komt alles mooi samen.

Wisselvalligheid hoort bij een eigenwijze band als deze en die is er ook nu: in de tweede helft zitten niet alle stukken strak in het vel. Maar fascineren doet Bdrmm, dat in de herfst in Rotterdam (Left of the Dial), Nijmegen en Amsterdam komt optreden.

Bdrmm I Don't Know Pop ★★★☆☆ Rock Action/PIAS