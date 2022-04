I Am Zlatan zijn vooral de jeugdscènes goed getroffen ★★★☆☆

I Am Zlatan

‘Bierblikjes, Joegomuziek, lege koelkasten en de Balkanoorlog, dat was er bij ons thuis.’ In Ik, Zlatan, de bestseller uit 2012 waarin de Zweedse journalist David Lagercrantz het verhaal van Zlatan Ibrahimović optekende, wordt de jeugd van de Zweedse topvoetballer beeldend beschreven. De jonge Zlatan, kind van een Bosnische vader en een Kroatische moeder die al vroeg van elkaar scheidden, woonde in een arme immigrantenwijk in Malmö. Het ontbrak thuis aan warmte, geld en nog veel meer, maar hij had altijd nog het voetbal. Dat bracht hem van Malmö naar Ajax, het begin van een machtige carrière – de nu 40-jarige Ibrahimović speelt nog steeds op topniveau.

Voor het zover was, stal hij regelmatig een fiets (om te voorkomen dat hij de 7 kilometer van huis naar het trainingsveld moest lopen) en gooide hij voor de lol brandbommen in keurige Zweedse tuintjes. Daarnaast maakte hij met alles en iedereen ruzie: grote mond, kort lontje. Zijn grootspraak (‘Een WK zonder mij is geen WK’) zat er ook al vroeg in. Toen een leraar Italiaans hem op school de klas uitstuurde, riep hij dat hij de taal wel zou leren als hij prof was in Italië.

In de film I Am Zlatan, een Zweeds-Nederlandse coproductie naar het boek van Lagercrantz, zijn vooral de jeugdscènes goed getroffen. De kleine Zlatan (Dominic Andersson Bajraktari) is een lefgozertje met wie je gemakkelijk meeleeft. Zelfs wanneer hij op school de speciaal voor hem aangestelde remedial teacher terroriseert, blijft zijn gedrag verklaarbaar: je zult maar de hele dag zo’n zalvende hulpverlener achter je aan hebben. De moeilijkheden thuis worden in de film enigszins verhuld, maar blijven duidelijk genoeg.

Minder overtuigend, en vooral ook minder boeiend, is het deel waarin Zlatan (dan gespeeld door Granit Rushiti, die in fysiek opzicht weinig op hem lijkt), doorbreekt als topvoetballer. Ajax-trainer Ronald Koeman (Gijs Naber) probeert het lastige jonge talent in het gareel te krijgen en er zijn wat perikelen rond een transfer, maar het is allemaal weinig opwindend. Daar staat tegenover dat dit deel wel een aardig inkijkje biedt in het leven van een jonge topvoetballer: na elke training bij Ajax keert Ibrahimović eenzaam terug naar een nauwelijks ingericht rijtjeshuis in Diemen, waar hij tot diep in de nacht computerspelletjes speelt.

Uiteindelijk ontwikkelt I Am Zlatan zich tot een tam geregisseerd coming-of-agedrama, waarin de sterspeler zich realiseert dat hij zich soms moet aanpassen. Dat mag zo zijn, maar Ibrahimović verdient een film met meer temperament.