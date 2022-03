I Am So Sorry laat zien welke gevolgen een kernramp ook alweer kan hebben ★★★☆☆

Toen I Am So Sorry vorig jaar voor het eerst werd vertoond op het filmfestival van Cannes, en later in Nederland op het IDFA, was de documentaire nog een relatief eenvoudige, rechttoe-rechtaanwaarschuwing voor de gevaren van kernenergie. De timing was logisch: in een tijd waarin kernenergie zich nadrukkelijker manifesteert als maatschappelijk geaccepteerd alternatief voor fossiele brandstoffen, kon het volgens de Chinese documentairemaker Zhao Liang geen kwaad nog eens af te reizen naar Tsjernobyl en Fukushima. Nóg maar eens laten zien wat de onomkeerbare gevolgen van een kernramp ook alweer zijn, mocht het noodlot ondanks een eindeloze hoeveelheid veiligheidsprotocollen opnieuw toeslaan.

De oorlog in Oekraïne voorziet de toch al onverbloemd alarmistische boodschap van I Am So Sorry van een extra laag weltschmerz. Het geratel van een geigerteller en de beelden van een roestige draaimolen (een onverwoestbaar symbool voor een oord waar de grond onbewoonbaar is geworden) waarmee de documentaire aanvangt zijn niet meer los te zien van het nieuws over gevechten bij de kernreactor in Zaporizja, van de inname door Russische militairen van de kerncentrale in Tsjernobyl en van Poetins dreigende teksten over afschrikkingswapens. Wie zich nu waagt aan een bioscoopuitje naar I Am So Sorry, moet stevig in de schoenen staan.

Regisseur Liang slaagt er in elk geval heel aardig in een zekere eigenheid toe te voegen aan zijn pamflet. Een Japanse imker vertelt hoe zijn bijen stil waren toen het noodlot in Fukushima toeslag: ze voelden de ramp eerder aankomen dan de mens. Liang spreekt met mensen die in de omgeving van Tsjernobyl zijn blijven wonen en bezoekt een weeshuis voor stralingsslachtoffers, kinderen met ernstige psychische en fysieke beperkingen. Hij volgt de extreem voorzichtige sloop van de kerncentrale bij het Duitse Greifswald en filmt in Finland de tunnels van een ondergrondse opslagplaats voor radioactief afval. Geregeld wandelt een acteur met een Japans theatermasker door het beeld, bedoeld als spookachtige vertegenwoordiger van alles wat door nucleaire rampspoed verloren is gegaan.

Uiteindelijk sluit Liang zich aan bij een protestmars van jonge mensen die, net als zijn documentaire, pleiten voor een toekomst waarin de mens de aarde niet volledig consumeert.

Maar het is de vraag of hij er zelf in gelooft. Er is nooit voldoende energie om door hebzucht gedreven economieën tevreden te stellen, klinkt het eerder op de voice-over. Wie hoopt op een genuanceerde analyse van de voor- en nadelen van kernenergie komt hier bedrogen uit. Wie überhaupt hoop koestert eigenlijk ook.

I Am So Sorry Documentaire ★★★☆☆ Regie Zhao Liang 96 min., te zien in 14 zalen.