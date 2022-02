Hytti nro 6 is een ontroerend drama over twee mensen die noodgedwongen een slaapcoupé delen ★★★★☆

Hytti Nro 6

Laura (Seidi Haarla) voelt zich duidelijk niet op haar gemak op het huisfeestje van haar geliefde Irina (Joelia Aug). De Russische Irina is professor, de Finse Laura is in Moskou om de taal te leren. Ze wil graag indruk maken op Irina’s intellectuele vrienden, maar ze doet te hard haar best. Ze snapt de grapjes niet, spreekt de namen van Russische dichters verkeerd uit.

Het is een relatie met een machtsverschil. Een relatie die op zijn eind loopt, al wil Laura dat liever niet zien. Ze is zo verliefd dat ze Irina’s interesses heeft overgenomen. Zo vertrekt ze naar Moermansk om daar de petrogliefen te zien, rotstekeningen uit de prehistorie. Eigenlijk zou ze met Irina meegaan, maar die had plotseling geen tijd.

Laura’s nieuwe reisgenoot op de dagenlange treinreis is Ljoha (Joeri Borisov), een jonge Russische mijnwerker met wie ze haar slaapcoupé moet delen. De eerste ontmoeting is rampzalig. Ljoha is stomdronken, lomp en seksistisch. Maar Laura moet het ermee doen, een andere plek in de slaaptrein is niet beschikbaar.

In grote lijnen vertelt Hytti nro 6 een verhaal dat al veel vaker is verteld, over tegenpolen die elkaar leren kennen en ontdekken dat ze toch iets gemeen hebben. Toch is het ingetogen, ontroerende drama nooit voorspelbaar. De Finse regisseur Juho Kuosmanen laat zien dat we niet te snel moeten oordelen over een ander, maar dat is eerder een vanzelfsprekendheid dan een dwingende les. Het ontmantelen van verwachtingen gaat dieper: Laura moet vooral het beeld dat ze van zichzelf heeft bijstellen.

Kuosmanen maakte in 2016 zijn speelfilmdebuut met The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, een innemend liefdesdrama (verpakt als sportfilm) dat opviel door de fraaie, subtiele jarenzestigvormgeving. Hytti nro 6, bekroond met de Grand Prix op het filmfestival in Cannes, speelt zich af in 1996. Opnieuw weet Kuosmanen de tijdgeest prachtig op te roepen, zonder overdreven nadruk op de aankleding. Alleen al de trein, waar het grootste deel van de film zich afspeelt, is een opmerkelijk rijke tijdcapsule; als de jaren negentig in Rusland een ritme hadden, dan moet het dat van de Moermansk Express zijn.

Weinig films bieden zo’n sterk besef van tijd en plaats. Dat Kuosmanen echt in een rijdende trein filmde in plaats van in een studio, draagt daaraan bij. De trein is veel meer dan een decor; hij geeft richting en structuur, met de tussenstops als hoofdstukken. De bestemming ligt open. Waar het naartoe moet met die twee mensen in coupé 6, dat kunnen ze alleen zelf bepalen.