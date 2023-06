‘Hypnotic’ is een vermakelijke thriller boordevol actie, waarin niets is wat het lijkt ★★★☆☆

Ben Affleck als Daniel Rourke in ‘Hypnotic’.

De Amerikaanse regisseur Robert Rodriguez brak dertig jaar geleden door met de moderne western El Mariachi. Hierna zadelde hij George Clooney op met vampiers in From Dusk Till Dawn (1996) en Rose McGowan met zombies in het bloederige Planet Terror (2007). Ondanks zijn reputatie als pulpfilmmaker maakte hij ook de brave Spy Kids-trilogie en de beeldschone animatiefilm Alita: Battle Angel. Met zijn nieuwe speelfilm Hypnotic keert Rodriguez terug naar zijn liefde voor sensatie en escapisme, zij het met wat minder bloedvergieten.

Ben Affleck speelt de sombere rechercheur Daniel Rourke, wiens dochter op jonge leeftijd werd ontvoerd. Jaren later wordt hij tijdens een bankoverval plotseling weer geconfronteerd met haar bestaan. Een markante figuur genaamd Dellrayne (ijzingwekkend gespeeld door William Fichtner) laat in een bank zowel bewakers als medewerkers door middel van hypnose zijn wensen vervullen. Rourke lijkt als enige bestand tegen zijn extreme manipulatie en in de kluis van Dellrayne vindt hij een foto van zijn dochter. De boef ontsnapt en Rourke zoekt naar antwoorden bij waarzegster Diana, die Dellrayne in een ver verleden heeft gekend en waarschuwt voor diens dodelijke ‘superkracht’.

Na de onfortuinlijke dood van een agent slaan ditmaal Rourke en Diana op de vlucht. De bomvolle film is nog maar een half uur bezig en de thriller-elementen worden dan langzaam verruild voor sciencefiction, waarin niets is wat het lijkt. Rourke en Diana komen de boef Dellrayne op het spoor, die (in hun ogen) op een compleet ander individu lijkt. Dellrayne blijkt ook hele gebouwen en zelfs een stad te kunnen vervormen, iets waar liefhebbers van Christopher Nolans speelfilm Inception (2010) het een en ander in zullen herkennen (en zich mogelijk aan zullen ergeren; we hebben dit trucje immers al eens gezien).

De toon van Hypnotic is alleen bij lange na niet zo serieus als die van Nolans blockbuster. Wanneer Rourke ontdekt dat hij ook een ‘hypnotic’ is en à la Dellrayne mensen naar zijn hand kan zetten, kan hij zijn verleden opeens niet meer rijmen met zijn herinneringen. In volle vaart, zonder adempauze, begint Rodriguez zo aan de derde akte, waarin Rourke als een rancuneuze vader afrekent met iedereen die bij hem droombeelden heeft ingeprent.

De verbijsterende trucjes die de regisseur nu en dan uithaalt, de wat verwaarloosbare dialogen en de simpele decors geven Hypnotic de nodige B-filmkwaliteit, die je als kijker voor lief moet nemen. Daartegenover staat wel een vermakelijke thriller boordevol actie, die Rodriguez wederom speels weet te serveren.