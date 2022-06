Hustle moet het meer van uithoudingsvermogen hebben dan van originele ideeën ★★★☆☆

Juancho Hernangomez en Adam Sandler in Hustle .

Het is de droom van iedere sportscout: ergens op een achterafveldje de nieuwe Lionel Messi of Serena Williams in actie zien, natuurlijk voordat iemand anders het talent heeft herkend.

Precies zo’n ruwe parel vindt de Amerikaanse basketbalscout Stanley Sugerman (Adam Sandler) tijdens een reis door Europa. Geen piepjong talent, maar een 22-jarige Spaanse reus, die kennelijk al die tijd onder de radar is gebleven en alleen op straat basketbalt. Sugerman denkt dat hij geschikt is voor de NBA, de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld.

Je moet in sprookjes geloven om dat uitgangspunt te accepteren, maar het sportdrama Hustle slaagt er wonderbaarlijk goed in om Sugermans droom over te brengen op de kijker. Natuurlijk gaat die Spanjaard de sterren van de hemel spelen in Amerika, denk je al gauw. Het komt hem ook niet helemaal aanwaaien. Er zijn wat tegenslagen, er is werk aan de winkel. Onder het strenge regime van Sugerman werkt Bo Cruz (Juancho Hernangomez) zich in het zweet. Dat levert een montage van trainingstaferelen op zoals die in elke sportfilm wel te zien is, maar dan veel langer — Cruz rent zo vaak dezelfde heuvel op dat er geen eind aan lijkt te komen.

Het typeert Hustle, een Netflixproductie die het meer van uithoudingsvermogen moet hebben dan van originele ideeën. Charme heeft de film daarnaast ook genoeg, met alweer een goede, aandoenlijke rol van Sandler – de komiek die om de zoveel tijd bewijst dat hij het uitstekend doet als serieus acteur – en een klein maar fijn optreden van de 91-jarige Robert Duvall als eigenaar van het basketbalteam Philadelphia 76ers.

Hernangomez, in het dagelijks leven basketballer bij Utah Jazz, maakt een prima acteerdebuut. Hustle maakt niet de fout goede acteurs slecht te laten basketballen: alle spelers in de film zijn professionals. Dat levert mooie sportscènes op, handig in beeld gebracht door regisseur Jeremiah Zagar, die zijn carrière begon als documentairemaker.

Rondom die sportieve hoogtepunten kabbelt Hustle aangenaam voort, vertrouwend op de nodige clichés (overwinning in de sport is vooral een mentale strijd, leert Cruz), zonder dat het begint te storen. Het enthousiasme voor basketbal is daarbij de grootste troef. Daarin voelt Hustle geen seconde vals of voorspelbaar.