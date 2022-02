Hurray for the Riff Raff lonkt overtuigend naar een groter publiek ★★★★☆

Ze maken al vijftien jaar platen en elk nieuw album kreeg iets meer aandacht dan het vorige, maar voor een doorbraak naar een breed poppubliek leek de indiefolk van Hurray for the Riff Raff (uit New Orleans, maar met de New Yorkse Alynda Segarra als vurig boegbeeld) iets te veel ‘niche’.

Vijf jaar nadat op The Navigator speels de Puerto Ricaans-New Yorkse wortels van Segarra werden verkend, doet de groep met achtste album Life on Earth (over de planeet en de mensen die erop leven) tóch een verrassende en overtuigende gooi naar dat bredere publiek.

Het album schiet muzikaal veel kanten op, van synthesizerpop (Wolves) en omfloerste punk (Rhodondendron) naar een soort triphop met rap (Precious Cargo) en, in het midden, een lange ballad (het titelstuk) over de verwoesting van onze planeet: ‘No, I might not meet you there/ leaving it beyond repair.’

Over de hele linie zingt Segarra met een vorm van gezag die soms, merkwaardig genoeg, aan The War on Drugs of zelfs Bruce Springsteen doet denken, op een album dat fascineert door zijn thematiek, grootse klank en muzikale veelkleurigheid.

Hurray for the Riff Raff ontstijgt dus de niche, mag voortaan ‘pop’ heten en gaat met Life on Earth veel nieuwe vrienden maken.

Hurray for the Riff Raff Life on Earth Pop ★★★★☆ Nonesuch/Warner