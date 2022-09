Hupsakee, de hort op: onze cultuurtips deze week

Theater: Hollands Hoop, Overschild, t/m 14 september

Er wordt in deze (na)zomer veel boeiend locatietheater opgevoerd door heel Nederland. Naast voorstellingen als Het verdriet van de Zuiderzee (bij het Friese Oudemirdumerklif) en Van katoen en water (een stadsmusical in Almelo) is er in het Groningse dorp Overschild een grootschalige theaterversie te zien van de tv-serie Hollands Hoop (2014-2020). De serie draaide om forensisch psychiater Fokke Augustinus (Marcel Hensema), die met zijn gezin verhuist naar een Groningse boerderij en daar een wietplantage plus allerlei schimmige types aantreft. De muziektheatervoorstelling heeft een nieuw verhaal, dat zich zowel afspeelt vóór de gebeurtenissen uit de serie als erna. Marcel Hensema doet ook weer mee, bijgestaan door een cast die bestaat uit onder anderen zangeres Janne Schra en theatermaker Joost Spijkers. Het spannende verhaal wordt begeleid door filmische muziek van een 27-koppig orkest. Dat zorgt voor een goede nazomersfeer op het erf van de Groningse boerderij Hoog Hammen, waar ook de tv-serie werd opgenomen.

Acteur Marcel Hensema in de muziektheatervoorstelling 'Hollands Hoop'. Beeld Reyer Boxem

Pop: Appelpop, Tiel, 9 en 10 september

Het zomerfestivalseizoen zit er bijna op, maar jawel, er valt nog nét wat te feesten. En Appelpop te Tiel, ooit begonnen als muzikale afleiding tijdens het fruitcorso, is nog inflatievriendelijk ook, want zoals altijd is de entree geheel gratis.

De line-up is een achtbaan van Nederlandse pop, rock en hiphop, van al wat ouder tot heel jong. En de nieuwe generatie poptalent staat dapper aan de Waalkade. Op vrijdag verwelkomen we bijvoorbeeld Wies, Merol, Joost en Davina Michelle. Een dag later sluiten S10, Antoon, Meau, Pip Blom, Froukje en het onvermijdelijke Goldband het Nederlandse buitenpopseizoen zo’n beetje af. Helden van vroeger mogen niet ontbreken: Guus Meeuwis, Diggy Dex en Di-rect houden een weekend lang een oogje in het zeil, en zorgen dat er voor de ouders ook nog wat te lachen valt.

S10 Beeld rv

Film: Casablanca Beats (Nabil Ayouch)

Casablanca Beats volgt een groepje tieners met muzikale dromen in Sidi Moumen, een arme buitenwijk van Casablanca. Ze krijgen les in dans en rap in een kunstcentrum. Hun hiphopleraar is Anas, een twintiger die hoge eisen stelt aan zijn leerlingen. Terecht, zo blijkt, want de jongeren zijn getalenteerd. En ze hebben iets te melden.

De Marokkaanse regisseur en scenarioschrijver Nabil Ayouch filmde al vaker in Sidi Moumen. Zijn tweede speelfilm Ali Zaoua (2000) ging over straatkinderen in de wijk. En met het indrukwekkende Les chevaux de Dieu (2012) maakte hij een fictief portret van de geradicaliseerde jonge moslimterroristen uit Sidi Moumen die in mei 2003 een aantal zelfmoordaanslagen pleegden in Casablanca.

De sociaal betrokken Ayouch richtte daarna een cultuurcentrum op voor jongeren in de wijk. Daar nam hij Casablanca Beats op, een musical die over meer dan alleen muziek gaat. Net als in zijn film Much Loved (een in Marokko verboden drama over een groepje prostituees) toont Ayouch de spanningen in de Marokkaanse maatschappij en verzet hij zich tegen conservatieve islamisten.

Muziek voegt zich, net als alle kunst, niet naar het systeem, laat Casablanca Beats zien. Opnieuw pleit Ayouch voor vrijheid van expressie, dit keer met een opgewekte, aanstekelijke film over de poëtische strijdvaardigheid van rap en het belang van een goede leraar.

Fotografie: Johan van der Keuken, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 7 oktober t/m 5 februari

Voordat Johan van der Keuken (1938-2001) een van de belangrijkste documentairemakers van Nederland werd, had hij op jonge leeftijd een aantal fotoboeken gemaakt, waarvan Wij zijn 17 (1956) en Paris Mortel (1963) inmiddels klassiekers zijn, in hun vintage-versie onbetaalbaar. Wij zijn 17 is een onvergelijkbaar portret van zijn eigen generatie: vroegwijze maar ook melancholieke scholieren, trefzeker gefotografeerd en sterk vormgegeven als fotoboek, het begin van een lange Nederlandse traditie. Een van die foto's heeft de Eregalerij van de Nederlandse fotografie gehaald, eveneens in het Nederlands Fotomuseum. Eind jaren vijftig studeerde Van der Keuken aan de filmschool van Parijs, waarbij hij zelden zonder camera door de stad zwierf. Het fotoboek Paris Mortel, waarin de foto's flanerend tot stand lijken te zijn gekomen, kan ook als een voorloper van zijn werk als documentaire-filmmaker worden beschouwd. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt ook een uitgave over Johan van der Keuken als fotograaf.