Hup, zetpil erin of toch wachten: wanneer geef je paracetamol aan je kind?

De opvang belt dat je kind ziek is. Gehaast breek je je werkdag af. Eén paracetamolletje verder dartelt de spruit vrolijk door het huis, waardoor jij als ouder denkt: was ophalen écht nodig? Huisarts Bernard Leenstra beschreef eerder dit jaar deze situatie in een opiniestuk in NRC. Volgens hem moeten kinderdagverblijven in Nederland minder terughoudend zijn met het geven van paracetamol aan kinderen. Heeft hij een punt en mogen we best wat makkelijker denken over pijnstilling?

Dit zeggen de deskundigen

Wanneer geef je een kind paracetamol? ‘Als je het idee hebt dat je kind pijn heeft of zich niet lekker voelt als gevolg van die pijn, dan kun je prima paracetamol geven’, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het is dus vooral een middel om pijn te bestrijden. ‘Koorts an sich is geen reden om paracetamol te geven. Koorts heeft namelijk ook een functie: de infectie die er is zo snel mogelijk bestrijden.’

‘Het klopt dat de meeste kinderdagverblijven terughoudend zijn in het geven van paracetamol’, zegt een woordvoerder van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Pedagogisch medewerkers op de groep mogen volgens het standaardprotocol niet zelf beslissen wanneer ze een kind paracetamol geven. Eerst moeten ze toestemming krijgen van de ouders. Vaak ondertekenen ouders bij inschrijving een verklaring waarmee ze die toestemming geven. ‘In de praktijk wordt er altijd nog per geval telefonisch overlegd.’ Vanwaar die terughoudendheid? ‘Als je eenmaal paracetamol hebt gegeven, dan is het lastig zien hoe ziek een kindje écht is. Je wilt een vinger aan de pols houden.’

Is het inderdaad zo dat pijnstilling kan maskeren hoe ernstig ziek een kind is? Zo’n vaart loopt het niet, menen de experts. ‘Echte ziekte breekt daar wel doorheen’, zegt Jako Burgers, huisarts uit Gorinchem. ‘Over het algemeen kan één paracetamol echt geen kwaad om de dag door te komen, mits het kind ook wat rust wordt gegund en het niet als een wildebras weer gaat spelen.’ Dat gezegd hebbende begrijpt Burgers de terughoudendheid van kinderdagverblijven goed. ‘Ze doen er alles aan om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Het hoeft maar één keer fout te gaan.’

Over het algemeen zijn we in Nederland terughoudend in het geven van medicatie, zegt Illy. Waarom? ‘We zijn minder emotioneel, meer rationeel: het moet bewezen zijn dat het middel werkt. Als het niet nodig is, is het niet nodig.’

Zo pak je het aan

Het heeft tal van voordelen als het kind op tijd pijnstilling krijgt, schrijft Bernard Leenstra in NRC. ‘Het versnelt de kans op de positieve effecten van paracetamol: minder pijn, je minder ziek voelen en beter kunnen eten of drinken.’ Kun je het uitziekproces ook in de weg zitten met pijnstillers? Bijvoorbeeld als je kind na een zetpil alweer vrolijk rondspringt, in plaats van lekker op de bank te liggen? ‘Nee’, zegt Illy resoluut.

Hoe weet je of je kind baat heeft bij paracetamol? Een algemeen advies is moeilijk te geven. ‘Blijf goed naar je kind kijken’, adviseert Burgers. ‘Is het suf, kortademig of is er kans op uitdroging door overgeven of diarree? Dan is het goed om een dokter te raadplegen.’ Volgens hem voelen ouders het vaak aan als er iets niet klopt. ‘Huisartsen noemen dit het ‘niet-pluisgevoel’. Dat moet je altijd serieus nemen.’

‘Als een kind zich onprettig voelt, moet het mogelijk zijn om op het kinderdagverblijf na overleg met de ouders paracetamol te geven’, zegt Illy. ‘Zodat vaders en moeders niet op stel en sprong hun werk in de steek hoeven te laten.’ En ja, dan spelen pragmatische overwegingen ook een rol. Let op: het gaat dan niet om écht zieke kinderen. Want daar zijn alle artsen het over eens: die horen gewoon thuis.