Humoristisch én dramatisch: Katwalk is ramadan-tv op z’n best

Zelf ben ik er (nog) niet aan begonnen, maar dé hit onder de miljoenen kijkers van tijdens de ramadan uitgezonden tv-series, is het Egyptische El Harsha El Saba. Wat, bij gebrek aan een goede Nederlandse vertaling, ‘seven year itch’ betekent; de relatiedip die bij stellen na zeven jaar zou toeslaan. Ramadansoaps- en series zijn in de Arabische wereld een extreem populair televisiegenre en worden speciaal voor de vastenmaand gemaakt. En dit jaar dus schakelen families na het eten onder andere in voor de relatieperikelen van Nadine en Adam van wie het huwelijk na – inderdaad – zeven jaar scheurtjes begint te vertonen. En die voor veel discussie zorgen onder kijkers, omdat er taboeonderwerpen als scheiding en therapie aan bod komen.

Kat (Meryam Khaldi) in de webserie 'Katwalk'. Beeld Avrotros/Rogier Alexander

Hoewel scriptschrijvers hun best doen het post-iftarentertainment een beetje halal te houden – voor zo ver dat kan; in sommige moslimkringen heeft de duivel sowieso de gedaante van een televisieserie – zijn er elk jaar de nodige relletjes. Relletjes die niet altijd worden opgelost met een druk op de afstandsbediening, zoals sommige moslimgezinnen doen bij pikante scènes. Het Algerijns-Tunesische Hob el Moulouk werd vorig jaar een week stilgelegd vanwege een scène waarin een kantoormedewerker haar manager probeert te verleiden. Keiharde censuur.

In Nederland moeten we het doen met de zouteloze ramadanprogrammering van de NTR. Dit jaar in de vorm van televisiequiz Rara Ramadan. Een soort ramadanvariant van ongeïnspireerde quizzen als De Nationale Blaastest, De Nationale reistest en De Kaktest (over poep inderdaad), waarin BN’ers door middel van het beantwoorden van onbenullige vragen een maatschappelijk onderwerp bespreken. Het lag dus niet zozeer aan de ‘moslim-BN’ers’, allemaal leuke mensen, of aan de presentator, maar aan het format. Ook de goede bedoelingen van Ramadan in Nederland gingen ten onder aan een tergend langzaam tempo.

Gelukkig was daar ineens Katwalk (Avrotros, NPO3). Een YouTube-serie over Khadija (roepnaam: Kat), een jonge hoofddoekdragende vrouw met een felgekleurde kledingstijl. Het is haar missie om fotomodel te worden, ondanks het feit dat de witte modewereld helemaal niet op haar zit te wachten. De conservatieve moslimgemeenschap (‘Haram police!’), in de vorm van een bemoeizuchtige tante en nichtje, vinden haar modelambities ook niks. Maar Kat is vindingrijk, en bovendien heeft ze de steun van haar beste vriend Solomon (heerlijke bijrol van Genesis Akesson) en haar moeder (Ariane Schluter).

Katwalk is een humoristische, maar ook dramatische serie waarin de grootstedelijke jonge moslima zich kan herkennen. Vol prachtige scènes die eruitzien alsof ze uit een hip tijdschrift komen, en die doen denken aan het werk van fotograaf Meryem Slimani, bekend van de veelkleurige modefoto’s van haar hippe hoofddoekdragende moeder in Rotterdamse straten. Maar het leukst is het charmante acteerdebuut van hoofdrolspeler Meryam Khaldi, naar wie ik volgend jaar tijdens de ramadan graag weer wil kijken – maar liever eerder.