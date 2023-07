‘Hulda’ schreeuwt om een luxe enscenering in een groot operahuis ★★★★☆

Bij het horen van de naam César Franck denk je niet meteen aan opera. Hij schreef er vier, maar niemand was erin geïnteresseerd. Hulda, een bloederige saga voltooid in 1885, werd na zijn dood in een barbaars ingekorte versie een enkele keer opgevoerd, onder meer in Den Haag, en vervolgens vergeten. Een paar ensceneringen in de 20ste eeuw op Engelse universiteiten waren ook onvolledig.

Bru Zane brengt de opera nu uit in haar volle glorie, opgenomen tijdens een reeks concerten in Luik en Namen door een lenig spelend Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Het is geen opnameprimeur — Naxos ging hen voor in 2021 — maar deze opera is zo goed dat ze meerdere opnames verdient, en ze schreeuwt om een luxe enscenering in een groot operahuis. Alleen de titelrol zou daarvoor al reden genoeg moeten zijn.

In het middeleeuwse Noorwegen wordt Hulda, vlammend en fantastisch gezongen door Jennifer Holloway, verteerd door haat. Allereerst jegens de clan die in het openingstafereel haar familie uitmoordt en haar ontvoert. Later ook jegens haar ontrouwe geliefde (een hartstochtelijke Edgardas Montvidas, die zijn stem soms moet forceren). Zonder zelf een druppel bloed te vergieten, neemt Hulda wraak door de mannen om haar heen tot geweld aan te zetten, met een berg lijken tot gevolg.

Gelukkig overstijgt de muziek het libretto, een wat stijve bewerking van een toneelstuk van Bjørnstjerne Bjørnson, in deze kruising tussen Franse grand opéra, compleet met een feeëriek ballet, en kolkend Wagneriaans drama.

Dirigent Gergely Madaras houdt de lyrische passages licht en is niet bang om de spanning maximaal op te voeren wanneer het orkestrale palet donker en dreigend kleurt. In de bijrollen blinken de vrouwen uit, vooral Judith van Wanroij als Hulda’s rivale. Het acteertalent en de warme klankkleuren van het Choeur de Chambre de Namur stuwen bijna elke koorscène tot een hoogtepunt.

Orchestre Philharmonique Royal de Liège César Franck: Hulda Klassiek ★★★★☆ Bru Zane