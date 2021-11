Huilende emoticons: frontman Eloi Youssef stapt uit zijn band Kensington

Zanger Eloi van de band Kensington. Beeld ANP

Zijn karakteristieke stem is onlosmakelijk verbonden met de breed uitgedragen rock van de Utrechtse band Kensington. Eloi Youssef zingt kelig en volumineus in vooral de lagere registers, en galmt zo hele stadions vol. Het afscheid van de zanger, afgelopen weekeinde aangekondigd, is dus een harde klap voor Kensington. En een kleine aardverschuiving in het Nederlandse rocklandschap, want daarin was Kensington al jaren de grootste speler.

De mededeling van Kensington op Instagram kwam vrijdag als een verrassing en voor de fans als een domper, gezien de reacties onder het bericht: een eindeloze reeks huilende emoticons. Volgens een gezamenlijke verklaring verlaat zanger en gitarist Youssef de band omdat zijn toekomstvisie op de band anders is dan bandoprichter, gitarist en mede-zanger Casper Starreveld, bassist Jan Haker en drummer Niles Vandenberg.

‘Jan, Casper en Niles willen nog steeds hun leven wijden aan Kensington’, schreef de band. ‘Eloi wil dit niet langer. Dat is de beknopte versie.’ De band onderschat de gevoelens van de aanhang niet. ‘We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken’, schrijven ze.

Kensington werd opgericht in 2005, en maakte snel naam als een band die toegankelijke rock met emotionele refreinen recht naar het hart van de fans kon spelen. Kensington werd al snel opgenomen in het internationale livecircuit, als voorprogramma bij grote bands als My Chemical Romance, en met een contract bij platenmaatschappij EMI.

De band had enorme en onverslijtbare Nederlandse hits als War (2014), en Sorry en Do I Ever (2016), en speelde vooral live iets unieks klaar: Kensington brak records door avond aan avond op te treden in de grootste Nederlandse concerthallen. Kensington speelde in de Johan Cruiff Arena en dertien keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Dat kan geen enkele andere band hen nazeggen.

De liefhebbers wissen niet beter of hun favoriete rockband was bezig met de voorbereiding op nieuwe shows, weer in de Ziggo Dome. Maar door de nieuwe coronamaatregelen moesten optredens van december al worden afgelast: die mededeling plofte een dag na de aankondiging van het afscheid van zanger Youssef op Instagram, en kwam dus aan als tweede dreun.

Volgens Kensington zijn drie shows in de Ziggo Dome van eind 2022 niet in gevaar. Die zullen noodgedwongen dienst doen als afscheidsshows van de frontman. Wat Kensington daarna gaat doen, is onzeker en zal wat bedenktijd vergen, al heeft de band eigenlijk maar twee opties: doorgaan als trio, met Casper Starreveld als voornaamste zanger, of op zoek naar een nieuwe aanvoerder met een stem als een klok.