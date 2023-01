Hrair Sarkissian weet in zijn indrukwekkende foto’s de afwezigen weer aanwezig te maken

De foto’s en video’s van Hrair Sarkissian laten verstilde scènes, droombeelden en op het eerste gezicht soms verrassend onopvallende plekken zien. Zodra we weten waar we naar kijken, wordt de serene kalmte van de beelden vaak vervangen door dreigende stilte.

Als jonge tiener in Damascus verdeelde Hrair Sarkissian (1973) zijn tijd tussen school en de fotostudio van zijn vader. De studio Dream Color, later het Sarkissian Photo Centre, was ook het eerste fotolaboratorium in Syrië waar kleurenfoto’s konden worden ontwikkeld. Hrair leerde er alle hand- en spandiensten van een fotobedrijf en zag generaties inwoners van Damascus aan zich voorbijtrekken, voor pasfoto’s en voor bruiloftsfotografie, voor alle fases van het leven. Zo bouwde de kunstenaar, die inmiddels zijn eerste grote internationale soloshow heeft in het Bonnefanten Museum in Maastricht, een indrukwekkend oeuvre op met grootschalige foto- en videoprojecten over fotografie als geheugenmachine, waarin ‘de wonden van conflicten’ worden blootgelegd, aldus het museum. Eén beeld kreeg hij in ieder geval niet meer uit zijn hoofd.

Op weg naar school reed de schoolbus in de vroege ochtend rakelings langs drie lichamen die op een van de centrale pleinen van zijn geboorteplaats Damascus waren opgehangen – er had een executie plaatsgevonden voordat de stad wakker was, op een plek waar de ontwaakte stad ermee geconfronteerd zou worden. Niet per ongeluk, maar omdat dat precies de bedoeling was, als een waarschuwing aan de burgers. En het detail dat hij niet meer kon vergeten: hun ogen waren nog open.

Schuldige pleinen

Jaren later zou hij als kunstenaar en fotograaf, studerend aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, terugkeren naar dit plein uit zijn jeugd, en naar andere pleinen in Syrië waar zulke terechtstellingen plaatsvonden. Hij maakte er een serie van veertien foto’s onder de titel Execution Squares (‘executiepleinen’). Sarkissian zorgde steeds dat hij in alle vroegte op het plein was, zodat hij precies om half vijf, vaak bij het eerste licht, een foto kon maken met zijn grootbeeldcamera. Dit tijdstip viel samen met het gebruikelijke tijdstip waarop de executies plaatsvonden. Wie de veertien grote prints (125 x 160 cm) zonder voorkennis benadert, zou kunnen denken dat het hier bij uitstek vredige beelden betreft: een stad nog zonder mensen vlak voor het ontwaken, terwijl het zachte strijklicht over de gevels glijdt.

Uit de serie ‘Execution Squares’, 2008. Beeld Hrair Sarkissian

Misschien is dit wat Sarkissian de ‘zichtbaarheid van het onzichtbare’ noemt. ‘Zonder dat je de lichamen ziet hangen, zijn ze op een of andere manier toch aanwezig in de foto’s’, zei hij over Execution Squares – en dat geldt al helemaal als het concept van de reeks duidelijk wordt voor de kijker. De foto’s veranderen niet, maar de serene kalmte wordt vanzelf vervangen door een vorm van dreigende stilte, zodra we weten waar we naar kijken. De stilte (of The Other Side of Silence, zoals de poëtische titel van de expositie luidt) in de foto’s van Sarkassian valt te vergelijken met de in een ander tijdperk en cultuur gemunte uitdrukking ‘schuldig landschap’ van schrijver en kunstenaar Armando.

Uit de serie ‘Execution Squares’, 2008. Beeld Hrair Sarkissian

Uit de serie ‘Execution Squares’, 2008. Beeld Hrair Sarkissian

Raadselachtige samenhang

Als bezoeker aan de indrukwekkende en melancholiek stemmende expositie in het Bonnefanten zouden we u de volgende strategie willen aanraden. Betreed sommige ruimtes van de expositie zonder kennis vooraf. En lees daarna pas de toelichting op de muur (of in het handige gratis gidsje). Dan komt u bijvoorbeeld een reeks foto’s tegen die onmiskenbaar in Nederland genomen zijn. De Nachtwacht in het Rijksmuseum, de Markthal in Rotterdam, een zeezicht, een weggetje langs een dijk, een zwembad. Het zijn verstilde scènes zonder een spoor van mensen, wat nog niet meevalt als je de immense stationshal van Rotterdam Centraal fotografeert. Fraai, maar ook raadselachtig in hun samenhang, vooral door de verlatenheid van dit toch drukke land, apocalyptisch bijna.

Lees de tekst. En kijk dan nog een keer naar diezelfde beelden.

De serie van 47 Nederlandse foto’s wordt gepresenteerd onder de titel Last Scene (‘laatste scène’, 2016). Het is een in opdracht van de Stichting Ambulance Wens gemaakte reeks over de laatste wens van stervende mensen. Ze worden, voor zover mogelijk, nog een laatste keer naar een plek gebracht die ze voor hun dood willen terugzien; nog één keer de zee, nog één keer dat oer-Hollandse landschap, het zwembad waar ze gewerkt hebben, Rotterdam Centraal. De laatste keer de Nachtwacht zien – en dan sterven. In het concept van Sarkissian arriveert de fotograaf na het overlijden van de persoon in kwestie, maar op dezelfde datum van diens eerdere bezoek. En dan legt hij die laatste scène vast, maar dan bijna als een droombeeld. Het water in het zwembad is een stille spiegel; het zeezicht lijkt juist een naderend noodweer aan te kondigen.

En er is nog een aspect dat hier opvalt. Hrair Sarkissian is een in een Armeense familie geboren Syriër uit Damascus, met een familiegeschiedenis waarin de Armeense genocide en de Syrische burgeroorlog de constante grondtoon van alle familieverhalen vormt. Hij ontdekte de fotografie als kunstvorm via het Franse blad La Photographie waarop zijn vader geabonneerd was, en vervolgens door een aantal bezoeken aan het toonaangevende fotofestival in het Zuid-Franse Arles. Het was een ontdekking die hem naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam zou voeren; inmiddels woont hij in Londen.

Probeer je voor te stellen dat die jongen in zijn geboortestad de lichamen van de veroordeelden heeft zien hangen en dat je niet veel later in hetzelfde leven in een land terechtkomt waar een organisatie bestaat die de laatste wens van stervende mensen vervult; een wens die vervolgens tot een fotografisch monument leidt.

Uit de serie ‘Last Seen’, 2018-2021. Beeld Hrair Sarkissian

Uit de serie ‘Last Seen’, 2018-2021. Beeld Hrair Sarkissian

Voor het laatst gezien

In de jaren na Last Scene zocht Sarkissian het schrille contrast op met het langlopende project Last Seen (‘voor het laatst gezien’). Hij ging in (voormalige) conflictgebieden en dictaturen, van Argentinië tot Kosovo, op zoek naar de families van verdwenen mensen die nog altijd in hetzelfde huis woonden. Ook hier een strak concept. ‘Waar heb je het verdwenen familielid voor het laatst gezien?’, was de terugkerende vraag. Hij maakte vervolgens een foto van die plek: een hal richting een voordeur, een keuken, een terras, een lievelingsstoel die al die jaren niet van plek was veranderd. Plekken waar de tijd leek stil te staan, voor altijd in afwachting van een gehoopte terugkeer. In de foto werden de namen van de verdwenen mensen gedrukt, samen met de datum van hun verdwijning, als het laatste feit dat de achtergeblevenen in handen hadden.

Foto uit de installatie ‘My Father & I’, 2010. Beeld Hrair Sarkissian

Foto uit de installatie ‘My Father & I’, 2010. Beeld Hrair Sarkissian

Terug naar huis

Sarkissian is de kleinzoon van gevluchte overlevenden van de Armeense genocide aan het begin van de 20ste eeuw; zijn ouders werden in de Syrische stad Aleppo geboren. Het Armenië van zijn jeugd was een mythe waar thuis over gesproken werd. Een van de indrukwekkendste projecten van de kunstenaar die in het Bonnefanten te zien zijn is Sweet and Sour (‘zoet en zuur’), een in opdracht van het museum gemaakte video-installatie die op drie muren wordt afgespeeld.

De video-installatie ‘Sweet and Sour’ van Hrair Sarkissian, 2022. Beeld Peter Cox

Sarkissian had Armenië, het land uit de verhalen van zijn familie, al eerder bezocht. In de serie In Between (‘ertussenin’, 2006) legde hij het land vast in grote landschapsfoto’s, waarbij mist en sneeuw een soort gedroomde kwaliteit aan de beelden meegeven. Voor Sweet and Sour ging hij met zijn videocamera terug naar het dorp van zijn grootouders, waar in honderd jaar niet al te veel veranderd lijkt. De reportage over het dorp Khantsorig (in voormalig Armenië) is onderdeel van de installatie. Met deze gemonteerde film ging hij rond Kerst voor het eerst in jaren naar Damascus, waar zijn vader Vartan, de man van de fotostudio, nog altijd woont. Terwijl hij de film aan zijn vader laat zien in een verduisterde ruimte, richt hij zijn camera op diens gezicht. De close-upvideo van zijn vader is in het Bonnefanten op de tegenoverliggende muur te zien. We horen zijn ademhaling zwaarder worden. Zijn hand gaat naar zijn mond; we zien een waas over zijn ogen komen. Op de derde muur zien we de maker zelf; hij wordt van achteren gefilmd terwijl hij over de vallei uitkijkt waar het dorp van zijn grootvader ligt.

De kijker die tegen de vierde wand plaatsneemt, bevindt zich midden in het ongelofelijke familieverhaal van de Sarkissians.

De tentoonstelling The Other Side of Silence (en de gelijknamige catalogus) is gemaakt in samenwerking met de Bonniers Konsthall in Stockholm en de Sharjah Art Foundation in het emiraat Sharjah (even ten noorden van Dubai). De tentoonstelling in het Bonnefanten Museum is te zien t/m 14 mei.