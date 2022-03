HP/De Tijd gaat zelfstandig verder zonder uitgever Audax, ‘logische, maar uitdagende stap’

‘Heuglijk nieuws’, noemt Kellerhuis het. ‘We zijn tweeënhalf jaar bezig geweest om los te komen van Audax, nadat zij hadden laten weten dat wij niet meer bij hun portfolio passen. Dit is een logische, maar uitdagende stap.’ Audax-woordvoerder Noud Bex onderschrijft die lezing. ‘Op deze manier kan HP/De Tijd blijven voortbestaan.’ Het maandblad worstelt al jaren met teruglopende oplagecijfers. Al drie jaar achtereen dalen de oplagecijfers met zo’n tien procent. Momenteel zijn er iets meer dan 14.000 betalende abonnees.

AKO en Bruna

Het concern Audax ontwikkelde zich de laatste jaren steeds meer tot een retail- en distributieorganisatie. Onder meer de winkels van boekhandels AKO en Bruna vallen onder het Audax-concern. Het bedrijf ziet steeds minder heil in het uitgeven van bladen en tijdschriften. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend te stoppen met de jeugdtijdschriften Hitkrant, Cosmo Girl en Girlz. Titels als Weekend, Party en Glossy zijn nog wel in handen van Audax.

In het verleden wist HP/De Tijd geregeld lastige perioden te doorstaan dankzij de familie De Leeuw. Audax-oprichter Jacques De Leeuw was begaan met het blad en opvolger Hubert is dat ook. Ook nu heeft Hubert de verzelfstandiging mede financieel mogelijk gemaakt. Hij richtte Stichting Het Vrije Woord op, waar HP/De Tijd nu onder valt. Het is niet uitgesloten dat hij in de toekomst nog zal bijspringen.

Kellerhuis: ‘Audax is altijd goed en ruimhartig geweest. Mochten we in de toekomst in de problemen komen, dan kunnen we een lening krijgen tegen een heel schappelijke rente. Maar op een gegeven moment moet dat wel stoppen. Het is, ook voor de familie, geen bodemloze put.’

Elsevier Weekblad

Bijna alle opiniebladen hebben het in Nederland lastig. Er zijn er naast HP/De Tijd nog drie over: Elsevier Weekblad (oplage: 48.000), Vrij Nederland (15.000) en De Groene Amsterdammer (28.000). Alleen de laatste wist recentelijk een groei te realiseren. HP/De Tijd is dus tegenwoordig de kleinste van de vier. ‘Het is toch een vorm van monumentenzorg aan het worden’, zei Kellerhuis in 2020 tegen Villamedia.

Kellerhuis: ‘Ik begon in 1994 met werken voor HP/De Tijd, toen het nog een weekblad was met bijna 50.000 abonnees. Ik ben niet anders gewend dan dat de oplagecijfers in een neergaande spiraal zitten. Toentertijd hadden we ruim dertig redacteuren in vaste dienst. Nu is er een kernredactie van vier mensen en werken we voor de rest met freelancers. Toch vind ik dat de kwaliteit van de verslaglegging niet is aangetast. Ook in de toekomst blijven we proberen om een breed palet aan onderwerpen te agenderen, met goed geschreven stukken.’