Hoziers stem is heer en meester in een repertoire van puntgave folkpopsongs ★★★★★

Hozier tijdens een optreden in Gardone Riviera, Italië. Beeld Roberto Finizio / Getty Images

Andrew Hozier-Byrne zingt over een zoete liefde. Een langharige troubadour – die met een akoestische gitaar op de rug en een opgestoken duim niet zou misstaan op een Iers landweggetje – trekt zijn gehoor mee in gewijde stilte. En een uitverkochte Afas prevelt mee als in gebed. Je vergeet haast dat Cherry Wine een nummer is waarin een man zijn gewelddadige liefdesrelatie koestert. Het maakt niet uit hoe zijn beminde haar liefde uitdrukt: vlakke hand of vuist, het bloed is altijd zoet als kersenwijn.

Een voorbeeld van de kracht in zowel de tekst als de muziek van de Ierse singer-songwriter Hozier, en het contrast daartussen. Take Me To Church, Hoziers debuutsingle en wereldhit van tien jaar geleden, is geenszins een roep om een kerkdienst bij te wonen maar een aanklacht tegen de hypocrisie van de katholieke kerk.

Over de auteur

Pablo Cabenda is sinds 2002 freelance journalist en werkt onder andere voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

De natuurlijke bezieling in Hozier kan wedijveren met die van menig predikant. In een repertoire van puntgave folkpopsongs, met soms een scheut r&b, blues of rock, is Hoziers stem heer en meester. Een natuurkracht die naargelang de omstandigheden steeds andere vormen aanneemt. Van het kabbelende folkbeekje I, Carrion (Icarian) tot de vloedgolven van emotie in Would That I, waarop het publiek als op een stampend schip vaart, en dronken van liefde meezingt. Zelfs als het concert tot drie keer wordt onderbroken omdat bezoekers onwel worden, trekken de zanger en zijn meesterlijke band het niveau weer op tot jubelhoogte.

Hozier heeft dan ook soul, de seculiere heilige geest die hij met kracht, plezier en tederheid uitstort over zijn publiek. En dat wordt in de uitsmijter Take Me to Church toepasselijk beantwoord met een lyrisch ‘amen’.